BE:FIRST¡¢ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡¢Ý¯ºä46¡¢¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡¢HANA¡¢»³²¼Ã£Ïº¡Ä¡ÖCOUNTDOWN JAPAN ²»³Ú¥Á¥ã¡¼¥È¡×º£½µ¤ÎTOP10¡Ê11·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë
¥°¥é¥ó¥¸¡¦±ó»³ÂçÊå¤ÈÄ¬¼ÓÍýºÚ¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ëTOKYO FM¤Î¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö£Ê£ÁÁ´ÇÀ COUNTDOWN JAPAN¡×¡ÊËè½µÅÚÍË13:00¡Á13:53¡Ë¡£11·î8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ç¤Ï¡¢JFN³Æ¶É¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢²ó¿ô¡¢CD¥»¡¼¥ë¥¹¡¢Apple Music¤ÎWeekly ¥Á¥ã¡¼¥È¥Ý¥¤¥ó¥È¡¢¥ê¥¹¥Ê¡¼¤«¤é¤Î¥ê¥¯¥¨¥¹¥È¤ò½¸·×¤·¤¿¡ÈÁ´¹ñNO.1 FM¥Ò¥Ã¥È¥Á¥ã¡¼¥È¡ÉTOP10¡Ê11·î8Æü¡ÊÅÚ¡ËÉÕ¡Ë¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£10°Ì¡§A.B.C-Z¡ÖNO MORE YOU¡×
½éÅÐ¾ì¡ª Æ±¶Ê¤Ï¡¢Àè·î10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿9ËçÌÜ¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØCRAZY ROMANTIC!¡Ù¤Î1¶ÊÌÜ¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£9°Ì¡§¥±¥Ä¥á¥¤¥·¡Ö²æ¤¬¼ÔÃ£¤è¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 10·î31Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£¥±¥Ä¥á¥¤¥·¤Ï¡¢2026Ç¯¤ËÁ´¹ñ¥¢¥ê¡¼¥Ê¥Ä¥¢¡¼¡Ö¥±¥Ä¥á¥¤¥· 25th Anniversary TOUR¡¡¥±¥Ä¥á¥óCAMP 2026¡×¤Î³«ºÅ¤È¡¢Ìó2Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥±¥Ä¥Î¥Ý¥ê¥¹14¡Ù¤ò1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£8°Ì¡§BUMP OF CHICKEN¡ÖI¡×
Àè½µ2°Ì¤«¤é6¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ 10·î15Æü¡Ê¿å¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬3½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£BUMP OF CHICKEN¤Ï¡¢12·î10Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¡ÖI¡×¤Î¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¥·¥ó¥°¥ë¤È¡¢¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ÖBUMP OF CHICKEN TOUR 2024 Sphery Rendezvous at TOKYO DOME¡×¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£7°Ì¡§Î¥º§ÅÁÀâ¡Ö¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¥¥¹¡×
½éÅÐ¾ì¡ª 10·î24Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¸ÂÄê¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£Î¥º§ÅÁÀâ¤Ï¡¢2026Ç¯9·î11Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë½é¤ÎÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£6°Ì¡§»³²¼Ã£Ïº¡ÖMOVE ON¡×
½éÅÐ¾ì¡ª Æ±¶Ê¤Ï11·î5Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥ª¥Î¥Þ¥È¥ÚISLAND¡¿MOVE ON¡×¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë³Ú¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢£5°Ì¡§HANA¡ÖMy Body¡×
Àè½µ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤ºÂè5°Ì¡£10·î13Æü¡Ê·î¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤¬3½µÏ¢Â³¤Î¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£HANA¤Î³§¤µ¤ó¤Ï¡¢ÀèÆüÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡ÖÂè42²ó¥Ù¥¹¥È¥¸¡¼¥Ë¥¹¥È2025¡×¤Ç¶¨µÄ²ñÁª½ÐÉôÌç¤ò¼õ¾Þ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£4°Ì¡§¤¢¤¤¤ß¤ç¤ó¡Ö¥Ó¡¼¥Ê¥¹¥Ù¥ë¥È¡×
Àè½µ1°Ì¤«¤é3¥é¥ó¥¯¥À¥¦¥ó¢ 10·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿18ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Æ±¶Ê¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤Ï¡¢°ìÈ¯»£¤ê¤Ç»£±Æ¤µ¤ì¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£3°Ì¡§Ý¯ºä46¡ÖUnhappy birthday¹½Ê¸¡×
Àè½µ4°Ì¤«¤é1¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¢¬ 10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿13ËçÌÜ¤Î¥·¥ó¥°¥ë¤¬2½µÏ¢Â³¤Ç¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£Ý¯ºä46¤Ï¡¢2026Ç¯4·î11Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢12Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËMUFG¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ê¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¡Ë¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö³«ºÅ¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£½÷À¥°¥ë¡¼¥×¤¬¿·¤·¤¤¹ñÎ©¶¥µ»¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Î¤Ï½é¤á¤Æ¤À¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢£2°Ì¡§ÊÆÄÅ¸¼»Õ¡ÖIRIS OUT¡×
Àè½µ3°Ì¤«¤é1¥é¥ó¥¯¥¢¥Ã¥×¢¬ ·à¾ìÈÇ¡Ö¥Á¥§¥ó¥½¡¼¥Þ¥ó ¥ì¥¼ÊÓ¡×¤Î¼çÂê²Î¤¬6½µÏ¢Â³¥é¥ó¥¯¥¤¥ó¡£ÊÆÄÅ¤µ¤ó¤Ï¡¢2026Ç¯11·î6Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ÖÊÆÄÅ¸¼»Õ 2026 TOUR / GHOST¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Û¤Ü1Ç¯¸å¡¢¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¤½¤·¤Æ¡¢º£½µ¤ÎÂè1°Ì¤Ï¡Ä¡Ä¡©
¢£1°Ì¡§BE:FIRST¡ÖI Want You Back¡×
½éÅÐ¾ì¡ª Æ±¶Ê¤Ï¡¢10·î29Æü¡Ê¿å¡Ë¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿½é¤Î¥Ù¥¹¥È¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØBE:ST¡Ù¤Ë¼ýÏ¿¤µ¤ì¤¿The Jackson 5¡Ê¥¸¥ã¥¯¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥¤¥ô¡Ë¤Î¥ê¥á¥¤¥¯¡¦¥«¥Ð¡¼¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¥²¥¹¥È¥Ñ¡¼¥È¤Ë¿Á ´ðÇî¡Ê¤Ï¤¿¡¦¤â¤È¤Ò¤í¡Ë¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡£10·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤ËÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¡ÖStellar Days¡×¤Î¤ªÏÃ¤Ê¤É¤ò»Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
