¢£¿¼ß·¤Ï¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー»Ñ¡¢´äËÜ¤ÏÍýÍÆ»Õ»Ñ¤ÇÅÐ¾ì
¡ÚÆ°²è¡Û¿¼ß·Ã¤ºÈ¤Î¹âÂ®¥·¥§¥¤¥¯¡õ´äËÜ¾È¤Î¹âÂ®¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¡¿¡ÖSymmetry¡×¥á¥¤¥¥ó¥°
Snow Man¸ø¼°SNS¤Ë¤Æ¡¢¿¼ß·Ã¤ºÈ¤È´äËÜ¾È¤¬¡Ö¥«¥ê¥¹¥Þ¥Ã¥¯¥¹¡×¤Ë¤Î¤»¤Æ¹âÂ®¤Çºî¶È¤¹¤ëÆ°²è¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡£
¤Õ¤¿¤ê¤Ï¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø²»¸ÎÃÎ¿·¡Ù¤Ç¡ÖSymmetry¡×¤È¤¤¤¦³Ú¶Ê¤òÈäÏª¤·¤¿¥æ¥Ë¥Ã¥È¥á¥ó¥Ä¡£MV¤Ç¿¼ß·¤Ï¥Ðー¥Æ¥ó¥Àー»Ñ¡¢´äËÜ¤ÏÍýÍÆ»Õ»Ñ¤È¤Ê¤Ã¤ÆÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢º£²ó¸ø³«¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¤½¤Î¥¢¥¶ー¥«¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¿¼ß·¤Ï¥Ðー¥«¥¦¥ó¥¿ー¤Ç¥·¥§¥¤¥«ー¤ò¼ê¤Ë¡¢¹âÂ®¥·¥§¥¤¥¯¤òÈäÏª¡£Æ°¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÌÜ¤ò¸«³«¤¤¤¿¤ê¸ý¤òÂç¤¤¯³«¤±¤¿¤ê¤È¡¢¶Ã¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¥³¥í¥³¥í¤ÈÉ½¾ð¤òÊÑ¤¨¤ë¤È¤³¤í¤â¸«¤â¤Î¤À¡£
´äËÜ¤Ï¼ê¤Ë¤¯¤·¤È¤Ï¤µ¤ß¤ò»ý¤Á¡¢¥Þ¥Í¥¥ó¤ÎÆ¬¤ò¹âÂ®¤Ç¥Ø¥¢¥«¥Ã¥È¤·À°¤¨¤Æ¤¤¤¯¡£¤ï¤ÌÜ¤â¤Õ¤é¤º¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ»Ñ¤Ë¡Ö¤Õ¤Ã¤«´é·Ý¤ª¤â¤í¤¤¡×¡Ö¤Òー¤¯¤ó¿¿·õ¤Ê»Ñ¤â¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤¦À¼¤ä¡¢¡Ö¥É¥ê¥ó¥¯¤á¤Ã¤Á¤ãË¢Î©¤Ã¤Æ¤½¤¦¡Ê¾Ð¡Ë¡×¤È¥Ä¥Ã¥³¥ß¤ÎÀ¼¤Ê¤É¤¬¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£