¡Ú¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡Û¥é¥ª¥¦¡¦¿ùËÜÍµÂÀÏº¤¬»Ïµå¼°¤Ç¥¹¥È¥é¥¤¥¯Åêµå¡ÖÎý½¬¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¡×¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤Ç¾ºÅ·¥Ý¡¼¥º
¡¡¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹¡¦¿ùËÜÍµÂÀÏº³°Ìî¼ê¤¬£±£±Æü¡¢Âè£µ£°²ó¼Ò²ñ¿ÍÌîµåÆüËÜÁª¼ê¸¢¤Î½à·è¾¡¡¦£Î£Ô£ÔÅìÆüËÜ¡½¥ä¥Þ¥ÏÀï¤Î»î¹çÁ°¡¢¡Ö¥ì¥¸¥§¥ó¥É»Ïµå¼°¡×¤ËÅÐÈÄ¤·¤¿¡£
¡¡¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·¡¢Íº¤¿¤±¤Ó¤ò¾å¤²¤Ê¤¬¤éÁ´ÎÏÅêµå¡£¸«»ö¡¢¿¿¤óÃæ¹â¤á¤ÎÄ¾µå¤Ç¶õ¿¶¤ê¤òÃ¥¤¤¡Ö£±£²£°ÅÀ¤Ç¤¹¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤êÎý½¬¤ÏÎ¢ÀÚ¤é¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡£Ç½¸«¤µ¤ó¤¬¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Ãæ¤ÇËÍ¤ÏÆþ¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¼¡¤Ë²ñ¤Ã¤¿»þ¤Ë¸À¤Ã¤Æ¤ä¤í¤¦¤«¤Ê¡×¤È¡¢¥Þ¥¦¥ó¥É¾å¤ÇÂåÌ¾»ì¤Î¾ºÅ·¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡º£µ¨¸Â¤ê¤Ç¸½Ìò¤ò°úÂà¤·¤¿¡¢Æ±¤¸£±£¹£¹£±Ç¯À¸¤Þ¤ì¤Îµð¿Í¡¦¶áÆ£ÂçÎ¼Åê¼ê¤Ë¥°¥é¥Ö¤òÇÒ¼Ú¡£¡Ö¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬Æþ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¥³¥¤¥Ä¤Î¤»¤¤¤Ë¤·¤è¤¦¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æþ¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¡¢ÎÏ¤ò¤¯¤ì¤¿¥ª¥ê¥Ã¥¯¥¹»þÂå¤ÎÆ±Î½¤Ë¤â´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÁÅç¾¦»þÂå¤ÏÅê¼ê¤À¤Ã¤¿¥é¥ª¥¦¤Ï¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¤¿¤á¤ËÂçºå¡¦Éñ½§¤Ç²¿ÅÙ¤âÅêµåÎý½¬¡£¡ÖÂçÂÎ¡¢¤¤¤í¤ó¤Ê¿Í¤Ë¡ÊµåÂ®¤Ï¡Ë¤É¤Î¤¯¤é¤¤¤«¤ÈÊ¹¤¤¤¿¤é¡¢£±£²£µ¤«¤é£±£³£°¤¯¤é¤¤¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤¦¤ÉÂÇ¤Á¤´¤í¡Ê¾Ð¡Ë¡££±£´£°¤¯¤é¤¤¤Ï½Ð¤ë¤«¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Á´¤¯½Ð¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤â¤¦¤³¤ì¤ÇÌî¼ê¤ËÀìÇ°¤Ç¤¤Þ¤¹¡×¤È¶ì¾Ð¤¤¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£