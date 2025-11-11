¥¯¥ÞÈï³²

¡¡£±£±Æü¸áÁ°£±£±»þ£±£µÊ¬º¢¡¢½©ÅÄ»Ô²¼ËÌ¼ê´¨Àî¤ÎÌ±²ÈÉßÃÏ¤Ç¡¢½»¿Í¤Î£·£°ºÐÂå½÷À­¤¬»ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥·¥Ð¸¤¤¬¥¯¥Þ¤ËÏ¢¤ìµî¤é¤ì¤ë¤Î¤òÌÜ·â¤·¡¢£±£±£°ÈÖ¤·¤¿¡£

¡¡¸©·Ù½©ÅÄÅì½ð¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢½÷À­¤Ï¸¤¤ÎÌÄ¤­À¼¤ò¼«Âð¤«¤éÊ¹¤¤¤Æ³°¤ò¸«¤¿¤È¤³¤í¡¢¥¯¥Þ¡ÊÂÎÄ¹Ìó£±¡¦£²¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤¬¸¤¾®²°¤ò°ú¤­¤º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À­¤Ï¤¹¤°¤Ë²È¤ò½Ð¤Æ¡¢»³ÎÓÂ¦¤Ç¸¤¾®²°¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¬¡¢¸¤¤Ï¤¤¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£