ÀÐÀîÅÁÅý¤ÎŽ¢²Ã²ìÎÁÍýŽ£¡¡¡È¹ñ¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¡ÉÅÐÏ¿¸«ÄÌ¤·¤ÇÌ¥ÎÏÈ¯¿®¶¯²½¤Ø¡¡Í¶µÒ¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤ÇµÄÏÀ
¹ñ¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¤ØÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²Ã²ìÎÁÍý¡×¡£º£¸å¤ÎÍ¶µÒ¤Ø¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ê¤É¤òµÄÏÀ¤¹¤ë²ñµÄ¤¬11Æü¡¢ÀÐÀî¸©Ä£¤Ç³«¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
Ç¯Æâ¤Ë¤â¹ñ¤ÎÌµ·ÁÊ¸²½ºâ¤ËÅÐÏ¿¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö²Ã²ìÎÁÍý¡×¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤µ¤é¤Ë¹â¤á¤è¤¦¤È¡¢Í¶µÒ¤Ë¸þ¤±¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¸²½Ä£¤äÀÐÀî¸©¤Î´Ø·¸¼Ô¤¬µÄÏÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¼ã¼êÎÁÍý¿Í¤Î°éÀ®¤Ø¸þ¤±¤¿¸¦½¤²ñ¤Î³«ºÅ¤ä¡¢ÎÁÄâ¤Ç²Ã²ìÎÁÍý¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëÎ¹¹Ô¥×¥í¥°¥é¥à¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´ë²è¤¬¾Ò²ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÀÐÀî¸©¡¦ÆÁÅÄ Çî ÉûÃÎ»ö¡§
¡Ö´Ñ¸÷Í¶µÒ¡¢¥¤¥ó¥Ð¥¦¥ó¥É¤â´Þ¤á¤¿Í¶µÒ¤Ë¸þ¤±¡¢Âç¤¤ÊÉð´ï¤Ë¤Ê¤ë¡£º£²ó¤Î²Ã²ìÎÁÍý¤ÎÇ§Äê¤Ï¡¢Âç¤¤Ê²ÄÇ½À¤òÈë¤á¤Æ¤¤¤ë¡×
Áí¹ç·Ý½Ñ¤ÈÉ¾¤µ¤ì¤ë²Ã²ìÎÁÍý¡£
ÍèÇ¯°Ê¹ß¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¹ñÊõ¤¬ÃÂÀ¸¤¹¤ë²ÄÇ½À¤â¤¢¤ê¡¢²Ã²ìÎÁÍý¤Ø¤Î´üÂÔ´¶¤Ï°ìÁØ¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£