¡¡À¯¼£ÃÄÂÎ¡ÖNHK¤«¤é¹ñÌ±¤ò¼é¤ëÅÞ¡×ÅÞ¼ó¤ÎÎ©²Ö¹§»ÖÍÆµ¿¼Ô¤¬11·î9Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤ËÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡£1·î¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ê¼¸Ë¸©µÄ¤ËÂÐ¤¹¤ëÌ¾ÍÀ´þÂ»¤Îµ¿¤¤¤À¤¬¡¢¤¸¤Ä¤Ï¡¢Ê¼¸Ë¸©µÄ²ñ¤ÎÉ´¾ò°Ñ°÷²ñ°Ñ°÷Ä¹¤À¤Ã¤¿±üÃ«¸¬°ì¸©µÄ¤«¤é¤ÎÌ¾ÍÀ´þÂ»»ö·ï¤Ç¤Ï¤¹¤Ç¤Ë½ñÎàÁ÷¸¡¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤¿¡¢¡Ö»ä¿ÍÂáÊá¡×¤Ç¤¢¤ë¤È¾Î¤·¤ÆË½ÎÏº»ÂÁ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»ö·ï¤Ç¤ÏÈï³²¼Ô¤«¤éÂáÊá´Æ¶ØÃ×½ýºá¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£º£²ó¤ÎÂáÊá¤Ë¤è¤ê¡¢Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï¡ÈÃª¤¶¤é¤·¡É¾õÂÖ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ìÏ¢¤Î»ö·ï¤ÎÁÜºº¤â¤¹¤ëÊý¿Ë¤È¸«¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âç¼ê»æ¤ÎÃÏÊýÈÇÃ´Åöµ¼Ô¤¬¤³¤¦ÌÀ¤«¤¹¡£
¡Ö¿ÈÊÁ¤ò¹´Â«¤·¤¿¤Î¤ÏÍ½ÁÛ³°¤Ç¤·¤¿¡£¸½¿¦»ÔÄ¹¤¬³ØÎòº¾¾Îµ¿ÏÇ¤Ç¼º¿¦¤·¤¿ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤Î»ÔÄ¹Áªµó¤Ø¤Î½ÐÇÏ¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤¿Î©²Ö»á¤Ç¤¹¤¬¡¢¼Â¤Ï¡¢10Æü¤Ë¤Ï½ÐÇÏ²ñ¸«¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤¿¤À¡¢Ê¼¸Ë¸©ÃÎ»öÁª¤«¤éÃÏÊý¼«¼£ÂÎ¤Î¼óÄ¹Áªµó¤Ë·«¤êÊÖ¤·Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤ëÁÀ¤¤¤Ï¡¢ÅöÁª¤è¤ê¤â¡Ø¸õÊä¼Ô¡Ù¤òÍýÍ³¤ËÂáÊá¤òÆ¨¤ì¤ë¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¾¶á¤Ç¤Ï¡¢Î©²Ö»á¤¬¼ç¤Ë¥É¥Ð¥¤¤Ø¤Î³¤³°ÅÏ¹Ò¤ò·«¤êÊÖ¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¤É¤¦¤ä¤éÊ¼¸Ë¸©·Ù¤Ï¡¢³¤³°Æ¨Ë´¤Î¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤ÆÂáÊá¾õ¤ÎÀÁµá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤³¤È¤òÉ½ÌÀ¤·¤Æ¤¤¤ëÎ©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤ÎÂáÊá¤Ï¡¢¸ø¸¢ÎÏ¤Ë¤è¤ëÁªµó²ðÆþ¤ÎÈóÆñ¤ò¼õ¤±¤«¤Í¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ç¤âÊ¼¸Ë¸©·Ù¤¬ÂáÊá¤ËÆ§¤ßÀÚ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¤Î¶âÁ¬»ö¾ð¤¬¤¢¤ë¡£Àè¤Îµ¼Ô¤¬¤³¤¦Â³¤±¤ë¡£
¡Ö°ËÅì»ÔÄ¹Áª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢¶¡Â÷¶â¤Î100Ëü±ß¤¬ÍÑ°Õ¤Ç¤¤ë¤«ÈùÌ¯¤Ê¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤È¤â¸À¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤â¤½¤â¡¢Î©²Ö»á¤Ï²¯Ã±°Ì¤Î¼Ú¶â¤äÀÇ¶â¤ÎÂÚÇ¼¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢º£Ç¯5·î¤Ë¤Ï¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡Ù¤«¤é¡¢¶ÈÌ³¾å²£ÎÎ¤Îµ¿¤¤¤Ç·º»ö¹ðÁÊ¤â¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Î©²Ö»á¤¬¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡Ù¤ÎÂåÉ½¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ºÝ¡¢»Ù»ý¼Ô¤«¤é½¸¤á¤¿Ìó8²¯±ß¤Î¤¦¤ÁÌó3.5²¯±ß¤¬Î©²Ö»á¤ËÌµÃ´ÊÝ¤ÇÂß¤·ÉÕ¤±¤é¤ì¡¢ÊÖºÑÉÔÇ½¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ø¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¡Ù¤ÏÀè·îËö¤ËÇË»º¤¬³ÎÄê¤·¡¢ÇË»º´Éºâ¿Í¤ÏÎ©²Ö»á¤ËÊÖ´ÔÀÁµá¤ò¤¹¤ëÍ½Äê¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£Ê¼¸Ë¸©·Ù¤Ï¡¢¶âÁ¬¤Ëµç¤·¤¿Î©²Ö»á¤¬¡¢¡Ø²¿¤â¤«¤âÊü¤êÅê¤²¤Æ³¤³°Æ¨Ë´¤ò¿Þ¤ë¡Ù¤È¹Í¤¨¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
¡¡¹ñÀ¯Áªµó¤äÃÏÊý¼óÄ¹Áªµó¤ÇSNS¤ò¶î»È¤·¡¢»þ¤Ëº®Íð¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿Î©²ÖÍÆµ¿¼Ô¡£¤³¤ì¤òµ¡¤Ë¡¢Ë¡µ¬À©¤¬ÂÔ¤¿¤ì¤ë¡£
