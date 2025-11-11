¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥¹ÌäÂê¤Ç¸üÏ«¾Ê¤¬¿·¤¿¤Ë2À®Ê¬¤òÈÎÇäµ¬À©ÂÐ¾Ý¤Ø¡¡8À®Ê¬¤Î»ÔÈÎÌô¤¬¡Ö»ØÄêÍðÍÑËÉ»ß°åÌôÉÊ¡×¤Ë¡¡2026Ç¯5·î¤«¤é
»ÔÈÎÌô¤ÎÍðÍÑ¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥ºÌäÂê¤ò¼õ¤±¡¢¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ï¡¢¿·¤¿¤Ë2À®Ê¬¤ò²Ã¤¨¤¿8À®Ê¬¤Î»ÔÈÎÌô¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÈÎÇäµ¬À©¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤¹¤ë¤³¤È¤òÎ»¾µ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
»ÔÈÎÌô¤Ç¤Ï¸½ºß¡¢6À®Ê¬¤¬¡ÖÍðÍÑ¤Î¤ª¤½¤ì¤Î¤¢¤ë°åÌôÉÊ¡×¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¡¢ÈÎÇä¤Ë°ìÄê¤Î¥ë¡¼¥ë¤¬Àß¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¼ã¼Ô¤òÃæ¿´¤Ë¥ª¡¼¥Ð¡¼¥É¡¼¥º¤ÎÌäÂê¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸üÏ«¾Ê¤Ï¡¢¤¢¤é¤¿¤Ë2À®Ê¬¡Ê³±»ß¤áÀ®Ê¬¡Ö¥Ç¥¥¹¥È¥í¥á¥È¥ë¥Õ¥¡¥ó¡×¡¦¥¢¥ì¥ë¥®¡¼ÌôÀ®Ê¬¡Ö¥¸¥Õ¥§¥ó¥Ò¥É¥é¥ß¥ó¡×¡Ë¤ò²Ã¤¨¤¿8À®Ê¬¤Î»ÔÈÎÌô¤ò¡Ö»ØÄêÍðÍÑËÉ»ß°åÌôÉÊ¡×¤Ë»ØÄê¤·¡¢ÈÎÇä¤Îµ¬À©¤ò¶¯²½¤·¤Þ¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢18ºÐÌ¤Ëþ¤Ë¤Ï¡¢¡Ö5ÆüÊ¬°Ê²¼¤Î1ÊñÁõ¡×¤Ê¤É¾®ÍÆÎÌ¤Î¤ß¤òÈÎÇä¤¹¤ë¤Û¤«¡¢¹ØÆþ¼Ô¤Î¼ê¤ÎÆÏ¤«¤Ê¤¤¾ì½ê¤ËÃÖ¤¯¤³¤È¤Ê¤É¤¬ÁÛÄê¤µ¤ì¤Æ¤Þ¤¹¡£
º£¸å¡¢À®Ê¬¤ÎÄÉ²Ã¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥¯¥³¥á¥ó¥È¤ò·Ð¤ÆÀµ¼°·èÄê¤µ¤ì¡¢ÍèÇ¯5·î¤«¤é»Ü¹Ô¤µ¤ì¤ë¸«ÄÌ¤·¤Ç¤¹¡£