¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾®Éý¤ËÈ¿È¯¡¢¥Ý¥ó¥É¥É¥ëµÞÍî¤òÈ¿±Ç¡á¥í¥ó¥É¥ó°ÙÂØ
¡¡¥É¥ë»Ø¿ô¤Ï¾®Éý¤ËÈ¿È¯¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤³¤Þ¤Ç¤Î¤È¤³¤í¡¢£¹£¹¡¥£µ£¹£¹¤«¤é£¹£¹¡¥£·£³£¸¤Ç¤Î¥ì¥ó¥¸¤Ç¿ä°Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Åìµþ¸áÁ°¤Î¥É¥ë±ß¤Î¾å¾º¡¢¥í¥ó¥É¥óÄ«Êý¤Î¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤ÎµÞÍî¤Ê¤É¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥æー¥í¥É¥ë¤ÏÁ°Æü½ªÃÍÉÕ¶á¤Ç¤ÎÙæ¤ß¹ç¤¤¤Ë½ª»Ï¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥É¥ë»Ø¿ô¤ËÍ¿¤¨¤ë±Æ¶Á¤Ï·ÚÈù¡£
¥É¥ë¥¤¥ó¥Ç¥Ã¥¯¥¹¡á99.67(+0.08¡¡+0.08%)
