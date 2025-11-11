¡Ú ¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡ÛÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤òÅé¤à¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¸»Õ¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ï±é·à¤ÎÉã¤Ç¤¹¡×
ÇÐÍ¥¤Î¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤µ¤ó¤¬¡¢Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤òÅé¤à¥³¥á¥ó¥È¤ò´ó¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú ¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¡ÛÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤òÅé¤à¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¸»Õ¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ï±é·à¤ÎÉã¤Ç¤¹¡×
ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤¬¼çºÅ¤¹¤ë¼ã¼êÇÐÍ¥¤Î¤¿¤á¤Î½Î¡ØÌµÌ¾½Î¡Ù½Ð¿È¤Î¼ãÂ¼¤µ¤ó¤Ï¡Ö»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¸»Õ¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ï±é·à¤ÎÉã¤Ç¤¹¡£±üÍÍ¤ÎµÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»þ´Ö¤È¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡×¤È¡¢ÃçÂå¤µ¤ó¤Ø´¶¼Õ¤Î¸ÀÍÕ¤òÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¦¢¦¢¦¢¦¡¡¼ãÂ¼ËãÍ³Èþ¤µ¤ó¡¡ÄÉÅé¥³¥á¥ó¥È¡¡¢¦¢¦¢¦¢¦
»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¸»Õ¡¢ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¤Ï±é·à¤ÎÉã¤Ç¤¹¡£±üÍÍ¤ÎµÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¤È¶¦¤Ë»þ´Ö¤È¾ðÇ®¤ò¤«¤±¤Æ°é¤Æ¤Æ¤¯¤À¤µ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë´¶¼Õ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£Ç½ÅÐ±é·àÆ²¤Ç¡Ø¥Þ¥¯¥Ù¥¹¡Ù¤Î¥Þ¥¯¥Ù¥¹É×ºÊ¤ò¥í¥ó¥°¥é¥ó¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤¿»þ¡¢Á´¿ÈÁ´Îî¤ÇÂÎ¸½¤µ¤ì¤ë¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ËËèÆü°µÅÝ¤µ¤ì¡¢Éã¤ÎÇØÃæ¤ò¸«¤Æ°é¤Ä»Ò¤Î»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£º£Ç¯¤ÎÇ½ÅÐ¸ø±é¡Ø´Î¤Ã¶Ì¤ª¤ÃÊì¤È»Ò¶¡¤¿¤Á¡Ù¤Ç¤Ï92ºÐ¤È¤Ï»×¤¨¤Ì¶¯¤¤ÊìÀ¤ÈÀ¸Ì¿ÎÏ°î¤ì¤ë°µ´¬¤Î¤ª¤ÃÊìÌò¤¬ËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Àé°¬³Ú¤ÎÆü¡¢¡Ö´Ñ¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡£¤Þ¤¿°ì½ï¤Ë¤ä¤ê¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª¡×¤ÈÌ¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤¬ºÇ´ü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖÌò¼Ô¤Ï¡¢´½¤Î³¸¤¬ÊÄ¤Þ¤ë¤Þ¤ÇÀ¸³¶½¤¹Ô¤Ç¤¹¡×¤È¶Ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¤ÎÀ¸¤ÍÍ¤Ë¡Ö¥Ö¥é¥Ü¡¼¡ª¡×¤ÎÂç³åºÓ¤òÂ£¤êÂ³¤±¤Þ¤¹¡£¥«¡¼¥Æ¥ó¥³¡¼¥ë¤òÌ´¤Ë¸«¤Æ¡¢¿´¤è¤ê¤Î¤´Ì½Ê¡¤ò¤ªµ§¤ê¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¤¢¤¢¤¢¤¡¡¥³¥á¥ó¥È¡¡°Ê¾å¡¡¢¤¢¤¢¤¢¤
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¹©¾ì,
»×¤¤¤ä¤ê,
ºë¶Ì,
²ð¸î¥¿¥¯¥·¡¼,
ÀÅ²¬,
Ë¡Í×,
Êè,
¥ê¥Ú¥¢¹©»ö,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
¥Í¥¸