ÂçÊ¬¸©ÂçÊ¬»Ô¤Ç¡¢11ÆüÍÄÃÕ±à»ù¤¿¤Á¤¬¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â·¡¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â·¡¤ê¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤Î¤ÏÂçÊ¬»Ô¤Î¾ëÆîÍÄÃÕ±à¤ÈÌÀÌîÂè°ìÍÄÃÕ±à¤Î±à»ù¡¢¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½260¿Í¤Ç¤¹¡£
»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Î¿©°é¤Î°ì´Ä¤È¤·¤ÆËèÇ¯¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ6·î¤ËÇ¯Ä¹¤Î±à»ù¤¬ÉÄ¤ò¿¢¤¨¤¿¤È¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢Î©ÇÉ¤Ë°é¤Ã¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¡£»Ò¶¡¤¿¤Á¤Î´é¤ÈÆ±¤¸¤¯¤é¤¤¤ÎÂç¤¤µ¤Î¤â¤Î¤â¡£
´¨¤µ¤ËÉé¤±¤º¡¢¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë·¡¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¢¡±à»ù
¡Ö¤á¤Ã¤Á¤ãÂç¤¤¤¤Î¼è¤ì¤¿¡£¤¤¤Ã¤Ñ¤¤·¡¤ì¤¿¤È¤³¤í¤¬³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¡×
¡Ö¤«¤ê¤«¤ê¤Î¤ª°ò¤Ç¿©¤Ù¤¿¤¤¡×
¼ý³Ï¤·¤¿¥µ¥Ä¥Þ¥¤¥â¤Ï»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬²È¤Ë»ý¤Áµ¢¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
