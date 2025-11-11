ÆüËÜÂåÉ½¤ËÁ´26Áª¼ê¤¬¹çÎ®¡Äµ×ÊÝ·ú±Ñ¤äÆîÌîÂó¼Â¤é9Áª¼ê¤¬¥Ô¥Ã¥Á¤Ç´À¤òÎ®¤·¡¢¡Ö¥È¥ê¥ª¥ó¥À¡×¤Ç¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¤â
¡¡ÆüËÜÂåÉ½¤Ï11Æü¡¢¡Ø¥¥ê¥ó¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥«¥Ã¥×2025¡Ù¤Î¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½Àï¤Ë¸þ¤±¡¢ÀéÍÕ¸©Æâ¤Ç¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ò¼Â»Ü¤·¤¿¡£
¡¡2ÆüÌÜ¤ÎÎý½¬¤Ë¤Ï¡¢Á´¾·½¸¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½¸¹ç¡£¹çÎ®¤ÎÁá¤«¤Ã¤¿9Ì¾°Ê³°¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¼¼Æâ¤ÇÄ´À°¤·¡¢¥Ô¥Ã¥Á¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿Îý½¬¤Ë¤Ï½éÆü¤Ë°ú¤Â³¤°ÂÆ£ÃÒºÈ¡¢¿û¸¶Í³Àª¡¢ÃæÂ¼·ÉÅÍ¡¢µ×ÊÝ·ú±Ñ¡¢º´Æ£Î¶Ç·²ð¡¢ÁáÀîÍ§´ð¤Ë²Ã¤¨¡¢À¥¸ÅÊâÌ´¡¢ÆîÌîÂó¼Â¡¢Ä®Ìî½¤ÅÍ¤¬»²²Ã¡£¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÂç²ñ¸ø¼°µå¡Ö¥È¥ê¥ª¥ó¥À¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥Ü¡¼¥ë¤Î´¶¿¨¤ò³Î¤«¤á¤Ê¤¬¤é¹¶¼é¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤ò°Õ¼±¤·¤¿¥Ñ¥¹²ó¤·¤ä¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¥·¥å¡¼¥ÈÎý½¬¡¢¥Õ¥ê¡¼¥Þ¥ó¤ËÄ¹Ã«ÉôÀ¿¥³¡¼¥Á¤òÃÖ¤¤¤¿4ÂÐ4¤Î¥Ñ¥¹¥²¡¼¥à¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢Ìó1»þ´ÖÈ¾¤ÎÎý½¬¤ò½ª¤¨¤¿¡£
¡¡11·î¤ÏFIFA¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×26¤Î½Ð¾ì¸¢¤ò³ÍÆÀ¤·¤Æ¤¤¤ë¥¬¡¼¥ÊÂåÉ½¡¢¥×¥ì¡¼¥ª¥Õ¤ÇËÜÂç²ñ½Ð¾ì¤òÌÜ»Ø¤¹¥Ü¥ê¥Ó¥¢ÂåÉ½¤È¤Î¥Û¡¼¥à2Ï¢Àï¡£ÎëÌÚºÌ±ð¤¬º¸¼ê¹üÀÞ¤Î¤¿¤áÉÔ»²²Ã¤È¤Ê¤ê¡¢9Æü¤ËÌîß·Âç»Ö¥Ö¥é¥ó¥É¥ó¤ÎÄÉ²Ã¾·½¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¡¢26Ì¾¤Ç11·î¤Î2»î¹ç¤ËÎ×¤à¡£
¡¡11·î14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¬¡¼¥Ê¤È¤Î°ìÀï¤Ï¡¢ËÅÄ¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ë¤Æ19»þ20Ê¬¥¥Ã¥¯¥ª¥ÕÍ½Äê¡£»î¹ç¤ÎÌÏÍÍ¤ÏTBS·ÏÎó¤ÇÁ´¹ñÀ¸Ãæ·Ñ¡¢TVer¤ÇÌµÎÁÀ¸ÇÛ¿®¤µ¤ì¤ë¡£
