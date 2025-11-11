¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¡¢À®ÅÄ¥Ñ¥é¥ª´Ö¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ò½¢¹Ò - ½êÍ×»þ´Ö¤¬È¾Æü¤«¤é5»þ´Ö¤Ë
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Ï10·î29Æü¡¢Åìµþ/À®ÅÄ¤«¤é¥Ñ¥é¥ª/¥³¥í¡¼¥ë¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ò½¢¹Ò¡£½éÊØ½ÐÈ¯¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÀ®ÅÄ¶õ¹Á¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥×¥ì¥¹¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¤ÈµÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ë¡¢¥Ñ¥é¥ª¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¹¥é¥ó¥²¥ë¡¦¥¦¥£¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÂçÅýÎÎ¤È¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ ¹ñºÝµ¬À©¡¦À¯ºöÃ´ÅöÉû¼ÒÄ¹¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥â¥ê¥Ã¥·¡¼»á¤¬»²²Ã¤·¤¿¡£
¥Ñ¥é¥ª¶¦ÏÂ¹ñ ¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É
¾è¤ê·Ñ¤®¤Ê¤·¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ÇÆî¹ñ¥Ñ¥é¥ª¤Ø
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤ÏÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¥»¥Ö¡¢¹âÍº¡¢¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¤ÎÏ©Àþ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÊÆ·Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡£¥°¥¢¥à¤È¥Þ¥Ë¥é¤«¤é¥Ñ¥é¥ª¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤â±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢À®ÅÄ=¥Ñ¥é¥ª(¥³¥í¡¼¥ë)Àþ¤Î½¢¹Ò¤ÇÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥é¥ª¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡ÖËÜÏ©Àþ³«Àß¤Ç¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤ÎÊÆ¹ñËÜÅÚ¤Î5¤Ä¤Î¥Ï¥Ö¶õ¹Á(¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯/¥Ë¥å¡¼¥¢¡¼¥¯¡¢¥Ò¥å¡¼¥¹¥È¥ó¡¢¥Ç¥ó¥Ð¡¼¡¢¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¢¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³)¤È¥Ñ¥é¥ª¤¬¡¢À®ÅÄ·ÐÍ³¤Ç¤è¤ê¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¥¢¥¯¥»¥¹²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤Î¹ñºÝµ¬À©¡¦À¯ºöÃ´ÅöÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥â¥ê¥Ã¥·¡¼»á¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ ¹ñºÝµ¬À©¡¦À¯ºöÃ´Åö Éû¼ÒÄ¹¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥â¥ê¥Ã¥·¡¼»á
Åìµþ¤È¥Ñ¥é¥ª¤ò·ë¤ÖÄ¾¹ÔÊØ¤Ï¸á¸å5»þ55Ê¬¤ËÅìµþ/À®ÅÄ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¸á¸å10»þ50Ê¬(¸½ÃÏ»þ´Ö) ¤Ë¥Ñ¥é¥ª¤ËÅþÃå¡£¥Ñ¥é¥ª¤«¤éÀ®ÅÄ¤Ø¤ÎÉüÏ©¤Ï¸áÁ°11»þ25Ê¬È¯¡¢¸á¸å4»þÃå¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¤«¤é¥°¥é¥à·ÐÍ³¤ÇÈ¾Æü°Ê¾å¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åìµþ-¥Ñ¥é¥ª´Ö¤Ï¡¢Ìó5»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£±¿¹Òµ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥° 737-800·¿¤Ç¡¢ºÂÀÊ¿ô 166ÀÊ¤Î¤¦¤Á16ÀÊ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤À¡£
