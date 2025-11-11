ÂçÃíÌÜ¤Î¡ÚCLOSE YOUR EYES¡Û¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øblackout¡Ù¥ê¥ê¡¼¥¹µÇ°¡ª¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¶Ê¾Ò²ð¤Ç¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¿¼ËÙ¤ê¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û3ËçÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥àÈ¯Çä¡ªCLOSE YOUR EYES
´Ú¹ñ¤ÎÂç·¿¥µ¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPROJECT 7¡×¤ÇÃÂÀ¸¤·¤¿7¿ÍÁÈÂ¿¹ñÀÒ¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×CLOSE YOUR EYES¡£2024Ç¯¤ÎÇ¯Ëö¤Ë·ëÀ®¤¹¤ë¤ä¤¤¤Ê¤ä1·î4Æü¤Î¡ØÂè39²ó Golden Disc Awards¡Ù¤Ë½Ð±é¤·½é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤òÈäÏª¡£4·î2Æü¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØETERNALT¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¥Ç¥Ó¥å¡¼¡¢¤½¤³¤«¤é6Æü¤Ç¤Ê¤ó¤È²»³ÚÈÖÁÈ1°Ì³ÍÆÀ¡ª7·î¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿2nd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØSnowy Summer¡Ù¤Ï²»³ÚÈÖÁÈ¤Ç3´§¤òµÏ¿¤·¤Þ¤·¤¿¡ª
¢£¡ãCLOSE YOUR EYES The 3rd Mini Album ¡Æblackout¡Ç Tracklist¡ä
01 X
02 SOB
03 CHIC
04 2.0
05 Who¡Çs Dat? (Jane Doe)
06 X (English Ver.)
¢£¡ã¥¢¥ë¥Ð¥à¾Ò²ð¡ä
CLOSE YOUR EYES¤Î3ÈÖÌÜ¤Î¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡Øblackout¡Ù¤Ï¡¢Â¿ÍÍ¤Ê²»³ÚÅª¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ë»î¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢°ìÁØÀ®Ä¹¤·¤¿»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢º£¸å¤â¤½¤ì°Ê¾å¤Î¤â¤Î¤òÂ£¤êÂ³¤±¤ë¤È¤¤¤¦ÀÀ¤¤¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤À¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¡ØX¡Ù¤Ï¶²ÉÝ¤È¸Â³¦¤Ë¸þ¤«¤¤¡¢¤³¤ì¤òÇË¤Ã¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¸Ç¤¤°Õ»Ö¤ò¡¢¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Ç¤¢¤ë¡ØSOB¡Ù¤ÏÇúÈ¯¤¹¤ë¼«¿®¤ò¶¯Îõ¤ËÅÇ¤½Ð¤·¤¿¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØCHIC¡Ù¤Ï¼«Ê¬¤Ê¤ê¤ÎÊýË¡¤Ç¼«¤é¤òÄêµÁ¤·¡¢°ÒÉ÷Æ²¡¹¤È¤·¤¿Ì¥ÎÏ¤òÀ¹¤ê¹þ¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢¡Ø2.0¡Ù¤ÏÄ·Ìö¤Î½àÈ÷¤¬¤Ç¤¤¿¤È¤¤¤¦¼«¿®¤òµ»½ÑÅª¸À¸ì¤òÈæÓÈ¤Ë»È¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ºÇ¸å¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¡ØWho's Dat?(Jane doe)¡Ù¤Ï¡¢Ì¥ÏÇÅª¤À¤¬ÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¿ÍÊª¤òÃµ¤¹Î¹Ï©¤ò¸¸ÁÛÅª¤ËÉÁ¤½Ð¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢£¡ã¥¢¥ë¥Ð¥à¥³¥ó¥»¥×¥È¡ä
ÁÛÁü¤È¤Ï¡¢¸½¼Â¤ËÌÜ¤òÊÄ¤¸¤¿¤È¤¡¢¤½¤ÎÈ¿ÂÐÂ¦¤«¤é¿·¤·¤¯ÌÜ¤ò³«¤±¤ë¤³¤È¡£
ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ë¤È¤¤¤¦¹Ô°Ù¤Ë¤ÏÌµ¿ô¤Î°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÂ¿¤¯¤Î¤â¤Î¤¬¸«¤¨¤ë»þ¡¢À¤¤ÎÃæ¤Ï¤«¤¨¤Ã¤Æ¶²¤í¤·¤¤¤È´¶¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£
