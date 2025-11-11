¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¡¢4K¥Ó¥¨¥é¤ÈÁ´¼«Æ°¥Ç¥£ー¥¬¤Î¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤ÇºÇÂç3Ëü±ß¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯
¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯¤Ï¡¢´ü´ÖÃæ¤ËÂÐ¾Ý¤Î4K¥Æ¥ì¥Ó¤ÈÁ´¼«Æ°¥Ç¥£ー¥¬¤ò¥»¥Ã¥È¤Ç¹ØÆþ¤Î¾å¡¢CLUB Panasonic¤Ë²ñ°÷ÅÐÏ¿¤·¡¢Web¤«¤é±þÊç¤·¤¿¿Í¤òÂÐ¾Ý¤ËºÇÂç3Ëü±ß¤ò¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤¹¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò¡¢11·î14Æü¤«¤é³«»Ï¤¹¤ë¡£ÂÐ¾Ý¤Î¹ØÆþ´ü´Ö¤Ï11·î14Æü¤«¤é2026Ç¯1·î12Æü¤Þ¤Ç¡¢±þÊç´ü´Ö¤Ï2026Ç¯2·î27Æü16»þ59Ê¬¤Þ¤Ç¡£
65·¿¤Î4KÍµ¡EL¥Æ¥ì¥Ó¡ÖTV-65Z95B¡×
ÂÐ¾Ý¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯À½4K¥Æ¥ì¥ÓÁ´µ¡¼ï¤Ç¡¢2025Ç¯È¯Çä¤Î4KÍµ¡EL¥Ó¥¨¥é¡ÖZ95B¡×¥·¥êー¥º¤ä¡¢¥ß¥ËLED¤Î4K±Õ¾½¥Æ¥ì¥Ó¡ÖW95B¡×¥·¥êー¥º¤«¤é¡¢2013Ç¯È¯Çä¤Î4KÂÐ±þ¥¹¥Þー¥È¥Ó¥¨¥é¡ÖTH-L65WT600¡×¤Þ¤Ç´Þ¤Þ¤ì¤ë¡£
¡ÖDMR-4X1003¡×
¥»¥Ã¥ÈÂÐ¾Ý¤ÎÁ´¼«Æ°¥Ç¥£ー¥¬¤Ï¡¢¡ÖDMR-4X1003¡×¡¢¡ÖDMR-4X403¡×¡¢¡ÖDMR-2X603¡×¡¢¡ÖDMR-2X303¡×¡¢¡ÖDMR-2X203¡×¤Î5µ¡¼ï¡£¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¶â³Û¤Ï¥»¥Ã¥È¹ØÆþ¤¹¤ë¥Ç¥£ー¥¬¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ê¡¢¥¹¥È¥ìー¥¸4TB°Ê¾å¤Î¥â¥Ç¥ë(4X1003¡¢4X403¡¢2X603)¤ÇºÇÂç3Ëü±ßÊ¬¡¢3TB(2X303)¤ÇºÇÂç2Ëü±ßÊ¬¡¢2TB(2X203)¤ÇºÇÂç1Ëü±ßÊ¬¤¬¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯¤µ¤ì¤ë¡£
¥¥ã¥Ã¥·¥å¥Ð¥Ã¥¯ÊýË¡¤Ï¥»¥Ö¥ó¶ä¹ÔATM¤Ç¤Î¼õ¤±¼è¤ê¡¢¤Þ¤¿¤Ï¤¨¤é¤Ù¤ëPay¤Ç¤ÎÅÅ»Ò¥®¥Õ¥È¼õ¤±¼è¤ê¤¬ÁªÂò¤Ç¤¤ë¡£
¤Ê¤ª¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÎÂÐ¾Ý¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥Ñ¥Ê¥½¥Ë¥Ã¥¯²ÈÅÅÀ½ÉÊÀµµ¬¼è°·Å¹¤«¤é¤Î¹ØÆþ¤Ë¸Â¤ë¡£¤Þ¤¿¤¹¤Ç¤ËCLUB Panasonic¤ËÅÐÏ¿¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤â±þÊç²ÄÇ½¡£¾Ü¤·¤¯¤Ï¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¥Úー¥¸¤Þ¤Ç¡£