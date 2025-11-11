Ä¹Ìî¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¿®½£Aries¤ÈÄ¹ÌîGR¤ÎÆ±Æü³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¡¡V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¿®½£¥Ö¥ê¥ê¥¢¥ó¥È¥¢¥êー¥º¤È¡¢V.LEAGUE MEN EAST¡ÊV¥êー¥°ÃË»Ò ÅìÃÏ¶è¡Ë¤ÎÄ¹ÌîGaRons¤é2¥Áー¥à¤¬¡¢Æ±Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£Î¾¥¯¥é¥Ö¤¬¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö¥Ð¥ìー¥Üー¥ë»°Ëæ¡ª1Æü¤Ç2ÅÙ¤ª¤¤¤·¤¤¡¡¥¬¥í¡¦¥¢¥êFes¡ª¡×¤ÈÂê¤·¡¢Ä¹Ìî¸©¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë2¥Áー¥à¤Î»î¹ç¤¬11·î15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÆ±Æü³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£¾åÅÄ»Ô¼«Á³±¿Æ°¸ø±àÁí¹çÂÎ°é´Û¤ò²ñ¾ì¤Ë¡¢¿®½£Aries¤Ï¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¥êー¥ô¥¹·§ËÜ¤È¡¢Ä¹ÌîGR¤ÏÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤ÈÂÐÀï¡£15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤ÏÄ¹ÌîGR¤«¤é¿®½£Aries¤Î½ç¤Ç¡¢16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÏÈ¿ÂÐ¤Ë¿®½£Aries¤«¤éÄ¹ÌîGR¤Î½ç¤Ç»î¹ç¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Î¾Æü¤È¤â¤ËÂè1»î¹ç½ªÎ»¸å¤ÏÎ¾¥Áー¥à¹çÆ±¤ÎÆÃÅµ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¥¢¥êー¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¡¢Æ±Æü¤Î2»î¹ç¤Î´ÑÀï¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¿ä¤·¤ÎÁª¼ê¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¥Á¥§¥»£±Æ1²ó¤ä¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¡Ø¥ëー¥È¥ó¡ß¥¬¥í¥´¥ó ¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¡Ù¤Î100Ì¾¸ÂÄê¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Î¼Â»Ü¤¬Í½Äê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª¡¢¥³¥é¥Ü¥°¥Ã¥º¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ï´õË¾¼Ô¤¬100Ì¾¤òÄ¶¤¨¤ë¾ì¹ç¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥ー¥Û¥ë¥Àー¤â¤·¤¯¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Õ¥©¥È¥«ー¥É¤Î¤É¤Á¤é¤«¤¬Åö¤¿¤ëÃêÁª²ñ¤ËÊÑ¹¹¤µ¤ì¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¡£
¡¡V¥êー¥°½÷»Ò³«Ëë¸å¡¢Éé¤±¤Ê¤·¤Î8Ï¢¾¡¤Ç¼ó°Ì¤òÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿®½£Aries¤È¡¢¸½ºß1¾¡5ÇÔ¤ÇÃË»ÒÅìÃÏ¶è7°Ì¤ÎÄ¹ÌîGR¡£ÃË½÷¤Î»î¹ç¤òÆ±Æü¤ËÆ±²ñ¾ì¤Ç´ÑÀï¤Ç¤¤ë¤³¤Îµ¡²ñ¤ò¤ª¸«Æ¨¤·¤Ê¤¯¡£