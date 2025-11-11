Cocomi¡¡Ä«¿©¤Ï¡ÖÂç¹¥Êª¤Î³Ì£Á¹¡×¤ÈÊó¹ð¡¡Êì¡¦¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÉã¤Î¸Î¶¿¡¦ÀÄ¿¹¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥Õ¥ë¡¼¥ÈÁÕ¼Ô¤ÎCocomi¡Ê24¡Ë¤¬11Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¤³¤ÎÆüÄ«¿©¤Ï¡¢Âç¹¥Êª¤ÎÁÄÉã¤Î¸Î¶¿¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡Cocomi¤Ï¡ÖÂç¹¥Êª¤Î³Ì£Á¹¤¬Ä«¤´¤Ï¤ó¤Ç¤·¤¿¡ª¡ÊÁÄÉã¤¬ÀÄ¿¹½Ð¿È¡Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢ÀÄ¿¹¸©ÄÅ·ÚÃÏÊý¤ª¤è¤Ó²¼ËÌÃÏÊý¤Î¶¿ÅÚÎÁÍý¤Î³Ì£Á¹¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£
¡¡³Ì£Á¹¤Ï¡¢¥Û¥¿¥Æ¤Î³³Ì¤òÆé¤Î¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¡¢½Ð½Á¤ÈÌ£Á¹¡¢¶ñºà¤òÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Cocomi¤ÎÄ«¿©¤Î¤è¤¦¤ËºÇ¸å¤ËÍñ¤Ç¤È¤¸¤ëÃÏ°è¤â¤¢¤ë¡£
¡¡Cocomi¤ÎÊì¤Ç²Î¼ê¤Î¹©Æ£ÀÅ¹á¤ÎÉã¤¬ÀÄ¿¹¸©½Ð¿È¡£¹©Æ£¤ÏÉã¤Î¤³¤È¤ò¡Ö¶äºÂ¤ÎÎÁÄâ¤ÎÈÄÁ°¤µ¤ó¡×¤Ç¡¢ÍÄ¤¤º¢¤«¤éÀÄ¿¹¤Î¿©ºà¤ÎÎÁÍý¤ò¤è¤¯¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Cocomi¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â¡ÈÁÄÉã¤ÎÌ£¡É¤¬¹¥Êª¤È¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤À¡£