¶§Ë½¡Ö¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ù¥¢¡×11·îÃæ½Ü¤â³èÆ°¤ä¤á¤º¡Ä½©ÅÄ»Ô¤Ç¥¯¥Þ¤¬¾®²°¤´¤È°ú¤­¤º¤ê¼Æ¸¤¤¯¤ï¤¨Ï¢¤ìµî¤ë¡¡13Æü¤«¤é·Ù»¡´±¤Î¡È¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¶î½ü¡É²ÄÇ½¤Ë

½½¾¡¥µ¥Û¥í¥ê¥¾¡¼¥È ¥Ù¥¢¡¦¥Þ¥¦¥ó¥Æ¥ó ºä½Ð¾¡±àÄ¹¡§
¡ÊQ.¤¤¤Þ¤Ï¿²¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡£Åß¤´¤â¤êÁ°¤Ç¤¹¤Í¡¢¤¤¤Þ¡£
±Â¤ò½½Ê¬¤ËÍ¿¤¨¤é¤ì´Ý¡¹ÂÀ¤Ã¤¿¥¯¥Þ¤Ï¡¢ÅßÌ²¤Ë¸þ¤±¤¿½àÈ÷¤ÏËüÃ¼¡£
¤·¤«¤·¡¢¿Í¤ÎÀ¸³è·÷¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¡È¥¢¡¼¥Ð¥ó¥Ù¥¢¡É¤Ï¡¢11·îÃæ½Ü¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â³èÆ°¤ò¤ä¤á¤Þ¤»¤ó¡£
¥¯¥ÞÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½»Ì±¡§
¸¤¤¬°Û¾ï¤ËÁû¤¤¤À¤«¤éÁë¤«¤é¸«¤¿¤é¡¢¥¯¥Þ¤¬¤â¤¦¡Ê¸¤¤ò¡Ë°ú¤¤º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¡£
11Æü¸áÁ°¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î½»Âð¤Ç¥¯¥Þ¤¬¼Æ¸¤¤òÏ¢¤ìµî¤ëÈï³²¤¬È¯À¸¡£
¤·¤«¤â¡¢¶Ã¤¯¤Ù¤¤Ï¤½¤Î¼ê¸ý¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ÞÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿½»Ì±¡§
ÇúÃÝ¤ò»ý¤Ã¤ÆÌÄ¤é¤½¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡¢»Ñ¤â²¿¤â¡Ê¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¡Ë¡£¾®²°¤Ï²£¤Þ¤Ç°ú¤ÃÄ¥¤é¤ì¤Æ¡£
¸¤¾®²°¤Ï¸µ¡¹¤¢¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤é10¥á¡¼¥È¥ë¤Û¤É°ÜÆ°¡£
¥¯¥Þ¤Ï¾®²°¤´¤È°ú¤¤º¤Ã¤¿¸å¡¢¸¤¤ò¤¯¤ï¤¨¤Æ»³¤Ë¾Ã¤¨¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
°ìÊý¡¢»³·Á¡¦ÊÆÂô»Ô¤Ç¤Ï¡¢»¶Êâ¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿75ºÐ¤ÎÃËÀ¤¬ÇØ¸å¤«¤éÆÍÁ³¡¢ÂÎÄ¹80cm¤Û¤É¤Î¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì´é¤ä¸ª¤ò¤±¤¬¡£
ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
2025Ç¯¡¢¿ÍÎ¤¤ÇÉÑÈË¤ËÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¥¯¥Þ¡£
Ãæ¤Ç¤â³Á¤ä¥ê¥ó¥´¤Ê¤É¡¢²ÌÊª¤ÎÌÚ¤ËÅÐ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¿ôÈ¯À¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç¤¤Ê³Á¤ÎÌÚ¤Î¾å¤ËºÂ¤ê¹þ¤ó¤Ç´ïÍÑ¤Ë³Á¤ò¤â¤®¼è¤ë¥¯¥Þ¤ä¡¢½©ÅÄ»Ô¤Ç¤Ï¿Í¤Îµ¤ÇÛ¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¤Î¤«¡¢³Á¤ÎÌÚ¤«¤éÍî²¼¤·Æ¨Áö¤¹¤ë¥¯¥Þ¤â¡£