¥Ñ¥é¥ª¶¦ÏÂ¹ñ ¥¹¥é¥ó¥²¥ë¡¦¥¦¥£¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÂçÅýÎÎ
350¶á¤¯¤ÎÅç¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ñ¥é¥ª¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¹¥é¥ó¥²¥ëÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄê´üÄ¾¹ÔÊØ¤Î½¢¹Ò¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÎò»ËÅª¤Ê¿·Ï©Àþ¤Î½¢¹Ò¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¥Ñ¥é¥ª¤Î²ÈÂ²¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¼Ô¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊËÇ°×¤È´Ñ¸÷¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤ÎÈâ¤¬³«¤«¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿å«¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥é¥ª¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÈÀ¯ÉÜ¤òÂåÉ½¤·¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥é¥ª¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ§¾ð¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
°ÑÇ¤Åý¼£»þÂå¤ËÆüËÜÊ¸²½¤ò¶¦Í¤·¤¿²áµî¤â
¥¹¥é¥ó¥²¥ëÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ä¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ñ¥é¥ª¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¿¼¤¤Îò»ËÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥ª¹ñÌ±¤Î20¡ó¤¬ÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥é¥ª¤Î¼½ñ¤Ë¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Î3Ê¬¤Î1¤¬ÆüËÜÍ³Íè¤Î¸ÀÍÕ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥ä¥¥å¡¼(Ìîµå)¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¥Ñ¥é¥ª¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç100¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµå¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¥º¤ÎÌîµå¤Ç¥Ñ¥é¥ª¤Ï¥°¥¢¥à¤Ë¾¡¤Á¡¢½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬°Ü¤ê½»¤ó¤ÀÎò»ËÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¿©¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¾ßÌý¤ò¡Ø¤Ä¤±¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø°û¤à¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¾ßÌý¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð) Æ±»þ¤Ë²æ¡¹ÆÈ¼«¤ÎÎò»Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Ç¤ÏÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ñ¥é¥ª¤ÏÈá»´¤ÊÎò»Ë¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢Îò»Ë¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÊ¿ÏÂ¤ÊÌ¤Íè¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¥¹¥é¥ó¥²¥ëÂçÅýÎÎ¡£
