¿¼¹ï²½¤¹¤ë¥¯¥ÞÈï³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¡¡¸©ÆâÈ¾¿ôÍ¾¤Î»ÔÄ®Â¼¤ÇÊá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤¬ÉÔÂ¡¡¸©¤¬¤ª¤ê¤òÂß¤·½Ð¤¹¶ÛµÞÅª¤ÊÂÐ±þ»Ï¤á¤ë¡¡½©ÅÄ
¿¼¹ï²½¤¹¤ë¡¢¥¯¥Þ¤ÎÈï³²¤Ø¤ÎÂÐ±þ¤Ç¡¢²ÝÂê¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢Êá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤ÎÉÔÂ¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤ÎÈ¾¿ô¤¢¤Þ¤ê¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬¡¢ÉÔÂ¤òÁÊ¤¨¤Æ¤¤¤Æ¸©¤Ï¡¢Êá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤òÂß¤·½Ð¤¹¡¢¶ÛµÞÅª¤ÊÂÐ±þ¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£
¥¯¥Þ¤ÎÊá³Í¤Ï¡¢Ä»½ÃÊÝ¸î´ÉÍýË¡¤Ë¤â¤È¤Å¤¡¢»ÔÄ®Â¼¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤¬Àè·î¹Ô¤Ã¤¿Ä´ºº¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¸©Æâ25¤Î»ÔÄ®Â¼¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ëÊá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤Ï¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ553´ð¤Ç¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·13¤Î»Ô¤ÈÄ®¤«¤éÉÔÂ¤òÁÊ¤¨¤ëÀ¼¤¬¤¢¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
Êá³ÍÍÑ¤Î¤ª¤ê¤Î¡È¥Õ¥ë²ÔÆ¯¾õÂÖ¡É¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¼¯³Ñ»Ô¤ÈÂç´Û»Ô¤Ë¤Ï¡¢¤¹¤Ç¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»Ä¤ë11¤Î»Ô¤äÄ®¤Ë¤âº£·îÃæ¤ËÆÏ¤±¤é¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤â¸©¤¬º£Ç¯ÅÙÍ½»»¤ÎÍ½È÷Èñ¤Ç¿·¤¿¤Ë¹ØÆþ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢Ç¯ÅÙËö¤Þ¤ÇÂß¤·½Ð¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¸©Æâ¤Ç¤Ïº£Ç¯¡¢66¿Í¤¬¥¯¥Þ¤Ë½±¤ï¤ì¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤³¤Î¤¦¤Á4¿Í¤¬»àË´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¸©¤Ï¡¢Îë¤ä¥é¥¸¥ª¤Ê¤É²»¤òÎ©¤Æ¤Æ¥¯¥Þ¤È¤ÎÈ¹ç¤ï¤»¤òÈò¤±¤ë¤Ê¤ÉºÇ¹â¥ì¥Ù¥ë¤ÎÃí°Õ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£