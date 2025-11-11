£Â£Ï£Ù£Î£Å£Ø£Ô£Ä£Ï£Ï£Ò¤¬¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶£±³¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ô£ï£í¡¡£á£î£ä¡¡£Ê£å£ò£ò£ù¡¡£Í£Õ£Ó£É£Ã¡¡£Ô£Ò£Å£Å¡×ÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡Ê£Ã¡Ë¡¡¡õ¡¡£Ô£Í¡¡£Ô£õ£ò£î£å£ò¡¡£Å£î£ô£å£ò£ô£á£é£î£í£å£î£ô¡¡£Ã£ï¡¥¡¡¡Ê£ó£²£µ¡Ë

¼Ì¿¿³ÈÂç

¡¡´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ­£¶¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Â£Ï£Ù£Î£Å£Ø£Ô£Ä£Ï£Ï£Ò¤¬£±£±Æü¡¢²£ÉÍ¡¦¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¯¥×¥é¥¶£±³¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ù£Ï£Ë£Ï£È£Á£Í£Á¡¡£Í£É£Î£Á£Ô£Ï£Í£É£Ò£Á£É¡¡£×£É£Î£Ô£Å£Ò¡¡£È£Ï£Ì£É£Ä£Á£Ù¡¡£²£°£²£µ¡Ý£²£°£²£¶¡¡¡Ý¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡¡¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥­¥ß¤¬¤¤¤ë¡£¡Ý¡×¥Ä¥ê¡¼ÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£

¡¡£Ê£Á£Å£È£Ù£Õ£Î¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡ÖÅÀÅô¼°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï½é¤á¤Æ¡£µ­Ç°¤¹¤Ù¤­¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤­¤Æ¸÷±É¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥Ä¥ê¡¼¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£

¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢º£Ç¯£¸£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡££²·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¥È¥à¥¸¥§¥ê¤ò¡¢£Â£Ï£Ù£Î£Å£Ø£Ô£Ä£Ï£Ï£Ò¤¬¿·¶Ê¤Ç½ËÊ¡¡£¡Ö£Ó£Á£Ù¡¡£Ã£È£Å£Å£Ó£Å¡ª¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµ­Ç°¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆÃÊÌ¤ËÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ìÃæ¤ËÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£