²¿¤â¸«¤¨¤Ê¤¤°Ç¤ÎÃæ¤Ç»ä¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ½é¤á¤Æ¡¢»ä¤µ¤¨ÃÎ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿ÆâÌÌ¤Î»ä¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£ ¤½¤·¤Æ¤Ä¤¤¤Ë»ä¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¸Â³¦¤òÇË¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
²¿¤«¤òÇË¤Ã¤Æ½Ð¤Æ¤¯¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢Äê·¿²½¤µ¤ì¤¿¥¹¥Æ¥ì¥ª¥¿¥¤¥×¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¤·¡¢ÆâÌÌ¤Î±ü¿¼¤¯¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¶²ÉÝ¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡¢»ä¤òÁË¤ó¤À¾ã³²Êª¤ä²áµî¤ËÂÐ¤¹¤ë¸å²ù¤«¤âÃÎ¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤ì¤¬²¿¤Ç¤¢¤ì¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë¤½¤ì¤é¤òÇË¤Ã¤Æ°ìÊâÁ°¿Ê¤¹¤ë¤À¤í¤¦¡£
¢£¡ã¼ýÏ¿¶ÊÀâÌÀ¡ä
¢£01. ¡ØX¡Ù*¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê
Korean Lyrics by 백민재 (lalala studio) / 전민욱
Composed by Bhavik Pattani / JayJay / Danny Shah / Young Chance
Arranged by Bhavik Pattani / JayJay
¡ØX¡Ù¤Ï·Ú²÷¤Ê¤¬¤é¤â¶¯Îõ¤ÊR&B/¥À¥ó¥¹¶Ê¤Ç¡¢¹µ¤¨¤á¤Ê¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¦¥ó¥É¤¬ÌÜÎ©¤Ä¶ÊÄ´¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²Î»ì¤Ë¤Ï¸Â³¦¤ò±Û¤¨¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤â¤¦¤È¤¹¤ë¿´¹½¤¨¤¬À¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥¸¥å¥ó¡§·Ú²÷¤Ê¤¬¤é¤â¶¯Îõ¤ÊR&B¶Ê¡£¸Â³¦¤òÈô¤Ó±Û¤¨¤ÆÁ°¤Ë¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¿´¹½¤¨¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£¥«¥ê¥¹¥Þ°î¤ì¤ë¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿¶ÉÕ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¶¯Îõ¤Ê°õ¾Ý¤ò»Ä¤·¤Þ¤¹¡£
-¥±¥ó¥·¥ó¡§¡Øblackout¡Ù¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê¤Î1¤Ä¤Ç¡¢CLOSE YOUR EYES¤¬¤¤¤Þ¤Þ¤Ç¸«¤»¤Æ¤¤¿»Ñ¤È¤Ï°ã¤¦¶¯Îõ¤Ê¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£
¸Â³¦¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢ÊÉ¤ò²õ¤·¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¿Ê¤àCLOSE YOUR EYES¤Î»Ñ¤òÉ½¸½¤·¤ÆËÍ¤¬ºî¤Ã¤¿¥µ¥Ó¤Î¥»¥¯¥·¡¼¤Ê¿¶ÉÕ¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
-¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥Ù¡§°ÊÁ°¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤È¤ÏÁêÈ¿¤¹¤ëÌ¥ÎÏ¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤è¤êÂ¿ºÌ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿CLOSE YOUR EYES¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤È¤Æ¤â¶¯Îõ¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤ÊCLOSE YOUR EYES¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤Ë¡ª
¢£02. ¡ØSOB¡Ù*¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥È¥ë¶Ê
Lyrics by James Daniel Lewis / Steven Manovski / Robbie Jay / Danny Shah / Kirill Lupinos
Composed by James Daniel Lewis / Steven Manovski / Robbie Jay / Danny Shah / Kirill Lupinos
