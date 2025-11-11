¡Øwith MUSIC¡Ù¤Çtimelesz¤¬·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡ª¤µ¤é¤Ë¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬¡¢¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤«¤é¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤ò²Î¾§
11·î15Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øwith MUSIC¡Ù¤Î½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¢£½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È / ²Î¾§³Ú¶Ê
timelesz¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×¡¿¡Ö³×Ì¿¤ÎDancin¡Ç night¡×
¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¡¿¡ÖTHE DAY¡×～¡ÖTHE REVO¡×¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ìー
¢¨¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥ÈÌ¾50²»½ç
¢£timelesz¤¬¤È¤Ã¤Æ¤ª¤¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¥Èー¥¯¤òÈäÏª
timelesz¤¬¡¢¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ4²óÌÜ¤Î½Ð±é¡£
¾åÈ¾´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô211ËÜ¡¢³Æ¶É¤Ç´§¥ì¥®¥å¥éーÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿Èà¤é¡£·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤òÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡õ¾¾²¼Þ«Ê¿¤È°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£4·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ðー5¿Í¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½ー¥É¤È¤Ï!?
¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É8ÅÔ»Ô¤ò²ó¤ê¡¢24Ëü9Àé¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢ー¤ÎÍÍ»Ò¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¡£
¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤Ï¡¢ºÇ¿·¶Ê¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×¤È¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³×Ì¿¤ÎDancin¡Ç night¡×¤Î¹ë²Ú¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¡£
¢£¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬¡¢¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤ÎÎ®¤ì¤«¤é¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤ò²Î¾§
¤Ê¤ª¡¢¤³¤ÎÆü¤Î¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ç¤Ï¡¢Æü¥Æ¥ìÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊËè½µÅÚÍË21»þ¤è¤êÊüÁ÷¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¡ª
Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥êー¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢½é²óÊüÁ÷¤«¤é¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤ÆÂç¤¤ÊÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¡£¤½¤Î¼çÂê²Î¤Ï¡¢24Ç¯Á°¤Ë¥ê¥êー¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤À¡£
¤½¤·¤Æº£²ó¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ë¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡¢¡Øwith MUSIC¡Ù¤ÎÄ¾Á°¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤¬½ªÎ»¤¹¤ë21»þ54Ê¬¤«¤é¡¢¤¢¤ë»Å³Ý¤±¤¬ÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¤«¤é¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤ò¡¢ÈÖÁÈËÁÆ¬¤«¤é¤¼¤Ò¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤è¤¦¡£
¤Ê¤ª¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Ï¡¢¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Òー¥íー¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÙÂè1´üOP¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖTHE DAY¡×¤ÈFINAL SEASON OP¥Æー¥Þ¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥á¥É¥ìー¤âÈäÏª¡£¤³¤Á¤é¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯¤À¡£
¢£ÈÖÁÈ¾ðÊó
ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¡Øwith MUSIC¡Ù
11/15¡ÊÅÚ¡Ë 21:54～22:54
MC¡§ÍÆ¯Í³Èþ»Ò
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¥Ê¥Ó¥²ー¥¿ー¡§¾¾²¼Þ«Ê¿
½Ð±é¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡Ê50²»½ç¡Ë¡§timelesz¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£
