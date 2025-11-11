Æü·Ð225ÀèÊª¡§11Æü19»þ¡á170±ß°Â¡¢5Ëü990±ß
¡¡11Æü19»þ00Ê¬¸½ºß¡¢Âçºå¼è°ú½ê¤ÎÆü·Ð225ÀèÊª´ü¶á2025Ç¯12·î¸Â¤ÏÁ°ÆüÈæ170±ß°Â¤Î5Ëü990±ß¤ÈÂçÉý°Â¤Ç¿ä°Ü¡£Æü·ÐÊ¿¶Ñ³ô²Á¤Î¸½Êª½ªÃÍ5Ëü842.93±ß¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Ï147.07±ß¹â¡£½ÐÍè¹â¤Ï2146Ëç¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3326.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ4.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.92¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50990¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡¡¡2146
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50990¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-165¡¡¡¡¡¡ 36854
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3326.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4.5¡¡¡¡¡¡¡¡2490
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 29985¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡¡¡ 195
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 704¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡¡¡ 151
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹
¡¡TOPIXÀèÊª´ü¶á¤Ï3326.5¥Ý¥¤¥ó¥È¤ÈÁ°ÆüÈæ4.5¥Ý¥¤¥ó¥È°Â¡¢TOPIX¤Î¸½Êª½ªÃÍÈæ¤Ï4.92¥Ý¥¤¥ó¥È¹â¤Ç¿ä°Ü¡£
¡û¼çÍ×ÀèÊª²Á³Ê¡¦19»þ00Ê¬»þÅÀ
ÌÃÊÁ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¶»»ÃÍ(½ªÃÍ)¡¡Á°ÆüÀ¶»»ÃÍÈæ¡¡¡¡¡¡½ÐÍè¹â
Æü·Ð225ÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50990¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-170¡¡¡¡¡¡¡¡2146
Æü·Ð225mini ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 50990¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-165¡¡¡¡¡¡ 36854
TOPIXÀèÊª ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡3326.5¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-4.5¡¡¡¡¡¡¡¡2490
JPXÆü·Ð400ÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 29985¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ -80¡¡¡¡¡¡¡¡ 195
¥°¥íー¥¹»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ 704¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡-2¡¡¡¡¡¡¡¡ 151
Åì¾ÚREIT»Ø¿ôÀèÊª¡¡¡¡ÇäÇãÉÔÀ®Î©
³ôÃµ¥Ë¥åー¥¹