¡¡¡Ú¥·¥É¥Ë¡¼¶¦Æ±¡ÛÀ¤³¦½é¤Î16ºÐÌ¤Ëþ¤Î¸òÎ®¥µ¥¤¥È¡ÊSNS¡ËÍøÍÑ¤ò¶Ø»ß¤¹¤ëË¡Î§¤¬¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢¤ÇÍè·î10Æü¤Ë»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¤Þ¤Ç1¥«·î¤òÀÚ¤Ã¤¿¡£À¯ÉÜ¤Ïµ¬À©¤Ë¼«¿®¤ò¸«¤»¤ë¤¬¡¢SNS±¿±Ä´ë¶È¤Ë²Ý¤»¤é¤ì¤¿Ç¯Îð³ÎÇ§¤Ê¤É¤Î¡ÖÈ´¤±·ê¡×¤òÃµ¤ëÆ°¤¤â¤¢¤ê¡¢¼Â¸úÀ¤Ë¤Ïµ¿Ìä¤¬»Ä¤ë¡£ÀìÌç²È¤ÏSNSÍøÍÑ¤ò½ä¤ë¶µ°é¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¤ÏÀ®¸ù¤·¤Ê¤¤¤È·Ù¾â¤òÌÄ¤é¤¹¡£
¡¡SNS¾å¤Ç¤Î¤¤¤¸¤á¤ò¶ì¤Ë¼«»¦¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë»Ò¤É¤â¤¬Â³½Ð¤¹¤ëÃæ¡¢ºòÇ¯12·î¡¢¶Ø»ßË¡¤¬À®Î©¤·¤¿¡£»Ü¹Ô¸å¡¢SNS±¿±Ä´ë¶È¤Ï¹ñÆâ¤Î16ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤è¤ëSNSÍøÍÑ¤ä¿·µ¬¥¢¥«¥¦¥ó¥ÈºîÀ®¤òÁË¤à¤³¤È¤¬µÁÌ³ÉÕ¤±¤é¤ì¤ë¡£