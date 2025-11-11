£Â£Ï£Ù£Î£Å£Ø£Ô£Ä£Ï£Ï£Ò¡¡¥È¥à¥¸¥§¥ê¤È´î¤Ó¤ÎºÆ²ñ¡ª²£ÉÍ¤òºÌ¤ë¥Ä¥ê¡¼ÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì
¡¡´Ú¹ñ¤ÎÃËÀ£¶¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦£Â£Ï£Ù£Î£Å£Ø£Ô£Ä£Ï£Ï£Ò¤¬£±£±Æü¡¢²£ÉÍ¡¦¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¯¥×¥é¥¶£±³¬¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö£Ù£Ï£Ë£Ï£È£Á£Í£Á¡¡£Í£É£Î£Á£Ô£Ï£Í£É£Ò£Á£É¡¡£×£É£Î£Ô£Å£Ò¡¡£È£Ï£Ì£É£Ä£Á£Ù¡¡£²£°£²£µ¡Ý£²£°£²£¶¡¡¡Ý¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡¡¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥ß¤¬¤¤¤ë¡£¡Ý¡×¥Ä¥ê¡¼ÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£
¡¡£Ê£Á£Å£È£Ù£Õ£Î¡Ê£²£±¡Ë¤Ï¡ÖÅÀÅô¼°¤Ø¤Î»²²Ã¤Ï½é¤á¤Æ¡£µÇ°¤¹¤Ù¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤Æ¸÷±É¡£¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤Ë¡¢¤¼¤Ò¥Ä¥ê¡¼¤ò¸«¤ËÍè¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢º£Ç¯£¸£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¡££²·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿¡¢¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È°ÊÍè¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤À¡£¤½¤·¤Æ¤½¤ó¤Ê¥È¥à¥¸¥§¥ê¤ò¡¢£Â£Ï£Ù£Î£Å£Ø£Ô£Ä£Ï£Ï£Ò¤¬¿·¶Ê¤Ç½ËÊ¡¡£¡Ö£Ó£Á£Ù¡¡£Ã£È£Å£Å£Ó£Å¡ª¡×¤ÎÇÛ¿®¥ê¥ê¡¼¥¹¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¥ï¥ó¥Õ¥ì¡¼¥º¤òÆÃÊÌ¤ËÈäÏª¤·¡¢²ñ¾ìÃæ¤ËÈþÀ¼¤ò¶Á¤«¤»¤¿¡£