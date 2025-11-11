¥ì¥Î¥Ü¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡ÖThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6¡×
¥ì¥Î¥Ü¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤Ï11·î11Æü¡¢¾®·¿¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¤Î¿·À½ÉÊ¤È¤·¤Æ¡¢Ìó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤ÎÍÆÀÑ¤Ë¼ý¤á¤¿¡ÖThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6¡×¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¥ì¥Î¥Ü¡¢1¥ê¥Ã¥È¥ë¥µ¥¤¥º¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PC¡ÖThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6¡×
ÍÆÀÑ¤¬Ìó1¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¥³¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ÊÅÀ¤¬ÆÃÄ§¤Î¥Ç¥¹¥¯¥È¥Ã¥×PCÀ½ÉÊ¡£¥×¥í¥»¥Ã¥µ¤Ë¤ÏRyzen 200ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ÈRyzen AI 300ÅëºÜ¥â¥Ç¥ë¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÍÑÅÓ¤Ë±þ¤¸¤ÆÁªÂò²ÄÇ½¡£USB Type-C 3.2 Gen 2¤äHDMI 2.1¡¢DisplayPort 1.4¡¢RJ-45¤Ê¤É¤Î¥¤¥ó¥¿¥Õ¥§¡¼¥¹¤òËÉÙ¤ËÅëºÜ¤¹¤ë¤Û¤«¡¢ËÜÂÎÁÇºà¤ËºÆÀ¸¥×¥é¥¹¥Á¥Ã¥¯¤ò85%¡¢FSCÇ§¾Ú»æÁÇºà¤ò¥Ñ¥Ã¥±¡¼¥¸¤ËÍÑ¤¤¤ë¤Ê¤É¤·¤Æ´Ä¶¤Ë¤âÇÛÎ¸¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ûThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6 + Ryzen 200 ¥·¥ê¡¼¥º
OS¡§Windows 11 Pro / Home¡¢Ubuntu
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen 200 ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊºÇÂç16TOPS NPUÂÐ±þ¡Ë
¥á¥â¥ê¡§ºÇÂç64GB¡Ê2x DDR5¡¢ºÇÂç5600MHz¡Ë
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§ºÇÂç2TB¡Ê2x M.2 SSD¡¢PCIe Gen4 x4¡Ë
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡§dTPM 2.0¡¢Microsoft Pluton¡¢Smart USB Protection¡¢secure wipe¡¢Cover Tamper Detection
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§APUÆâÂ¢
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡§USB Type-C 3.2 Gen 2¡¢USB 3.2 Gen 2¡ß2¡¢USB 2.0¡ß3¡¢HDMI 2.1¡¢DisplayPort 1.4¡¢RJ-45¡¢¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏ¡¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó½ÐÎÏ¥³¥ó¥Ü¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢RJ-45
ËÜÂÎÀ£Ë¡¡§Ìó36.5¡ß182.9¡ß179mm¡Ê½ÄÃÖ¤»þ¡Ë
½ÅÎÌ¡§Ìó1.13kg¡Á¡ÊºÇÂç¹½À®»þ¡Ë
¡ûThinkCentre neo 55q Tiny Gen 6 + Ryzen AI 300 ¥·¥ê¡¼¥º
OS¡§Windows 11 Pro / Home
¥×¥í¥»¥Ã¥µ¡§AMD Ryzen AI 300 ¥·¥ê¡¼¥º¡ÊºÇÂç50TOPS NPUÆâÂ¢¡Ë
¥á¥â¥ê¡§ºÇÂç64GB¡Ê2x DDR5¡¢ºÇÂç5600MHz¡Ë
¥¹¥È¥ì¡¼¥¸¡§ºÇÂç2TB¡Ê2x M.2 SSD¡¢PCIe Gen4 x4¡Ë
¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¡§dTPM 2.0¡¢Microsoft Pluton¡¢Smart USB Protection¡¢secure wipe¡¢Cover Tamper Detection
¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¥¹¡§APUÆâÂ¢
¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¡§USB Type-C 3.2 Gen 2¡¢USB 3.2 Gen 2¡ß2¡¢USB 2.0¡ß3¡¢HDMI 2.1¡¢DisplayPort 1.4¡¢RJ-45¡¢¥Þ¥¤¥¯ÆþÎÏ¡¿¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó½ÐÎÏ¥³¥ó¥Ü¥¸¥ã¥Ã¥¯¡¢RJ-45
ËÜÂÎÀ£Ë¡¡§Ìó36.5¡ß182.9¡ß179mm¡Ê½ÄÃÖ¤»þ¡Ë
½ÅÎÌ¡§Ìó1.13kg¡Á¡ÊºÇÂç¹½À®»þ¡Ë
