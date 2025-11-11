¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¡¡°ì»þÅª¤Ê¾É¾õ¤«¤é¤Î²óÉü¤òÊó¹ð¡Ö¼£¤ë¤È¸À¤¦´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡Ú£Á£Ì£ÓÆ®ÉÂ¡Û
£Î£È£Ë¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¥ï¡¼¥ë¥ÉÊüÁ÷¶É¡×¤Î¡Ö¥Ë¥ã¥ó¤Á¤å¤¦¡×Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¡¢¸½ºß¡¢£Á£Ì£Ó¡Ê¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É¡Ë¤ÇÆ®ÉÂÃæ¤ÎÀ¼Í¥¡¦ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¡£¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¶µÀ¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¼£¤ë¤È¸À¤¦´¶Æ°¤òÌ£¤ï¤¤¤Þ¤·¤¿¡Á¢ö¡×¤ÈÂê¤·¡¢¡Ö¤É¤ó¤Ê¼£ÎÅ¤«¤È¸À¤¦¤È¡ÄÃËÀ¤ÎÂç»ö¤ÊÉôÊ¬¤ÎÀè¤ÎÊý¤¬¸¶°ø¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡ÄÀÖ¤¯¼ð¤ì¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¡ÄÃ¯¤¬¸«¤Æ¤âÄË¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡×¤ÈÀèÃ¼ÉôÊ¬¤¬ÀÖ¤¯¼ð¤ì¾å¤¬¤ë¾É¾õ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Â³¤±¤Æ¡¢¡ÖÅ·¤ËÀÀ¤Ã¤Æ°¤¤»ö¤Ï¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡ª¥ß¥ß¥º¤Ë¥¤¥¿¥º¥é¤â¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤ò¸ò¤¨¤Ê¤¬¤é¡¢»¨¶Ý¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¾É¾õ¤Î¸¶°ø¤À¤Ã¤¿¤È¿äÂ¬¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼£ÎÅ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¥Ñ¥Ã¥È¸ò´¹¤Î¤¿¤Ó¤ËÀö¾ô¤·¤ÆÌô¤òÅÉ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¡£¡Ö¤æ¤Ã¤¯¤ê¡¢¤æ¤Ã¤¯¤ê¤È¤â¤È¤ËÌá¤í¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×¤È²óÉü²áÄø¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¤³¤Î¼£ÎÅ·Ð¸³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤À¤ó¤À¤ó¤È¼ð¤ì¤¬¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤¡Ä¤À¤ó¤À¤ó¤ÈÄË¤ß¤¬¤Ò¤¤¤Æ¤¤¤¯¤Î¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢ºÇ¸å¤Ë¡Ö¤Ê¤ó¤À¤«´¶Æ°¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤·¤¿¡¡¼£¤ê¤Þ¤·¤¿¡Á´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¢ö¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·Åê¹Æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2024Ç¯10·î¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡Ö2024Ç¯10·î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ä¤¬£Á£Ì£Ó(¶Ú°à½ÌÀÂ¦º÷¹Å²½¾É)¤ËØí´µ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¸øÉ½¤·¤Æ5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÖÉÂ¾õ¤Î¿Ê¹Ô¤ÎÁá¤µ¤«¤é¤¹¤ë¤È 5Ç¯¤âÀ¸¤¤Æ¤¤¤Æ¤¹¤´¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤È²ð¸î¤Ë·È¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿³§¤µ¤ó¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Æ®ÉÂ¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼þ°Ï¤Ø¤Î´¶¼Õ¤òÅê¹Æ¡£
Â³¤±¤Æ¡ÖÉÂµ¤¤Ï¤¤¤¤Ê¤êÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¸½¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡ª ¤É¤¦¤«³§¤µ¤ó¡¢Æüº¢¤Î·ò¹¯¥Á¥§¥Ã¥¯¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤ ·ò¹¯¿ÇÃÇ¤â½ÐÍè¤ë¤À¤±¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ªÍ½ËÉ°åÎÅ¤â¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÄÅµ×°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥áºîÉÊ¡Ú¤´¶á½êÊª¸ì¡Û¤Î¡ÖÀ¾Ìî¥¸¥í¡¼¡×Ìò¤ä¡¢¡Ú¥¢¥ê¥¹SOS¡Û¤Î¡Ö¥È¥·¥ª¡×Ìò¤Ê¤É¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
