¥¿¥¤¥ä¸ò´¹ÁáµÞ¤Ë¡¢1½µ´Ö°ÊÆâ¤ËÊ¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤¬¹ß¤ëÆü¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¡Úµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤¬²òÀâ¡Ã¿·³ã¡Û
11Æü(²Ð)¤Ï½ê¡¹¤Ç±«¤¬¹ß¤ê¡¢ËÌÉ÷¤âÎä¤¿¤¯ºòÆü¤è¤êµ¤²¹¤¬²¼¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï¡¢¿·³ã»ÔÃæ±û¶è¤Ï13.3¡î¤ò´ÑÂ¬¤·¤¿¤Û¤«¡¢12¡îÁ°¸å¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ä¹²¬»Ô¤Ï11.1¡î¤Èº£Æü¤ÎÆüÉÕ¤ÈÆ±¤¸¿ô»ú¤ÎÊÂ¤Ó¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤µ¤Æ¡¢11Æü(²Ð)¤È¤Ï°ìÅ¾¤·¤Æ12Æü(¿å)¤ÏÆüº¹¤·¤¬¤¿¤Ã¤×¤êÆÏ¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¢¡12Æü(¿å)¸áÁ°9»þ¤ÎÍ½ÁÛÅ·µ¤¿Þ
ËÜ½£ÉÕ¶á¤Ï¡¢°ÜÆ°À¤Î¹âµ¤°µ¤Ë¤¹¤Ã¤Ý¤êÊ¤¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤á¸©Æâ¤ÏÂ¿¾¯±À¤¬¹¤¬¤ëÄøÅÙ¤Ç¡¢À²¤ì¤ë»þ´Ö¤¬Ä¹¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¢¡12Æü(¿å)¤ÎÍ½ÁÛµ¤²¹
ºÇ¹âµ¤²¹¤Ï14¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¡¢º£Æü¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤Î¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£12Æü(¿å)¤ÏÆüº¹¤·¤â¤¢¤êÉ÷¤â¼å¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢ÂÎ´¶¤È¤·¤Æ¤Ïº£Æü¤è¤ê´öÊ¬´¨¤µ¤ÏÏÂ¤é¤®¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
°ìÊý¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤Ïº£Ä«¤è¤êÄã¤¤¤È¤³¤í¤¬Â¿¤¯¡¢Ê¿ÃÏ¤Ï7¡îÁ°¸å¡¢»³±è¤¤¤Ï5¡îÁ°¸å¤ÎÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£
¤¿¤À¡¢À²¤ì¤ÎÅ·µ¤¤ÏÄ¹Â³¤¤·¤Ê¤¤¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£
¢¡½µ´ÖÍ½Êó
13Æü(ÌÚ)¤Ï¡¢²¼±Û°Ê³°¤Ç¤â¸á¸å¤Ï±«¤Î¹ß¤ë¤È¤³¤í¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
14Æü(¶â)¤È15Æü(ÅÚ)¤ÏÆüº¹¤·¤¬ÆÏ¤¯¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¤¬¡¢16Æü(Æü)°Ê¹ß¤ÏÅ·µ¤¤¬¤°¤º¤Ä¤¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Íè½µ18Æü(²Ð)¤ÏÊ¿ÃÏ¤Ç¤âºÇ¹âµ¤²¹¤¬1·åÂæ¤È¤Ê¤ê»ÕÁöÊÂ¤ß¤Î´¨¤µ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
º£½µ¡¢À²¤ì´Ö¤¬½Ð¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÆ¨¤µ¤º¤ËÅß»ÙÅÙ¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤È¤¯¤Ë¡Ø¥¿¥¤¥ä¸ò´¹¡Ù¤ÏÁáµÞ¤Ë¿Ê¤á¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¢¡Íè½µ¤Î´¨µ¤¤ÎÍ½ÁÛ
18Æü(²Ð)¤Ï¡¢Ê¿ÃÏ¤ÇÀã¤¬¹ß¤ëÌÜ°Â¤Ë¤Ê¤ë¶¯¤¤´¨µ¤¤¬¸©Æâ¤ËÎ®¤ì¹þ¤ó¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤Þ¤ÞÍ½ÁÛ¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤±¤Ð¡¢Ê¿ÃÏ¤Ç¤âÀã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¡¢»³±è¤¤¤Ç¤ÏÀã¤¬ÀÑ¤â¤ë¶²¤ì¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
º£¥·ー¥º¥ó½é¤á¤Æ¤ÎËÜ³ÊÅª¤ÊÀã¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Áá¤áÁá¤á¤ËÈ÷¤¨¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