¸½ºß¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±¹ñ¤Î³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÊÝ¸î¤È¿å»º»ñ¸»¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ÉÍý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î³¤¤Ë¤Ï3Ëü¼ï¤ÎÀ¸Êª¤È400¼ïÎà¤Î¥µ¥ó¥´¾Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ñ¥é¥ª¹ñ²È³¤ÍÎÊÝ¸î¶èË¡¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è(EEZ)¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï³¤ÍÎÊÝ¸î¶è(¹ñ²È¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê)¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÝÁ´¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷Î©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹²æ¡¹¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤â¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ñ¥é¥ª¹Ô¤¤Î½éÊØ¤ÏËþÀÊ
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¸å¡¢ËÜÏ©Àþ¤Î½éÊØ¤ÎÅë¾è¥²¡¼¥È¤È¤Ê¤ëÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë34ÈÖ¥²¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡ÖÀ®ÅÄ=¥Ñ¥é¥ª(¥³¥í¡¼¥ë)Àþ½¢¹ÒµÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥é¥ó¥²¥ëÂçÅýÎÎ¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ø²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤Î½µ2ÊØ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¾¹ÔÊØ¤Î½¢¹Ò¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÎ®¡¦ËÇ°×¡¦´Ñ¸÷¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥é¥ª¹Ô¤¤Î½éÊØ¤ÏËþÀÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤Ï½µ2ÊØ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ï½µ4ÊØ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÄ¹¡¦ÃæÂ¼Ê¸½Ó»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥ª¤Ï¾®¤µ¤ÊÅç¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦°ä»º¤Î¡Ø¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥é¥ó¥É·²¤ÈÆî¥é¥°¡¼¥ó¡Ù¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ëÆî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤âÈó¾ï¤Ë¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤æ¤«¤ê¤ÎÌ¾½ê¤äÊ¸²½¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¹ñ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°§»¢¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤«¤é¤ÎÄê´üÄ¾¹ÔÊØ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎ¹¤Î¸õÊäÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î½¢¹Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î¾è¤ê·Ñ¤®µÒ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÆÆü¹ñ¤ÇÆü·Ï¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¥Ñ¥é¥ª¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÎ¾¹ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍ§¹¥¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(ÃæÂ¼»á)
¤½¤Î¸å¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ À®ÅÄ-¥Ð¥é¥ªÀþ¤Î¿·µ¬½¢¹Ò¤ò½Ë¤¦¡Ö¶À³«¤¡×¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ï½éÊØ¤ÎÅë¾èµÒ¤â´Þ¤á¤¿´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ñ¥é¥ª¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¥ë¡¼¥È(Êü¿å)¤ÈÊ¸²½Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç½éÊØ¤ÎÅþÃå¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£°½ ¤¤¤È¤¦¤ê¤ç¤¦ 1988Ç¯À¸¤Þ¤ìÆ»Åì½Ð¿È¡¢Âç³Ø¤Ç¥ß¥Ë¥³¥ß»ï¤ä¾¦¶È»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£SPA! ¤ä¥µ¥¤¥¾¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¼¹É®Ãæ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼±¼Ô¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£Ëè·î1Æü¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤È²¿¤«¤·¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ°û¤à½¸²ñ¤ò³«ºÅ @tsuitachiii ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é
¥Ñ¥é¥ª¶¦ÏÂ¹ñ ¥»¥Ö¥ó¥Æ¥£¥¢¥¤¥é¥ó¥É
¾è¤ê·Ñ¤®¤Ê¤·¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ÇÆî¹ñ¥Ñ¥é¥ª¤Ø
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤ÏÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹Á¤«¤é¥»¥Ö¡¢¹âÍº¡¢¥¦¥é¥ó¥Ð¡¼¥È¥ë¤È¤¤¤Ã¤¿¥¢¥¸¥¢¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ø¤ÎÏ©Àþ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ëÍ£°ì¤ÎÊÆ·Ï¹Ò¶õ²ñ¼Ò¡£¥°¥¢¥à¤È¥Þ¥Ë¥é¤«¤é¥Ñ¥é¥ª¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤â±¿¹Ò¤·¤Æ¤¤¤ëÆ±¼Ò¤Ï¡¢À®ÅÄ=¥Ñ¥é¥ª(¥³¥í¡¼¥ë)Àþ¤Î½¢¹Ò¤ÇÆüËÜ¤«¤é¥Ñ¥é¥ª¤Ø¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤ò±¿¹Ò¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¹Ò¶õ²ñ¼Ò¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ ¹ñºÝµ¬À©¡¦À¯ºöÃ´Åö Éû¼ÒÄ¹¥¹¥Æ¥£¡¼¥Ö¡¦¥â¥ê¥Ã¥·¡¼»á
Åìµþ¤È¥Ñ¥é¥ª¤ò·ë¤ÖÄ¾¹ÔÊØ¤Ï¸á¸å5»þ55Ê¬¤ËÅìµþ/À®ÅÄ¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¸á¸å10»þ50Ê¬(¸½ÃÏ»þ´Ö) ¤Ë¥Ñ¥é¥ª¤ËÅþÃå¡£¥Ñ¥é¥ª¤«¤éÀ®ÅÄ¤Ø¤ÎÉüÏ©¤Ï¸áÁ°11»þ25Ê¬È¯¡¢¸á¸å4»þÃå¤Ç¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅìµþ¤«¤é¥°¥é¥à·ÐÍ³¤ÇÈ¾Æü°Ê¾å¤¬³Ý¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿Åìµþ-¥Ñ¥é¥ª´Ö¤Ï¡¢Ìó5»þ´Ö¤Î¥Õ¥é¥¤¥È¤Ç·ë¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£±¿¹Òµ¡ºà¤Ï¥Ü¡¼¥¤¥ó¥° 737-800·¿¤Ç¡¢ºÂÀÊ¿ô 166ÀÊ¤Î¤¦¤Á16ÀÊ¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤À¡£
¥Ñ¥é¥ª¶¦ÏÂ¹ñ ¥¹¥é¥ó¥²¥ë¡¦¥¦¥£¥Ã¥×¥¹¡¦¥¸¥å¥Ë¥¢ÂçÅýÎÎ
350¶á¤¯¤ÎÅç¤òÍÊ¤¹¤ë¥Ñ¥é¥ª¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¥¹¥é¥ó¥²¥ëÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢º£²ó¤ÎÄê´üÄ¾¹ÔÊØ¤Î½¢¹Ò¤Ø¤Î´üÂÔ¤È¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£
¡ÖÎò»ËÅª¤Ê¿·Ï©Àþ¤Î½¢¹Ò¤ËÎ©¤Á²ñ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤È¥Ñ¥é¥ª¤Î²ÈÂ²¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹´Ø·¸¼Ô¡¢Î¹¹Ô¼Ô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢¿·¤¿¤ÊËÇ°×¤È´Ñ¸÷¡¢Ê¸²½¸òÎ®¤ÎÈâ¤¬³«¤«¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÝ¤ï¤ì¤Æ¤¤¿å«¤Ï¡¢¤¤¤Ã¤½¤¦¿¼¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Ñ¥é¥ª¶¦ÏÂ¹ñ¤Î¹ñÌ±¤ÈÀ¯ÉÜ¤òÂåÉ½¤·¡¢¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ¤È¤Î¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥Ñ¥é¥ª¤Î»ýÂ³Åª¤ÊÀ®Ä¹¤Ë´óÍ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÍ§¾ð¤Ë´¶¼Õ¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×
°ÑÇ¤Åý¼£»þÂå¤ËÆüËÜÊ¸²½¤ò¶¦Í¤·¤¿²áµî¤â