¥¯¥Þ¤¬¿©¤Ù¤ë¤Î¤Ï³Á¤À¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
ËÌ³¤Æ»¤Ç¤Ï²Ì¼ù±à¤Î¥ê¥ó¥´¤ÎÌÚ¤âÉ¸Åª¤Ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¹âµé¥Ö¥É¥¦¤Î¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥È¤â¡¢¥Ò¥°¥Þ¤Î¿¼¹ï¤Ê¿©³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥·¥ã¥¤¥ó¥Þ¥¹¥«¥Ã¥ÈÇÀ²È¡§
ÂÞÆþ¤Ã¤Æ¤¿¤Î¤ËÁ´Éô½Ð¤µ¤ì¤Æ¡¢¼Â¤¬°ì¤Ä¤âÆþ¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤¬10Ëü¡Ê±ß¡Ë°Ì¡©10Ëü¡Ê±ß¡ËÁ°¸åÂ»³²¤¬½Ð¤¿¤Ã¤Æ¤È¤³¤í¡£
ÀìÌç²È¤â¡¢2025Ç¯¤ÏÆÃ¤Ë²ÌÊª¤ÎÌÚ¤Î¾å¤Ç¥¯¥Þ¤¬ÌÜ·â¤µ¤ì¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤¹¡£
´ä¼êÂçÇÀ³ØÉô¡¦»³Æâµ®µÁ½Ú¶µ¼ø¡§
±Â¤¬¤Ê¤¤Ç¯¡¢ÆóÇ¯Á°¤â¥Ö¥Ê¤¬Âç¶§ºî¤ÎÇ¯¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î¤È¤¤Ë¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê·¹¸þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»³¤Ç±Â¤¬¾¯¤Ê¤¤¤³¤È¤ÎÉ½¤ì¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¿Í´Ö¤¬°é¤Æ¤¿ºîÊª¤ò³ÆÃÏ¤Ç¿©¤¤¹Ó¤é¤¹¥¯¥Þ¡£
Âç»ö¤Ê¤³¤È¤Ï¡¢¿©³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤¢¤È¤ÎÇÀºîÊª¤Î½èÍýÊýË¡¤À¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
´ä¼êÂçÇÀ³ØÉô¡¦»³Æâ½Ú¶µ¼ø¡§
ÇÑ´þ²ÌÊª¤ò¤É¤¦¤·¤Æ¤â¤½¤ÎÇÀ±à¤Î¤¹¤°¶á¤¯¤ÇÇÑ´þ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤³¤¬¤Ë¤ª¤¤¤òÈ¯¤·¤ÆÆ°Êª¤ò¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤ª¤Ó¤´ó¤»¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¥·¥ç¥Ù¥ë¤È¤«¤Ç·ê¤ò¿¼¤¯·¡¤Ã¤Æ¡¢·¡¤êµ¯¤³¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ë¤È¤«¡ÊÂÐºö¤¬É¬Í×¡Ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢³ÆÃÏ¤Ë½ÐË×¤¹¤ë¥¯¥Þ¤Î±ÇÁü¤ÇÂ¿¤¯¸«¤é¤ì¤ë¸÷·Ê¤¬¡¢¥¯¥Þ¤¬·úÊª¤Î¥¬¥é¥¹ÉôÊ¬¤Ë·ãÆÍ¤¹¤ëÍÍ»Ò¤Ç¤¹¡£
¥É¥ó¡¢¥É¥ó¤È¤±¤¿¤¿¤Þ¤·¤¤²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¸¼´Ø¤Î¥¬¥é¥¹ÉôÊ¬¤Ë¥¯¥Þ¤¬·ãÆÍ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÄ¿¹¸©¤ÎÀ¾ÌÜ²°Â¼Ìò¾ì¡£
¥¬¥é¥¹ÉôÊ¬¤Ë¥¯¥Þ¤¬·ãÆÍ¤ò·«¤êÊÖ¤·¡¢²»¤Ë¶Ã¤¤¤¿¿¦°÷¤¬¶á¤Å¤¯¤³¤í¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤Ï·úÊª³°¤ËÆ¨Áö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
´ä¼ê¡¦¼¶ÀÐÄ®¤Ç¤â¡¢ÁáÄ«¤Î¸øÌ±´Û¤Î¸¼´Ø¥¬¥é¥¹¤Ë¥¯¥Þ¤¬1²ó¡¢2²ó¤ÈÆÍ¿Ê¡£
