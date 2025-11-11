総合格闘家の朝倉未来、朝倉海らが所属するジム「JAPAN TOP TEAM（JTT）」の公式インスタグラムが11日、ストーリーズを更新。

12月31日に現RIZINフェザー級王者ラジャブ・アリシェイドゥラエフ（キルギス）とのタイトルマッチを控えた未来らの練習写真などが投稿された。



■大晦日のシェイドゥラエフ戦に向け対策か

過去最強の相手との大一番を控えた未来の練習写真が注目を集めている。写真には弟の海のほか、昨年の大晦日大会でシェイドゥラエフと対戦した久保優太、RIZINスーパーアトム級王者の伊澤星花、白川陸斗、西谷大成らの姿が見られる。練習に参加した伊澤も自身のSNSに集合写真をアップ。「大晦日まで頑張る」と12月31日に控えたRENAとの防衛戦に向け気合いを入れた。写真を見たファンからは「このメンツは激アツすぎる」「スゴい豪華メンバー」「多彩な顔ぶれ最高ですね」などの声のほか、「久保は直近シェイドラエフに負けただけでかなり強いと思う」「シェイドゥラエフと2R戦った人と練習出来るのはかなり大きい」など、対戦経験のある久保からの“シェイドゥラエフ対策”に期待を寄せる声も集まっている。シェイドゥラエフはプロ戦績15戦無敗。2ラウンドまでのフィニッシュ率は100%（6KO、9SUB）と圧倒的な強さを誇る25歳に朝倉はどのような対策をして臨むのか。





JTT公式インスタグラムより（＠japan.top.team）