¥¹¥é¥ó¥²¥ëÂçÅýÎÎ¤Ï¡¢¥·¥å¥Î¡¼¥±¥ê¥ó¥°¤ä¥¹¥¥å¡¼¥Ð¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¤Ê¤É¤Î¥Þ¥ê¥ó¥¢¥É¥Ù¥ó¥Á¥ã¡¼¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ë¥Ñ¥é¥ª¤È¡¢ÆüËÜ¤È¤Î¿¼¤¤Îò»ËÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥é¥ª¹ñÌ±¤Î20¡ó¤¬ÆüËÜ¤Ë¥ë¡¼¥Ä¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥é¥ª¤Î¼½ñ¤Ë¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Î3Ê¬¤Î1¤¬ÆüËÜÍ³Íè¤Î¸ÀÍÕ¤È¤â¸À¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢º£°ìÈÖ¿Íµ¤¤Î¤¢¤ë¸ÀÍÕ¤Ï¡Ö¥ä¥¥å¡¼(Ìîµå)¡×¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤è¤Ã¤ÆÌîµå¤¬¥Ñ¥é¥ª¤Ë»ý¤Á¹þ¤Þ¤ì¡¢º£Ç¯¤Ç100¼þÇ¯¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¡Ø¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ù¤È¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ëÌîµå¾ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Î¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¥ß¥Ë¥²¡¼¥à¥º¤ÎÌîµå¤Ç¥Ñ¥é¥ª¤Ï¥°¥¢¥à¤Ë¾¡¤Á¡¢½é¤Î¶â¥á¥À¥ë¤ò³Í¤ê¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ö¤Þ¤¿¡¢Â¿¤¯¤ÎÆüËÜ¿Í¤¬°Ü¤ê½»¤ó¤ÀÎò»ËÅª¤Ê¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤â¤¢¤ê¡¢»ä¤¿¤Á¤ÏÆüËÜ¿©¤âÂç¹¥¤¤Ç¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¾ßÌý¤ò¡Ø¤Ä¤±¤ë¡Ù¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ø°û¤à¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¾ßÌý¤ò°û¤à¤è¤¦¤Ë»È¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹(¾Ð) Æ±»þ¤Ë²æ¡¹ÆÈ¼«¤ÎÎò»Ë¤â¡¢¤¼¤ÒÂ¿¤¯¤Î¿Í¤ËÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×
°ìÊý¡¢Àè¤ÎÂçÀï¤Ç¤ÏÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥Ñ¥é¥ª¤ÏÈá»´¤ÊÎò»Ë¤â¶¦Í¤·¤Æ¤¤¤ë¤È½Ò¤Ù¡¢Îò»Ë¤ò³Ø¤Ó¤Ê¤¬¤éÊ¿ÏÂ¤ÊÌ¤Íè¤ò¹½ÃÛ¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¤â¸ì¤Ã¤¿¥¹¥é¥ó¥²¥ëÂçÅýÎÎ¡£
¸½ºß¡¢À¤³¦Í¿ô¤Î¥À¥¤¥Ó¥ó¥°¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢Æ±¹ñ¤Î³¤ÍÎ´Ä¶¤ÎÊÝ¸î¤È¿å»º»ñ¸»¤Î»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´ÉÍý¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤âÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡Ö»ä¤¿¤Á¤Î³¤¤Ë¤Ï3Ëü¼ï¤ÎÀ¸Êª¤È400¼ïÎà¤Î¥µ¥ó¥´¾Ì¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤ÎÀ¸ÊªÂ¿ÍÍÀ¤ÏÀ¤³¦¤Ç¤âÂ¾¤ËÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¤Û¤É¤Ç¤¹¡£¡Ø¥Ñ¥é¥ª¹ñ²È³¤ÍÎÊÝ¸î¶èË¡¡Ù¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ÎÇÓÂ¾Åª·ÐºÑ¿å°è(EEZ)¤ÎÂçÉôÊ¬¤Ï³¤ÍÎÊÝ¸î¶è(¹ñ²È¥µ¥ó¥¯¥Á¥å¥¢¥ê)¤È¤·¤Æ´ÉÍý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£³¤ÍÎÀ¸ÂÖ·Ï¤ÎÊÝÁ´¤È»ýÂ³²ÄÇ½¤Ê´Ñ¸÷Î©¹ñ¤òÌÜ»Ø¤¹²æ¡¹¤«¤é¡¢Â¿¤¯¤Î¤³¤È¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¯µ¡²ñ¤â¤´Äó¶¡¤Ç¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
¥Ñ¥é¥ª¹Ô¤¤Î½éÊØ¤ÏËþÀÊ
¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¸å¡¢ËÜÏ©Àþ¤Î½éÊØ¤ÎÅë¾è¥²¡¼¥È¤È¤Ê¤ëÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÂè1¥¿¡¼¥ß¥Ê¥ë34ÈÖ¥²¡¼¥È¤ÎÁ°¤Ç¤Ï¡ÖÀ®ÅÄ=¥Ñ¥é¥ª(¥³¥í¡¼¥ë)Àþ½¢¹ÒµÇ°¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¡×¤¬¼Â»Ü¤µ¤ì¤¿¡£
