¡Öµã¤¤¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×¡È¹ñËÉ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡É¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥Ñ¥ê¸ÞÎØÀï»Î¤¬AÂåÉ½½é¾·½¸¤Î¿´¶¤ò¹ðÇò¡ÚÆüËÜÂåÉ½¡Û
¡¡2025Ç¯11·î11Æü¡¢ÆüËÜÂåÉ½¤¬14Æü¤Î¥¬¡¼¥ÊÀï¤Ë¸þ¤±¤ÆÁ´ÂÎÎý½¬¤ò¹Ô¤Ê¤Ã¤¿¡£»ÏÆ°£²ÆüÌÜ¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢ÂÐ±þ¤·¤¿Áª¼ê¤Î¤Ò¤È¤ê¡¢¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡Ê¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡Ë¤Ïº£²ó¤ÎAÂåÉ½½é¾·½¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸Æ¤ó¤Ç¤â¤é¤¨¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«Ê¬¤Î¥×¥ì¡¼¤ò¸«¤»¤Æ¹ñÌ±¤Î¤¿¤á¤ËÀï¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚºÌ±ð¤¬º¸¼ê¹üÀÞ¤ÇÎ¥Ã¦¤¹¤ëÃæ¡¢½ÐÈÖ¤â¤¢¤ê¤½¤¦¤Ê11·î¤ÎÏ¢Àï¡Ê18Æü¤Ë¤Ï¥Ü¥ê¥Ó¥¢¤ÈÂÐÀï¡Ë¤Ë¸þ¤±¡¢¡Ö¥¯¥é¥Ö¤ÇÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤Ï¤Ç¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤Æ¥Á¥ã¥ó¥¹¤òÆÀ¤ë¤¿¤á¤ËÎý½¬¤«¤é¸«¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤Èµ¤¹ç¤¤½½Ê¬¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¾·½¸¤Ï¡¢¾®µ×ÊÝÛ©¤¯¡Ö¼«Ê¬Åª¤Ë¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡×¡£ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë¹çÎ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¼«ÂÎÉÔ»×µÄ¤Ê´¶³Ð¤é¤·¤¯¡¢¡ÖµÞ¤Ë¤³¤³¤ËÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¡×¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê¾®µ×ÊÝ¤Ë¡ÖAÂåÉ½½é¾·½¸¤ò½é¤á¤ÆÊ¹¤¤¤¿»þ¡¢¤É¤ó¤Ê´¶¾ð¤¬¹þ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤«¡×¤ÈÊ¹¤¯¤È¡¢Èà¤Ï¾¯¤·¾È¤ì½¤¤É½¾ð¤Ç¤½¤Î¿´¶¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡Öµã¤¤¤Æ´î¤Ó¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Ê¤É¤Ç¤â³èÌö¤·¤Æ¡Ö¹ñËÉ¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡×¤ÈÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿24ºÐ¤Î¼é¸î¿À¡£¤¤¤º¤ì¤Ï¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Î¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¡¢µã¤¤¤Æ´î¤Ó¤¿¤¤¤Ï¤º¤À¡£
¼èºà¡¦Ê¸¡üÇòÄ»ÏÂÍÎ¡Ê¥µ¥Ã¥«¡¼¥À¥¤¥¸¥§¥¹¥ÈTVÊÔ½¸Ä¹¡Ë