¤½¤Î½Ö´Ö¡¢¥¬¥é¥¹¤¬Âç¤¤¯ÍÉ¤ì¤ëÍÍ»Ò¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¾×·â¤Ç¼«Æ°¥É¥¢¤Î¥Õ¥ì¡¼¥àÉôÊ¬¤ÏÇËÂ»¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤é¤Ë»³·Á¸©Æâ¤Î¾®³Ø¹»¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥Þ¤ËÆÍ¿Ê¤µ¤ì¤¿¥É¥¢¤Î¥¬¥é¥¹ÉôÊ¬¤¬·ã¤·¤¤¾×·â¤ÇÊ´¡¹¤Ë³ä¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ê¤¼¡¢¥¯¥Þ¤Ï·úÊª¤Î¥¬¥é¥¹ÉôÊ¬¤ËÆÍ¿Ê¤¹¤ë¥±¡¼¥¹¤¬Â¿¤¤¤Î¤«¡£
ÀìÌç²È¤Ï¡¢¥¬¥é¥¹¤Î±ü¤Ë¹¤¬¤ë°Å¤¬¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤ò¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
´ä¼êÂçÇÀ³ØÉô¡¦»³Æâ½Ú¶µ¼ø¡§
´ðËÜÅª¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤êÆüÃæ¤Ë¸«À²¤é¤·¤Î¤¤¤¤¤È¤³¤í¤Ë½Ð¤ë¤Î¤Ï·ù¤¬¤ë¡£Ä®Ãæ¤Ë½Ð¤ë¤È¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿ÌÐ¤ß¤¬¤¢¤ì¤Ð¤¤¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢¤Ê¤±¤ì¤Ð·úÊª¤ËÆþ¤ë²ÄÇ½À¤Ã¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£Æ°Êª¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡Ê¥¬¥é¥¹¤Ê¤É¡ËÆ©ÌÀ¤Ê¤â¤Î¤òÇ§¼±¤¹¤ë¤Ã¤Æ¤Î¤ÏÆñ¤·¤¤¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¤³¤¦¤·¤¿¡È¥¬¥é¥¹ÆÍ¿Ê¥°¥Þ¡É¤Ï¡Ö´í¸±¤Ê¶½Ê³¾õÂÖ¤Ë¤¢¤ë¡×¤È¤·¤ÆÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤¹¡£
´ä¼êÂçÇÀ³ØÉô¡¦»³Æâ½Ú¶µ¼ø¡§
ËÜÅö¤Ë¥Ñ¥Ë¥Ã¥¯¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤êÁá¤¯Æ¨¤²¹þ¤â¤¦¡¢¤è¤¯¤ï¤«¤é¤º°Å¤¬¤ê¤ËÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢²È¤È¤«¤Ç¤¢¤ì¤ÐÎã¤¨¤Ð¥«¡¼¥Æ¥ó¤Ò¤¤¤Æ¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Æ±ü¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤ÐÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤«¤Ê¤êÄã¤¯¤Ê¤ë¡£
º£¸å¡¢¤µ¤é¤Ë¾Ü¤·¤¤¥¯¥Þ¤ÎÀ¸ÂÖ¤Ë´Ø¤¹¤ëÃÎ¼±¤¬µá¤á¤é¤ì¤ëÃæ¡¢ÀÐ¸¶´Ä¶Áê¤Ï11Æü¡¢ÀìÌç²È¤ò¼«¼£ÂÎ¤ËÇÉ¸¯¤·¡¢»ØÆ³¤ä½õ¸À¤ò¹Ô¤¦Êý¿Ë¤òÈ¯É½¡£
¤Þ¤¿¡¢13Æü·Ù»¡´±¤¬¥é¥¤¥Õ¥ë½Æ¤ò»È¤¤¶î½ü¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢´ä¼ê¸©¤ä½©ÅÄ¸©¤Ç¤ÏÎÄÍ§²ñ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ë·Ù»¡´±¤Ø¤Î¹Ö½¬²ñ¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢´±Ì±¤òµó¤²¤¿¥¯¥ÞÂÐºö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£