¥¹¥é¥ó¥²¥ëÂçÅýÎÎ¤Ï´Ø·¸¼Ô¤Ø²þ¤á¤Æ´¶¼Õ¤ò½Ò¤Ù¡¢¡Ö¤³¤Î½µ2ÊØ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ¾¹ÔÊØ¤Î½¢¹Ò¤Ï¡¢²æ¡¹¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¸òÎ®¡¦ËÇ°×¡¦´Ñ¸÷¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¸þ¤±¤¿Âç¤¤Ê°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥Ñ¥é¥ª¹Ô¤¤Î½éÊØ¤ÏËþÀÊ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÄ¾¹ÔÊØ¤Ï½µ2ÊØ¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼¡¤Ï½µ4ÊØ¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢¾Ð´é¤Ç¥³¥á¥ó¥È¤·¤¿¡£
¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤ÎÀ®ÅÄ¹ñºÝ¶õ¹ÁÄ¹¡¦ÃæÂ¼Ê¸½Ó»á¤Ï¡Ö¥Ñ¥é¥ª¤Ï¾®¤µ¤ÊÅç¹ñ¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢À¤³¦°ä»º¤Î¡Ø¥í¥Ã¥¯¥¢¥¤¥é¥ó¥É·²¤ÈÆî¥é¥°¡¼¥ó¡Ù¤òÂåÉ½¤È¤¹¤ëÆî¹ñ¥ê¥¾¡¼¥È¤È¤·¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë°î¤ì¡¢ÆüËÜ¤È¤Î´Ø¤ï¤ê¤âÈó¾ï¤Ë¿¼¤¤¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤æ¤«¤ê¤ÎÌ¾½ê¤äÊ¸²½¤Ë¤â¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢´Ñ¸÷ÃÏ¤È¤·¤Æ¤Î¥Ý¥Æ¥ó¥·¥ã¥ë¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¹ñ¤Ç¤¹¡×¤È¡¢°§»¢¤Ç½Ò¤Ù¤¿¡£
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤ÇÆüËÜ¤«¤é¤ÎÄê´üÄ¾¹ÔÊØ¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÎ¹¤Î¸õÊäÃÏ¤Ë¤Ê¤ê¤Å¤é¤¤ÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£²ó¤Î½¢¹Ò¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥á¥ê¥«¤«¤é¤Î¾è¤ê·Ñ¤®µÒ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¡¢ÆüËÜ¿Í´Ñ¸÷µÒ¤ÎÍøÍÑ¼Ô¤âÂç¤¤¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¿ÆÆü¹ñ¤ÇÆü·Ï¤ÎÊý¤âÂ¿¤¤¥Ñ¥é¥ª¹ñÌ±¤Î³§ÍÍ¤Ë¤âÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÎ¾¹ñ¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÍ§¹¥¤ÎÈ¯Å¸¤Ë¤â´óÍ¿¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡¢¤¿¤¤¤Ø¤ó´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×(ÃæÂ¼»á)
¤½¤Î¸å¤Ï¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¹Ò¶õ À®ÅÄ-¥Ð¥é¥ªÀþ¤Î¿·µ¬½¢¹Ò¤ò½Ë¤¦¡Ö¶À³«¤¡×¤¬¼¹¤ê¹Ô¤ï¤ì¡¢¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤ÎºÇ¸å¤Ï½éÊØ¤ÎÅë¾èµÒ¤â´Þ¤á¤¿´Ø·¸¼ÔÁ´°÷¤Ç¤Î½¸¹ç¼Ì¿¿¤Î»£±Æ¤â¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¥Ñ¥é¥ª¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç¤Ï¡¢¥¦¥©¡¼¥¿¡¼¥µ¥ë¡¼¥È(Êü¿å)¤ÈÊ¸²½Åª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤Ç½éÊØ¤ÎÅþÃå¤ò´¿·Þ¤·¤¿¡£
°ËÆ£°½ ¤¤¤È¤¦¤ê¤ç¤¦ 1988Ç¯À¸¤Þ¤ìÆ»Åì½Ð¿È¡¢Âç³Ø¤Ç¥ß¥Ë¥³¥ß»ï¤ä¾¦¶È»ï¤Î¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¡£SPA! ¤ä¥µ¥¤¥¾¡¼¡¢¥¥ã¥ê¥³¥Í¥Ë¥å¡¼¥¹¡¢ÅìÍÎ·ÐºÑ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Ê¤É¤Ç¤â¼¹É®Ãæ¡£¤¤¤í¤ó¤Ê¼±¼Ô¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¦¤«¤¬¤Ã¤¿¤ê¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤¬¹¥¤¡£Ëè·î1Æü¤É¤³¤«¤ÇÃ¯¤«¤È²¿¤«¤·¤é±Ç²è¤ò´Ñ¤Æ°û¤à½¸²ñ¤ò³«ºÅ @tsuitachiii ¤³¤ÎÃø¼Ô¤Îµ»ö°ìÍ÷¤Ï¤³¤Á¤é