Arranged by James Daniel Lewis / Steven Manovski
¡ØSOB¡Ù¤ÏCLOSE YOUR EYES¤Î½é¤á¤Æ¤Î¶¦Æ±À©ºî¶Ê¡£½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤È¥Ï¥¦¥¹¥É¥é¥à¤ËÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Ä´ÏÂ¤·¤¿¡¢¤è¤É¤ß¤Î¤Ê¤¤¼«¿®¤È¥«¥ê¥¹¥Þ¤¬ÂçÃÀ¤ËÉ½¸½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ì¥¯¡§À¤³¦Åª¤Ê¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈImanbek¤µ¤ó¤È¶¦Æ±¤ÇÀ½ºî¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£Âô»³¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥À¥ó¥µ¡¼¤È°ì½ï¤Ë¶¯Îõ¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈäÏª¤¹¤ë¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
-¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡§ÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤È¥ê¥º¥à¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¶Ê¤Ç¡¢CLOSE YOUR EYES¤¬½é¤á¤ÆÆÏ¤±¤ë¿·¤·¤¤¥³¥ó¥»¥×¥È¤Ç¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
-¥¥à¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡§¶¯Îõ¤Ê¥Ó¡¼¥È¤È¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤Î¤¢¤ë¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç¥¹¥Æ¡¼¥¸¤ò°µÅÝ¤¹¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£¥Æ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¾å¤¬¤ë¥ê¥º¥à¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¡¢¤³¤Î¶Ê¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡ª
-¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¡§CLOSE YOUR EYES¤Î½é¤á¤Æ¤Î¶¦Æ±À©ºî¶Ê¤Ç¡¢½Å¸ü´¶¤Î¤¢¤ë¥Ù¡¼¥¹¥é¥¤¥ó¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤òÄÌ¤·¤Æ¼«¿®´¶¡¦¥«¥ê¥¹¥Þ¤òÉ½¸½¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£º£²ó¤Î¥¢¥ë¥Ð¥à¤ÇºÇ¤â¥¨¥Í¥ë¥®¥Ã¥·¥å¤Ç¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤Ã¤¿¤Î¤Ç´üÂÔ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢£03. ¡ØCHIC¡Ù
Korean Lyrics by 이형석 / jxxdxn / DNRN / 신솔아(153/Joombas)
Composed by Mike Daley / Arturo Kahan / Gabriel Haber / Sara Phillips / Michael ¡ÈTruPopGod¡É Jiminez / Lucas Szulansky / Katelyn Brown
Arranged by ANG / Mike Daley
¡ØCHIC¡Ù¤Ï¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¥¢¥ë¥Ú¥¸¥ª¤ò´ðÄ´¤È¤·¤¿¥Ï¥¦¥¹´ðÈ×¤Î¥À¥ó¥¹¡¦¥Ý¥Ã¥×¥È¥é¥Ã¥¯¤È¡¢¥¥ã¥Ã¥Á¡¼¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤¬Ä´ÏÂ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£CLOSE YOUR EYES¤À¤±¤Î¸ÄÀ¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤¿¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À¶Ê¤Ç¤¹¡£
-¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ì¥¯¡§¥Ï¥¦¥¹¥Ù¡¼¥¹¤Î¥À¥ó¥¹¥Ý¥Ã¥×¶Ê¡¢¥µ¥ÓÉôÊ¬¤¬°ì½ï¤Ë²Î¤¤¤ä¤¹¤¤¶Ê¤Ç¤¹¡£º£¸å¤³¤Î¶Ê¤ò¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ÇÈäÏª¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤È¤Æ¤â³Ú¤·¤¤¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª¥¦¥£¥Ã¥È¤ËÉÙ¤ó¤À²Î»ì¤âÂ¿¤¤¤Î¤Çµ¤¤Ë¤·¤ÆÄ°¤¤¤Æ¤ß¤ë¤ÈÌÌÇò¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
