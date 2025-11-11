GRANRODEO 20¼þÇ¯¥é¥¤¥Ö¡ÖG20 ROCK¡ùSHOW LOVE&FIRE ¡Á°¦¤È¾ð±ê¤ÎGRANRODEO¡Á¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥ì¥Ý¡¼¥È¤¬ÅþÃå¡ª
¡Ú¤½¤ÎÂ¾¤Î²èÁü¡¦Æ°²èÅù¤ò¸µµ»ö¤Ç´Ñ¤ë¡Û
GRANRODEO¤¬11·î8.9Æü¤Ë·ëÀ®20¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤¿¥¢¥ê¡¼¥Ê¥é¥¤¥Ö¡ÖG20 ROCK¡ùSHOW LOVE & FIRE ¡Á°¦¤È¾ð±ê¤ÎGRANRODEO¡Á¡×¤ò¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¡£
2005Ç¯11·î¤Ë¡ÖGo For It!¡×¤ÇCD¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£ÂåÉ½ºî¤ËTV¥¢¥Ë¥á¡Ø¹õ»Ò¤Î¥Ð¥¹¥±¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤ä¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØÊ¸¹ë¥¹¥È¥ì¥¤¥É¥Ã¥°¥¹¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡¢¥¢¥Ë¥á¡Ø¿Ï²ç¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¢¥Ë¥á¼çÂê²Î¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¿GRANRODEO¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë¥ô¥©¡¼¥«¥ë¡¦KISHOW¡ÊÃ«»³µª¾Ï¡Ë¤ÈÄ¶Àä¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¤¹¤ë¥®¥¿¥ê¥¹¥È¡¦e-ZUKA¡ÊÈÓÄÍ¾»ÌÀ¡Ë¤Î¥í¥Ã¥¯¥æ¥Ë¥Ã¥È¤À¡£
·ëÀ®5¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿2010Ç¯¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿ÄÌ¾Î¡Ö¥Ê¥ó¥Ð¥ê¥ó¥°¥é¥¤¥Ö¡×¤È¸Æ¤Ö¥¢¥ê¡¼¥Ê¥¯¥é¥¹¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤Ï¡¢¤³¤ì¤¾GRANRODEO¤È¤¤¤¨¤ë¥í¥Ã¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¡¢¤³¤ì¤Ç¤â¤«¤ÈÁ´¿È¤ÇÍá¤Ó¤é¤ì¤ë¿¿¹üÄº¤À¡£º£²ó¤Î¡ÖG20 ROCK¡ùSHOW¡×¤Ë¤Ï¡¢·ëÀ®20¼þÇ¯¤Î¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¤ò¤È¤â¤Ë²á¤´¤¹¤Ù¤¯¡¢ÆüËÜ¤Ï¤â¤Á¤í¤óÀ¤³¦³ÆÃÏ¤«¤éGR¥Õ¥¡¥ó¡á¥í¥Ç¥ª¥¬¡¼¥ë¡¢¥í¥Ç¥ª¥Ü¡¼¥¤¤¿¤Á¤¬½¸¤¤¡¢¿·µì¤Î¥é¥¤¥Ö¥¢¥ó¥»¥à¡¢¥Ò¥Ã¥È¥Á¥å¡¼¥ó¤òÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ËµÍ¤á¹þ¤ó¤À¡¢¤ª½Ë¤¤¥à¡¼¥ÉËþÅÀ¤ÎÂ¿¹¬´¶¤¬¤Ô¤¢¥¢¥ê¡¼¥ÊMM¤òÊñ¤ß¹þ¤ó¤À¡£
º£²ó¥é¥¤¥Ö¥¿¥¤¥È¥ë¤Ë·Ç¤²¤¿¡ÖLOVE&FIRE ¡Á°¦¤È¾ð±ê¤ÎGRANRODEO¡Á¡×¤Ë¤â¤¢¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢DAY1¤Ï¡ÈLOVE¡É¡¢¤½¤·¤ÆDAY2¤Ï¡ÈFIRE¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¡¢°¦¤¢¤Õ¤ì¤ë³Ú¶Ê¤ÈÇ³¤¨¤¿¤®¤ë¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥»¥Ã¥È¥ê¥¹¥È¤Ç¥ª¡¼¥Ç¥£¥¨¥ó¥¹¤òÌ¥Î»¡£20Ç¯´Ö¤ÎGRANRODEO¤Î²»³Ú¤Î¿¼¤ß¤È³Ú¤·¤µ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸«¤»¤Ä¤±¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹Á°¤ÎºÇ¿·¶Ê¡ÖGO GO PARADISE!!¡×¤â½éÈäÏª¡£¤³¤ì¤³¤½¥é¥¤¥Ö¥Ð¥ó¥É¡¦GRANRODEO¤À¡ª¤È¤¤¤¦Ç®¶¸Åª¤Ê¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò·«¤ê¹¤²¤¿¡£
²»³Ú³èÆ°20Ç¯¤Ï¤±¤Ã¤·¤Æ¥´¡¼¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤Þ¤À¤Þ¤ÀÂ³¤¯Ì¤Íè¤Ë¸þ¤±¤¿¡ÈÄÌ²áÅÀ¡É¡£¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¤è¤í¤·¤¯¡ª¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸ì¤ê¡¢ÌÀ¤ë¤¤¾Ð´é¤Ç¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤È¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¤¿KISHOW¤Èe-ZUKA¤Ë³ä¤ì¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÎÇï¼ê¤¬Â£¤é¤ì¤¿¡£¡ÖG20 ROCK¡ùSHOW¡×¤ò½ª¤¨¤Æ¤â¡¢GRANRODEO¤ÎÊâ¤ß¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤À»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
2026Ç¯2·î¤Ë¤Ï10ËçÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ÖChaosBlue¡×¤ÎÈ¯Çä¤¬·èÄê¡£¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò°ú¤ÃÄó¤²¤¿Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼¡ÖChaos in Paradise¡×¤Ø¤È¡¢¤½¤ÎÀª¤¤¤ò¤Ä¤Ê¤²¤Æ¤¤¤¯¡£¥æ¥Ë¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤Î¥¯¥ª¥ê¥Æ¥£¤Î¹â¤¤±ß½Ï¤µ¤È¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤µ¤òÉð´ï¤Ë¡¢¤³¤³¤«¤é¤Þ¤¿¡¢GRANRODEO¤Î²÷¿Ê·â¤ÏÂ³¤¤¤Æ¤¤¤¯¡£
Photo by SUGI¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
GRANRODEO 10th¥¢¥ë¥Ð¥à
¡ØChaosBlue¡Ù
2·î18ÆüÈ¯Çä·èÄê
CD¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://laglean.lnk.to/ChaosBlue
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
GRANRODEO LIVE TOUR 2026 ¡ÖChaos in Paradise¡×³«ºÅ·èÄê¡ª
Á´¹ñ5ÅÔ»Ô¤ò½ä¤ë¥Û¡¼¥ë¥Ä¥¢¡¼£¹¸ø±é¡ª
¾Ü¤·¤¯¤Ï¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¤ò¥Á¥§¥Ã¥¯¡ª
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
GRANRODEO¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://granrodeo.net/