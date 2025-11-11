»³ºêÅØ¤¬ÇÐÍ¥ºÂ¤ÎÀèÇÚ¡¦ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤óÄÉÅé¡Ö¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤Êý¤Þ¤Ç¿¿»÷¤¹¤ëÅÛ¤¬¤¤¤¿¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ºêÅØ¡Ê£¸£¸¡Ë¤¬£±£±Æü¤Ë¼«¿È¤Î¡Ö£Ø¡×¤ò¹¹¿·¡£Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÃçÂåÃ£Ìð¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£¹£²¡Ë¤ËÄÉÅé¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£
¡¡ÃçÂå¤µ¤ó¤ÈÃçÂå¤µ¤ó¤ÎºÊ¡¦µÜºê¶³»Ò¤µ¤ó¤¬ÀßÎ©¤·¤¿¡ÖÌµÌ¾½Î¡×¤Ï¤³¤ÎÆü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ç¡Ö£±£±·î£¸Æü¡¡ÅÚÍËÆü£°£°»þ£²£µÊ¬¡¢ÇÐÍ¥¤ÎÃçÂåÃ£Ìð¤¬¡¢±ÊÌ²¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£ÄÌÌë¡¦¹ðÊÌ¼°¤Ï¶á¿Æ¼Ô¤Ç¹Ô¤¦¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤ªÊÌ¤ì¤Î²ñ¤ÎÍ½Äê¤Ï¤Ê¤¤¤È¤·¤¿¡£
¡¡»³ºê¤Ï¡ÖÇÐÍ¥ºÂÍÜÀ®½ê»þÂå¡¢»ÍÇ¯ÀèÇÚ¤ÎÈà¤¬ËÍ¤é¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¤À¤Ã¤¿¡£¡ÊÃçÂå¤µ¤ó¤¬»Í´üÀ¸¤ÇËÍ¤ÏÈ¬´ü¡ËÆ±µéÀ¸¤Î¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡¢¥¿¥Ð¥³¤ÎµÛ¤¤Êý¤Þ¤Ç¿¿»÷¤ò¤¹¤ëÅÛ¤¬¤¤¤¿¡×¤È²ó¸Ü¤·¤¿¡£¡Ö¤½¤Îº¢¤«¤éÈà¤Ï¡¢ÉñÂæ¡¢±Ç²èÎ¾Êý¤ÇÂç³èÌö¡£¼ã¼êÍÇ½±é·àÇÐÍ¥¤¬Æ±»þ¤Ë±Ç²è¥¹¥¿¡¼¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Âè°ì¹æ¤¬Èà¡¢¥Ê¥«¥À¥¤¥¿¥Ä¥ä¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¡Ö±Ç²è¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÀèÇÚ¸åÇÚ¤Î°Õ¼±¤¬¶¯¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë»×¤¦¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¶¦±é¤Îµ¡²ñ¤Ï¤¢¤Þ¤êÌµ¤«¤Ã¤¿¡£¡ØÅ·¹ñ¤ÈÃÏ¹ö¡Ù¡Ø±ÆÉð¼Ô¡Ù¤¯¤é¤¤¤«¡×¤È¶¦±é·Ð¸³¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡Ö±Ç²è¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤ÏÀèÇÚ¡¢¸åÇÚ¤Î´Ø·¸¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤â¤Î¤À¤¬¡¢²æ¡¹¤Ï¤ª¸ß¤¤»Í¤Ä°ã¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò³Ú¤·¤ó¤À¡¢¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤·¤ß¤¸¤ß¡£¡Ö¤è¤¤Î¹Î©¤Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò´ê¤¤¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£