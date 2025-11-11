Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡ÖÂ´¶È¡×¤Ë¥Í¥Ã¥È¾×·â...X¤Ç¤â¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¡¡¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í¡×
JRÅìÆüËÜ¤Ï2025Ç¯11·î11Æü¡¢¸òÄÌ·ÏIC¥«¡¼¥É¡ÖSuica¡×¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤¿¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢26Ç¯ÅÙËö¤ò¤â¤Ã¤Æ¡ÖÂ´¶È¡×¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£
25Ç¯´ÖÂ³¤¤¤¿¿Íµ¤¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¡ÖÂ´¶È¡×¤ËÂÐ¤·¡¢SNS¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡ÖÂç¹¥¤¤À¤«¤éÈá¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÂ´¶È¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¡ª¡©¡×
Suica¤Ï01Ç¯¤Ë¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò³«»Ï¡£Æ³ÆþÅö½é¤«¤é¡¢¥¤¥é¥¹¥È¥ì¡¼¥¿¡¼¤ÎºäºêÀé½Õ»á¤¬¼ê³Ý¤±¤¿¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤¬¥¤¥á¡¼¥¸¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢JRÅìÆüËÜ¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¤äCM¤Ë¤âÅÐ¾ì¤·¤¿¡£Â¿¤¯¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤Ë¿Æ¤·¤Þ¤ì¡¢¸½ºß¤Ï¥°¥Ã¥º¥·¥ç¥Ã¥×¡ÖPensta¡Ê¥Ú¥ó¥¹¥¿¡Ë¡×¤âÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢JRÅìÆüËÜ¤Ï11Æü¡¢Suica¤Îµ¡Ç½¤òÂçÉý¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¡£26Ç¯½©¤Ë¥â¥Ð¥¤¥ëSuica¤Ë¥³¡¼¥É·èºÑ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÄÉ²Ã¤·¡¢¥Á¥ã¡¼¥¸¤Î¾å¸Â³Û¤ò¸½ºß¤Î2Ëü±ß¤«¤é30Ëü±ß¤ËÁý³Û¤¹¤ë¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹³ÈÂç¤ËÈ¼¤¤¡¢Suica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¤Ï26Ç¯ÅÙËö¤Ç¡ÖÂ´¶È¡×¤·¡¢¿·¤¿¤Ê¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¥Ð¥È¥ó¥¿¥Ã¥Á¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¿·¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒ¤µ¤Þ¤ÎÀ¸³è¤ÈÉý¹¤¤ÀÜÅÀ¤ò»ý¤Ä¡¢¿Ê²½¤¹¤ë Suica ¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡×¤È¤·¡¢¡Ö¸¶°ÆÅª¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤Ê¤É¡¢ÃÂÀ¸¥×¥í¥»¥¹¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²¿¤é¤«¤Î·Á¤Ç¤ªµÒ¤µ¤Þ¤Ë»²²è¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¡×¤ò¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£
11Æü18»þ»þÅÀ¤Ç¡¢X¤Î¥È¥ì¥ó¥É¤Ë¡ÖSuica¤Î¥Ú¥ó¥®¥ó¡×¤¬Æþ¤ë¤Ê¤ÉÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£SNS¾å¤Ç¤Ï¡¢¡ÖÂç¹¥¤¤À¤«¤éÈá¤·¤¤¡ª¡×¡ÖÂ´¶È¤·¤Á¤ã¤¦¤Î¡ª¡©¡×¡Ö¾×·â¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡×¡Ö¥Ú¥ó¥®¥ó¤ÎÂ´¶È¤Ï¤ä¤Ï¤ê»ÄÇ°¤Ç¤¹¤Í...¡×¤Ê¤É¤ÈÈá¤·¤àÀ¼¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤¤¤ë¡£