ÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¤Î»Ù±ç¤Ê¤É¡¡¼«Ì±¤È°Ý¿·¡¢¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤ò¹â»Ô¼óÁê¤ËÄó¸À
Êª²Á¹âÂÐºö¤Ê¤É¿·¤¿¤Ê·ÐºÑÂÐºö¤ò¼«Ì±ÅÞ¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤¬¤½¤ì¤¾¤ì¹â»Ô¼óÁê¤ËÄó¸À¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼«Ì±ÅÞ¡¡¾®ÎÓÀ¯Ä´²ñÄ¹
¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤ÎÃÏ°è¤Î¥Ë¡¼¥º¤Ë¹ç¤Ã¤¿·Á¤Ç¤Î¤³¤Î½ÀÆð¤ÊÂÐ±þ¡¢¤³¤¦¤·¤¿¤³¤È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿°ì¤ÄÌÜ¤ÎÃì¤Ç¤¹¡×
¼«Ì±ÅÞ¤ÎÄó¸À¤Ç¤Ï¡¢Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡Ö¸·Åß´ü¤ÎÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹Âå¤Î¶ÛµÞ»Ù±ç¡×¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Ë¤è¤ëÊª²Á¹âÂÐºö¤ò¸å²¡¤·¤¹¤ë¤¿¤á¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¤Î³ÎÊÝ¤ËËüÁ´¤ò´ü¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢ÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤âÄó¸À¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
Êª²Á¹âÂÐºö¤È¤·¤Æ¡ÖÅÅµ¤¡¦¥¬¥¹ÎÁ¶â¡×»Ù±ç¤ä¡Ö½ÅÅÀ»Ù±çÃÏÊý¸òÉÕ¶â¡×¤Î¸òÉÕ¤ò¡ÖÂ®¤ä¤«¤Ë¹Ô¤¦¡×¤³¤È¤òµá¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢¸¡Æ¤¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤ª¤³¤á·ô¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢»Ò°é¤ÆÀ¤Âå¤Ê¤É¤ËÂÐ¾Ý¤ò¹Ê¤ê¡Ö½ÅÅÀ»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥Þ¥¤¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤ò³èÍÑ¤·¤¿ÅÅ»Ò¥¯¡¼¥Ý¥ó¤ÎÍøÍÑ¡×¤Ç»öÌ³¥³¥¹¥Èºï¸º¤ò¿Þ¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¿©ÎÁÉÊ¤Ë¸Â¤Ã¤¿¾ÃÈñÀÇ¥¼¥í¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢2Ç¯¤Ë¸Â¤ê¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ëÌî¤ËË¡À©²½¤Î¸¡Æ¤¤ò¹Ô¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¯ÉÜ¤Ï¡¢Äó¸À¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢º£·î²¼½Ü¤Ë·ÐºÑÂÐºö¤ò¤Þ¤È¤á¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£