-¥¥à¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡§ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥·¥Ã¥¯¤Ê²Î»ì¤ÎÃæ¤Ë²¿¤è¤ê¤âÇ®¤¤ÇúÈ¯ÎÏ¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£¡ØSOB¡Ù¤È¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦³Ú¤·¤µ¤ÈÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¡¢Æ²¡¹¤È¤·¤¿ÇÆµ¤¤Î¤¢¤ë¿·¤·¤¤»Ñ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
-¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¡§CLOSE YOUR EYES¤Î¸ÄÀ¤ò¹ª¤ß¤ËÉ½¸½¤·¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£Ì¥ÎÏÅª¤Ê¥á¥í¥Ç¥£¡¼¤ÈÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥Ó¤¬°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£¥á¥ó¥Ð¡¼¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ÄÀÅª¤Ê¥Ü¡¼¥«¥ë¤â¤è¤¯É½¸½¤µ¤ì¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢£04. ¡Ø2.0¡Ù
Korean Lyrics by 정서경 (Jamfactory)
Composed by Jordan Shaw / Shakka / Phil Bulford / Doug Bulford
Arranged by LVLS
¡Ø2.0¡Ù¤ÏR&B¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢Ë¤«¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¤È¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤ÎÄ´ÏÂ¤¬ÌÜ¶Ì¤Î¶Ê¡£¥µ¥Ó¤Ç¤Ï¥Ï¡¼¥Õ¥¿¥¤¥à¤È¥À¥Ö¥ë¥¿¥¤¥à¤¬¹Ô¤Íè¤·¡¢³Ú¤·¤µ¤òÍ¿¤¨¤ë¶Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ²Î»ì¤Ë¤ÏÀ®Ä¹¤¹¤ëCLOSE YOUR EYES¤Î»Ñ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦ÊúÉé¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª
-¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡§Ë¤«¤Ê¥·¥ó¥»¥µ¥¤¥¶¡¼¥¡¼¥Ü¡¼¥É¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬°õ¾ÝÅª¤Ê¶Ê¤Ç¡¢²Î»ì¤â¤È¤Ã¤Æ¤âÁÇÅ¨¤Ç¡¢Ä°¤¯¤¿¤Ó¤ËÁÛÁüÎÏ¤ò»É·ã¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£1²óÄ°¤¯¤È²¿ÅÙ¤âÄ°¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡ª
-¥±¥ó¥·¥ó¡§¿´ÃÏ¤è¤¤¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤¯¤ì¤ëÃæÆÇÀ¤Î¤¢¤ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¡¢À®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯CLOSE YOUR EYES¤Î»Ñ¤òÉÁ¤¤¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£·Ú²÷¤Ê¥Ù¡¼¥¹¤È¥µ¥¦¥ó¥É¤¬Ì¥ÎÏÅª¤Ç¡¢¥µ¥Ó¤ÎºÇ¸å¤Î¹â²»¥Ñ¡¼¥È¤¬ÆÃ¤Ë°õ¾ÝÅª¤Ç¤¹¡£
¢£05. ¡ØWho¡Çs Dat? (Jane Doe)¡Ù
Korean Lyrics by 이형석
Composed by Taneisha Jackson / Bhavik Pattani / Noak Hellsing / BB Elliot / Moa Lisa
Arranged by Bhavik Pattani
¡ØWho¡Çs Dat? (Jane Doe)¡Ù¤Ï¥°¥ë¡¼¥Ó¡¼¤Ê¥É¥é¥à¤¬¥ê¡¼¥É¤¹¤ëÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥â¥À¥ó¤ÊR&B¥È¥é¥Ã¥¯¤ËË¤«¤Ê²ÎÀ¼¤¬ÌÜÎ©¤Ä¶Ê¤Ç¡¢Ì´¤ÎÃæ¤ÎÀµÂÎÉÔÌÀ¤Î¿ÍÊª¤ËÂÐ¤¹¤ë¸¸ÁÛ¤ò½À¤é¤«¤¯´¶³ÐÅª¤ËÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
-¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥¸¥å¥ó¡§¥â¥À¥ó¤ÊR&B¶Ê¤Ç¡¢²Î¾§¤ÈÄã²»¤ò¼«Í³¤Ë¹Ô¤Íè¤¹¤ë¥½¥Õ¥È¤Ç´¶³ÐÅª¤ÊÌ¥ÎÏ¤Î¤¢¤ë¶Ê¤Ç¤¹¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¿ÀÈëÅª¤ÊÊ·°Ïµ¤¤ÎÃæ¤Ë¡¢¤Û¤Î¤«¤Ê¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤¬²Ã¤ï¤ê¥¤¡¼¥¸¡¼¥ê¥¹¥Ë¥ó¥°¤È¤·¤Æ¤â³Ú¤·¤á¤ë¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡£
-¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥Ù¡§¥À¡¼¥¯¤Ê¤¬¤é¤â±ü¹Ô¤¤Î¤¢¤ë´¶À¤òÀ¹¤ê¹þ¤ß¡¢¥á¥ó¥Ð¡¼¤¿¤Á¤Î¥Ü¡¼¥«¥ë¤ÈÂ¿ÍÍ¤Ê²»¿§¤¬Ä´ÏÂ¤òÀ®¤¹¡¢Ìë¤ËÄ°¤¯¤Î¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¤Ê¶Ê¤Ç¤¹¡£Ê¸³Ø¾¯Ç¯CLOSE YOUR EYES¤Î»Ñ¤Ë¥»¥¯¥·¡¼¤µ¤ò¤Ò¤È¤µ¤¸²Ã¤¨¤¿¶Ê¤Ç¤¹¡£
¢£06. ¡ØX (English Ver.)¡Ù
English Lyrics by 백민재 (lalala studio) / 전민욱 / D¡Çtour
Composed by Bhavik Pattani / JayJay / Danny Shah / Young Chance
Arranged by Bhavik Pattani / JayJay
ÂÔË¾¤Î3rd¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤µ¤é¤ËÀª¤¤¤ÎÁý¤¹CLOSE YOUR EYES¡£ÍèÇ¯1·î¤Ë´Ú¹ñ¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë½éÃ±ÆÈ¥³¥ó¥µ¡¼¥È¤ËÂ³¤¡¢2·î¤Ë¤ÏÅìµþ¡¦Ì¾¸Å²°¡¦Âçºå¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡ª¤Þ¤¹¤Þ¤¹ÌÜ¤¬Î¥¤»¤Ê¤¤Èà¤é¤Î³èÌö¤Ë´üÂÔ¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Í¡£
¢£CLOSE YOUR EYES¡¡¥×¥í¥Õ¥£¡¼¥ë
´Ú¹ñ¤ÎÊüÁ÷¶ÉJTBC¤òÄÌ¤¸¤ÆÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿Âç·¿¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥óÈÖÁÈ¡ÖPROJECT 7¡×¡£ÁíÀª200¿Í¤¬Ä©Àï¤·¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ì¥¯¡¢¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡¢¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥¸¥å¥ó¡¢¥¥à¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¢¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¡¢¥±¥ó¥·¥ó¡¢¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥Ù¤Î´Ú¹ñ¿Í5¿Í¡¢ÆüËÜ¿Í1¿Í¡¢Ãæ¹ñ¿Í1¿Í¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤¿7¿Í¤¬Áª¤Ð¤ì·ëÀ®¤µ¤ì¤¿¡£2025Ç¯4·î¤Ë1st¥ß¥Ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØETERNALT¡Ù¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
¥Á¡¼¥àÌ¾¤Ë¤Ï¡¢¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÌÜ¤òÊÄ¤¸¤Æ¤¤¤Æ¤âÀâÆÀÎÏ¤Î¤¢¤ë²»³Ú¤òÆÏ¤±¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤ä¡¢Æü¡¹¤ÎÃæ¤ÇÌÜ¤òÊÄ¤¸¤ëÂ¿¤¯¤Î½Ö´Ö¤Ë¤â¥¢¥¤¥É¥ë¡ÖCLOSE YOUR EYES¡×¤¬»×¤¤Éâ¤«¤Ö¤è¤¦¤ËÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Á¥ç¥ó¡¦¥ß¥Ì¥¯¡¿JEON MINWOOK
1999Ç¯10·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¥Þ¡¼¥¸¥ó¥·¥ã¥ó¡¿MAJINGXIANG
2004Ç¯2·î16ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¥Á¥ã¥ó¡¦¥è¥¸¥å¥ó¡¿JANG YEOJUN
2005Ç¯9·î27ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¥¥à¡¦¥½¥ó¥ß¥ó¡¿KIM SUNGMIN
2005Ç¯12·î26ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¥½¥ó¡¦¥¹¥ó¥Û¡¿SONG SEUNGHO
2007Ç¯8·î1ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¥±¥ó¥·¥ó¡¿KENSHIN
2007Ç¯12·î2ÆüÀ¸¤Þ¤ì
¥½¡¦¥®¥ç¥ó¥Ù¡¿SEO KYOUNGBAE
2008Ç¯9·î29ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£