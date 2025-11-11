µ×ÊÝ·ú±Ñ¡ÖËÍ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡× ¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÀä»¿
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½¤Îµ×ÊÝ·ú±Ñ¡Ê24¡Ë¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡Ê30¡Ë¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡Ê25¡Ë¤¬10Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿JFA¡¦¥¢¥Ç¥£¥À¥¹¡Ö¥µ¥Ã¥«¡¼ÆüËÜÂåÉ½ 2026¡×¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¶¦Æ±È¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡Ú±ÇÁü¡Û¿·¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤ÎÁª¼ê¤é¡ÊÁ´¿È¡Ë
¡¡¿·¤·¤¤¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ï¡Ö¥Û¥é¥¤¥¾¥ó¡Ê¿åÊ¿Àþ¡Ë¡×¡£¼ÂºÝ¤ËÃåÍÑ¤·¤¿3¿Í¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë´¶ÁÛ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
ÆîÌî¡Öº£²ó¤âËÍ¤Î´üÂÔ¤ò±Û¤¨¤Æ¤¯¤ë¤è¤¦¤Ê¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢¤¹¤´¤¯µ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
ÃæÂ¼¡Ö¥¢¡¼¥Á¤¬¤«¤Ã¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¤¹¤´¤¯¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×
µ×ÊÝ¡ÖËè²ó¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò²¿Áª¼ê¤«¤ÇÍ½ÁÛ¤¹¤ë¡£ËÍ¤â¡Ø¿åÊ¿Àþ¡Ù¤È¤¤¤¦¥¤¥á¡¼¥¸¤òÍê¤ê¤Ë¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤òÉÁ¤¤¤Æ¤ß¤¿¤¬¡¢¤½¤Î²¿ÇÜ¤â¤«¤Ã¤³¤è¤«¤Ã¤¿¡£ËÍ¤¬¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×
¡¡¤½¤ó¤Êµ×ÊÝ¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤È¤·¤¿¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¿¥± ¥â¥Ë¥å¥á¥ó¥È¡×¤¬¸½ºß¡¢Åìµþ¡¦½ÂÃ«¤Ç¸ø³«¤µ¤ìÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢µ×ÊÝ¤Ë¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥¿¥±¡×¤Ê¤é¤Ì¡Ö¥ß¥Ë¥¿¥±¡×¤¬¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤¿¡£
µ×ÊÝ¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÜ¿Í¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë±Û¤¨¤Æ¤¤Á¤ã¤Ã¤Æ¤ë¤ó¤Ç¡¢ÎÉ¤¤°ÕÌ£¤Ç»÷¤Æ¤Ê¤¤¡£¼«Âð¤Î°ìÈÖ¸«¤ä¤¹¤¤¤È¤³¤í¤Ë¾þ¤ê¤¿¤¤¡×
¡Ê¡ØABEMA Morning¡Ù¤è¤ê¡Ë
(C)JFA/adidas