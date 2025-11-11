¡ÚÀï¸å80Ç¯¡Û¿Ê¤à°ä»ù¤Î¹âÎð²½¡¡µ²±¤Î·Ñ¾µ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤Ë¡ÄÂ¹À¤Âå¤¬°ä»ù¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤òºîÀ®¡¡½ªÀï80Ç¯µÇ°Âç²ñ¤ÇÈäÏª¡¡½©ÅÄ
½©ÅÄ¸©°äÂ²Ï¢¹ç²ñ¤¬20Ç¯¶á¤¯Â³¤±¤Æ¤¤¿¸ì¤êÉô³èÆ°¡£
³èÆ°¤òÃ´¤Ã¤Æ¤¤¿°ä»ù¤Î¹âÎð²½¤¬¿Ê¤ó¤À¤³¤È¤Çµ²±¤Î·Ñ¾µ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½ªÀï¤«¤é80Ç¯¤Îº£Ç¯¡¢Â¹À¤Âå¤Ë¤è¤ëÀÄÇ¯Éô¤¬°ä»ù¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤òºîÀ®¤·¡¢ÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ¸©°äÂ²Ï¢¹ç²ñ¤¬¼çºÅ¤·¤¿½ªÀï80Ç¯µÇ°Âç²ñ¤Ë¤Ï¡¢ÎëÌÚÃÎ»ö¤Î¤Û¤«¡¢ÀïË×¼Ô¤Î°ä»ù¤äÂ¹¤Ê¤ÉÌó110¿Í¤¬»²²Ã¤·¤Þ¤·¤¿¡£
½©ÅÄ¸©°äÂ²Ï¢¹ç²ñ¡¡°¤ÉôÍ¦²ñÄ¹
¡ÖÆóÅÙ¤È²æ¡¹¤Î¤è¤¦¤ÊÀïË×¼Ô°ä»ù¤ò½Ð¤·¤Æ¤Ï¤¤¤±¤Ê¤¤¡£¤½¤Î¤³¤È¤ò¹ç¸ÀÍÕ¤Ë¤·¤Æ¤¤ç¤¦¤Þ¤Ç³èÆ°¤òÂ³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Öº£¸å²æ¡¹¤Î³èÆ°¤¬ÀÄÇ¯Éô¡ÊÂ¹À¤Âå¡Ë¤Ë°ú¤·Ñ¤¤¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤³¤È¤ò·ÑÂ³¤·¤Æ¤¤¤«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢½©ÅÄ¸©°äÂ²Ï¢¹ç²ñ¤Ç¤Ïº£Ç¯ÅÙ¡¢Â¹À¤Âå¤Ë¤è¤ëÀÄÇ¯Éô¤¬¶¨ÎÏ¤·¤Æ°ä»ù¤ÎÂÎ¸³ÃÌ¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¥¹¥é¥¤¥É¤òºîÀ®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥¹¥é¥¤¥É①
¡ÖÉã¤Ï»ä¤¬3ºÐ¤Î»þ¤ËÀï»à¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¿ÆÂ²¤ÎÁêÃÌ¤ÇÊì¤Ë²Ë¤ò½Ð¤·¡¢ÌµÍý¤ä¤ê»ä¤ÈÊì¤òÊÌ¤ì¤µ¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å»ä¤ÏÁÄÊì¤ÈËÜ²È¤ÎÂçÀª¤Î²ÈÂ²¤È°ì½ï¤ËÀ¸³è¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡×
¥¹¥é¥¤¥É②
¡ÖÀï¸å35Ç¯¸å¤ËÆÏ¤¤¤¿Éã¤Î°äÉÊ¡£¤½¤ì¤ÏÉã¤¬²ÙÊª¤ËÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿ÌÚ»¥¤Ç¤·¤¿¡£¥Ð¥·ー³¤¶®¤Î³¤¿¼¤¯¤«¤é¡¢Éã¤¬¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Æ·âÄÀ¤µ¤ì¤¿Í¢Á÷Á¥¤È°ì½ï¤ËÍÈ¤¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×
¡ÖÊì¤ÏÌÚ»¥¤ò¥®¥Ã¥·¥ê°®¤ê¤·¤á¡Ø²¶¤¬»à¤ó¤À¤é°ì½ï¤ËÊè¤ËÆþ¤ì¤Æ¤±¤ì¡Ù¤¬°ä¸À¤À¤Ã¤¿¡×
º´Æ£¾¡ÌéÉôÄ¹
¡ÖÀµÄ¾¸À¤Ã¤Æ²Ù¤¬½Å¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¤â¡¢²æ¡¹¡ÊÂ¹À¤Âå¡Ë¤¬¤ä¤é¤Ê¤¤¤ÈÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤·¡¢°ì²óÅÓÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤â¤¦ºÆ³«¤Ç¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¿ÆÀ¤Âå¡¦¤ª¤¸¤¤¤Á¤ã¤ó¤ª¤Ð¤¢¤Á¤ã¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤òÇØÉé¤Ã¤Æ¡¢¤è¤ê°ìÁØÍèÇ¯¤«¤é¤â¤Þ¤¿Àº¿Ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Ï¢¹ç²ñ¤Ç¤Ïº£¸å¡¢¤³¤Î¥¹¥é¥¤¥É¤òDVD¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¡¢¾®Ãæ³Ø¹»¤ÎÊ¿ÏÂ³Ø½¬¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤òÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£