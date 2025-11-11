11Æü¤ÎÄ«¤ÏÎä¤¨¹þ¤ß¤¬¶¯¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÊ¬¸©Í³ÉÛ»ÔÅòÉÛ±¡Ä®¤Ç¤Ïº£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤ÆºÇÄãµ¤²¹¤¬É¹ÅÀ²¼¤ò´ÑÂ¬¤·¡ÖÅßÆü¡×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

2024Ç¯¤è¤ê13ÆüÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

Í³ÉÛ»ÔÅòÉÛ±¡Ä®

11Æü7»þ¤´¤í¤ÎÍ³ÉÛ»ÔÅòÉÛ±¡Ä®¤Ç¤¹¡£ÅÄ¤ó¤Ü¤Ë¤ÏÁú¤¬²¼¤êÅß¤Î·Ê¿§¤¬¹­¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

ÂçÊ¬ÃÏÊýµ¤¾ÝÂæ¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¸©Æâ¤ÏÊü¼ÍÎäµÑ¤¬¶¯¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤±¤µ¤Ï¡¢¤Û¤ÜÁ´¤Æ¤ÎÃÏÅÀ¤Çº£¥·ー¥º¥ó°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

ÅòÉÛ±¡¤ÎºÇÄãµ¤²¹¤ÏÉ¹ÅÀ²¼0.4ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¡£

¸©Æâ¤Çº£¥·ー¥º¥ó½é¤Î¡ÖÅßÆü¡×¤Ç2024Ç¯¤è¤ê13ÆüÁá¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¤½¤ÎÂ¾¤ÎÃÏ°è¤â¶ê¼î¤Ç0.7ÅÙ±§º´»Ô±¡Æâ¤Ç1.9ÅÙ¤ò´ÑÂ¬¤¹¤ë¤Ê¤É4¤Ä¤ÎÃÏÅÀ¤Ç12·î¾å½ÜÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£

¶âÎÚ¸Ð¤Ç¤Ï¡¢¤â¤ä¤¬Î©¤Á¹þ¤á¤ë¸¸ÁÛÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ´Ñ¸÷µÒ¤¬¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£

¢¡Ä¹ºê¤«¤é
¡Ö¹ÈÍÕ¤â¤¤¤¤¶ñ¹ç¡¢¶õµ¤¤âÀ¡¤ó¤Ç¤¤¤ÆÁÖ¤ä¤«¤Çµ¤»ý¤Á¤ÎÎÉ¤¤Ä«¤À¤Ê¤È»×¤¦¡×

¶å½ÅÄ®¤Î¶å¿ì·Ì

¤³¤Î´¨¤µ¤ÇÃÙ¤ì¤¬¿´ÇÛ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤·¤Î¹ÈÍÕ¤â¿§¤Å¤­¤¬¿Ê¤ß¤½¤¦¤Ç¤¹¡£

¤½¤ó¤Ê¹ÈÍÕ¤Î¸©Æâ¤ÎÌ¾½ê¤Î1¤Ä¶å½ÅÄ®¤Î¶å¿ì·Ì¤Ç¤¹¡£

¤³¤Á¤é¤Î¹ÈÍÕ¤Ï¤¹¤Ç¤Ë¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

ÀÖ¤ä²«¿§¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿Àä·Ê¤ò³Ú¤·¤â¤¦¤ÈÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãó¼Ö¾ì¤â¼Ö¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¡£

¢¡Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï
¡Ö¤ä¤Ï¤ê¡¢¤³¤ÎÊÕ¤Þ¤ÇÍè¤ë¤È¿§¤¬¤­¤ì¤¤¡×

¡Ö¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þ¤ËÍè¤¿¤Î¤«¤Ê¡×

¡Ö¤­¤ì¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ï¤ê¤¤¤¤¡×

°ìÊý¡¢¤³¤Á¤é¤ÏÆ±¤¸¶å½ÅÄ®¤Ë¤¢¤ë¤¢¤Þ¤¬¤¿¤Ë·ÌÃ«¤Ç¤¹¡£

ÌÚ¡¹¤ÎÍÕ¤¬¿¿¤ÃÀÖ¤Ë¿§¤Å¤¤¤¿ÍÍ»Ò¤Ï°µ´¬¤Ç¼ê¤¬ÆÏ¤¯¤Û¤É¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤¬ºÇÂç¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ç¤¹¡£

11Æü¤Ï¡¢¤½¤ÎÈþ¤·¤¤¹ÈÍÕ¤ò¼Ì¿¿¤Ë¼ý¤á¤ë¿Í¤Î»Ñ¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£

¢¡Ë¬¤ì¤¿¿Í¤Ï
¡Ö¤¹¤´¤¤¡£»×¤Ã¤¿¤è¤ê¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»þµ¨¤À¤Ã¤¿¤«¤Ê¡×

¶å½ÅÄ®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¶å¿ì·Ì¡¢¤¢¤Þ¤¬¤¿¤Ë·ÌÃ«¤È¤â¤Ëº£½µËö¤Þ¤Ç¤Ï¤­¤ì¤¤¤Ê¹ÈÍÕ¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤­¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

¸©Æâ¤Î¹ÈÍÕ¾õ¶·

³ÆÃÏ¤Î¸«¤´¤í¤Î»þ´ü¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¡£

ÍÑºî¸ø±à¤Ï2025Ç¯¡¢¿§ÉÕ¤­¤Ï¤Þ¤À3³äÄø¤Ç¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤¹¤°¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

ÊÌÉÜ»Ô¤ÎÊÌÉÜ¥íー¥×¥¦¥§¥¤¤Ï´û¤Ë¸«¤´¤í¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹ñÅì»Ô¤ÎÎ¾»Ò»û¤Ï11·î20ÆüÁ°¸å¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¸©Æâ¤Î¹ÈÍÕ¾õ¶·

ÃæÄÅ»Ô¤Î¿¼ÌíÇÏÞä¤Ï¸½ºß6³ä¤Û¤É¿§ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¥Ôー¥¯¤Ï11·î20Æü°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£

Ë­¸å¹âÅÄ»Ô¤ÎÉÙµ®»û¤Ï¡¢¤Þ¤À¿§¤Å¤­¤¬¿Ê¤ó¤Ç¤ª¤é¤º12·î1Æüº¢¤Ë¸«¤´¤í¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£