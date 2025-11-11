È¯²Ð¡¦ÇúÈ¯¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤¹¤ë¡Ö½à¸ÇÂÎ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡×¤òºÎÍÑ¤·¤¿¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼
¡¡¥³¥Ï¥¯¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï¡¢¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëE-¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÎÄ¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ëÆó¼¡ÅÅÃÓ¤ÎÀß·×¡¦³«È¯¡¦À½Â¤¥Î¥¦¥Ï¥¦¤ò³è¤«¤·¤¿¡¢¿·À¤Âå¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼µ»½Ñ¡Ö½à¸ÇÂÎ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¡×¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¡ÖEB-102PS¡×¡ÊÍÆÎÌ1ËümAh¡Ë¤ò11·î¾å½Ü¤Ë¡¢¡ÖEB-051PS¡×¡ÊÍÆÎÌ5000mAh¡Ë¤ò12·î¾å½Ü¤Ë¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤ª¤è¤Ó³ÚÅ·»Ô¾ì¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï¡¢¡ÖEB-102PS¡×¤¬6899±ß¡¢¡ÖEB-051PS¡×¤¬5299±ß¡£
¡¡º£²óÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¡ÖEB-102PS¡×¤È¡ÖEB-051PS¡×¤Ï¡¢½à¸ÇÂÎ¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓ¤òºÎÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÅÅ²ò±Õ¤ÎÏ³¤ì¤ä¥»¥ëËÄÄ¥¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢Ëü¤¬°ì¤ÎÆâÉôÃ»Íí»þ¤Ë¤âÈ¯Ç®¾å¾º¤òÍÞ¤¨¤é¤ì¤ë¤¿¤á¡¢½¾Íè¤Î¥ê¥Á¥¦¥à¥¤¥ª¥óÅÅÃÓÅëºÜ¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ¡¢¤è¤ê°ÂÁ´¤Ë»ÈÍÑ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢ÅÅ²ò¼Á¤Î°ÂÁ´À¤Ë¤è¤Ã¤Æ2000²ó¤Î½¼ÊüÅÅ¥µ¥¤¥¯¥ë¤Ç¤âÍÆÎÌÎô²½¤¬¾¯¤Ê¤¤Ä¹¼÷Ì¿¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤Û¤«¡¢½à¸ÇÂÎ¥»¥ë¹½Â¤¤Ç¥Þ¥¤¥Ê¥¹10¡î¤Ç¤âÅÅ²ò±Õ¤ÎÇ´ÅÙÊÑ²½¤òÍÞÀ©¤·¡¢°ÂÄê¤·¤¿½ÐÎÏ¤òÊÝ¤Æ¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢USB Type-C PD½ÐÎÏ¡Ê½ÐÎÏ¤ÏºÇÂç20W¡Ë¤ËÂÐ±þ¤·¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ä¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ÎµÞÂ®½¼ÅÅ¤¬²ÄÇ½¤Ç¡¢84¡óÄ¶¤ÎÊÑ´¹¸úÎ¨¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥¨¥Í¥ë¥®¡¼Â»¼º¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ºÇÂç15W½ÐÎÏ¤Î¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹½¼ÅÅ¤Ë¤âÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜÂÎ¤Ï¡¢ÆâÉô¹½Â¤¤ÎºÇÅ¬²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢·ÚÎÌ¡¦¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¥µ¥¤¥º¤ò¼Â¸½¤·¤Ä¤Ä¡¢¡ÖEB-102PS¡×¤Ê¤éiPhone 16¤òÌó2²ó¡¢¡ÖEB-051PS¡×¤Ê¤éiPhone 16¤òÌó1.1¡Á2²ó¥Õ¥ë½¼ÅÅ¤Ç¤¤ë¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«¡¢Ã»Íí¡¦²á½¼ÅÅ¡¦²áÊüÅÅ¡¦²áÅÅÎ®¡¦²¹ÅÙ°Û¾ï¡¦·ÚÉé²Ù¤È¤¤¤Ã¤¿¤¢¤é¤æ¤ë¥ê¥¹¥¯¤ËÂÐ±þ¤¹¤ëÂ¿½ÅÊÝ¸î²óÏ©¤òÈ÷¤¨¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿Ë»É¤·»î¸³¡¢Íî²¼¡¦¿¶Æ°¡¦¹âÄã²¹¥µ¥¤¥¯¥ë¡¦²Ð±ê»î¸³¡¢Ã¼»ÒÂÑµ×»î¸³¡¢·ÚÉé²Ù¡¦ÌµÉé²Ù¼«Æ°¼×ÃÇ¤È¤¤¤Ã¤¿¿®ÍêÀ»î¸³¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÈó¾ï¤Ë¹â¤¤°ÂÁ´À¤ò¼Â¸½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖEB-102PS¡×¡ÖEB-051PS¡×¤È¤â¤Ë¥µ¥¤¥º¤ÏÉý67.2¡ß¹â¤µ10.1¡ß±ü¹Ô¤107.2mm¤Ç¡¢½Å¤µ¤Ï¡ÖEB-102PS¡×¤¬229g¡¢¡ÖEB-051PS¡×¤¬122g¡£
¡ü½à¸ÇÂÎ²½¤ÇÅÅ²ò±Õ¤ÎÏ³¤ì¤ä¥»¥ëËÄÄ¥¤Î¥ê¥¹¥¯¤òÂçÉý¤ËÄã¸º
