´Ü¤Ò¤í¤·¡ßÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¡¦¤¯¤ë¤Þ¡¢YouTube¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤Î½õ¼êÀÊ¡×¤È¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡Ö¥Ó¥ó¥Ó¥ó¥Ó¡¼¥ó¡×¤ÇW¶¦±é
¡¡ÇÐÍ¥¤Î´Ü¤Ò¤í¤·¤¬¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÎáÏÂ¥í¥Þ¥ó¤Î¹âÈæÎÉ¤¯¤ë¤Þ¡Ê¢¨¹â¡á¤Ï¤·¤´¤À¤«¡Ë¤¬¥Û¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¿Íµ¤YouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤Î½õ¼êÀÊ¡×¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±é¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£´Ü¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢7Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÃ±ÆÈ¼ç±éºî¤È¤Ê¤ë¡Ø¹Á¤Î¤Ò¤«¤ê¡Ù¡Ê11·î14Æü¸ø³«¡Ë¤ò¹µ¤¨¤Æ¤ÎÅÐ¾ì¤È¤Ê¤ë¡£
¡ÚÆ°²è¡Ûµ»öÆâ¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤Î½õ¼êÀÊ¡×¡õ¡Ö¥Ó¥ó¥Ó¥ó¥Ó¡¼¥ó¡×
¡¡¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤Î½õ¼êÀÊ¡×¤Ï¡¢¤¯¤ë¤Þ¤¬¡È²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡É¤ä¤¯¤ë¤Þ¤Ë¡È²ñ¤¤¤¿¤¤¿Í¡É¤ò¾·¤¤¤Æ¸ì¤ê¹ç¤¦¥È¡¼¥¯ÈÖÁÈ¡£½é²ó¤Ë¤Ï¥ª¥À¥®¥ê¥¸¥ç¡¼¤¬½Ð±é¤·¡¢¤½¤Î¸å¤â»³ÅÄÍµµ®¡¢ÈÄ³ÀÍû¸÷¿Í¤é¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇÐÍ¥¿Ø¤È¤ÎÂÐÏÃ´ë²è¤ËÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£²ó¡¢¡È¾¼ÏÂ¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¡É¤È¤·¤ÆÄ¹¤¯Âè°ìÀþ¤Ç³èÌö¤¹¤ë´Ü¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£°ìÊý¤Ç¤¯¤ë¤Þ¤Ï¡¢¡ÖM-1¥°¥é¥ó¥×¥ê¡×¤Ç»Ë¾å½é¤ÎÏ¢ÇÆ¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡ÈÎáÏÂ¤ÎÌ¡ºÍ²¦¡É¡£À¤Âå¤â¥Õ¥£¡¼¥ë¥É¤â°Û¤Ê¤ë2¿Í¤¬½é¶¦±é¤Ç¡¢°ìÂÎ²¿¤ò¸ì¤ê¹ç¤¦¤Î¤«¡©»£±Æ¸å¤Ë¤Ï¸ß¤¤¤ò¡ÖÎ®¤ì¼Ô¡×¤ÈÇ§¤á¹ç¤¤¡¢¾Íè¤Î±Ç²è¶¦±é¤ÎÌóÂ«¤Þ¤Ç¸ò¤ï¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¡Ö¤¯¤ë¤Þ¤Î½õ¼êÀÊ¡×¤Ç¤Î´Ü¤Î¥²¥¹¥È²ó¤ÏÁ°È¾¤¬ËÜÆü¡Ê11Æü¡Ë¤è¤ê¸ø³«Ãæ¡£¸åÈ¾¤Ï¶áÆüÃæ¤Ë¸ø³«Í½Äê¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢´Ü¤¬½êÂ°¤¹¤ë´Ü¥×¥í¤¬À©ºî¤¹¤ë½Ä·¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¥Ó¥ó¥Ó¥ó¥Ó¡¼¥ó¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤â¼Â¸½¡£Æü¾ï¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¾Ð¤¤¤ä´¶Æ°¤Ê¤É´¶¾ð°ÜÆþ¤Ç¤¤ë¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¡¢Áí»ëÄ°²ó¿ô2.5²¯²ó¡ÊYouTube¡¢TikTok¡¢Instagram¡¢Îß·×¡Ë¤òÆÍÇË¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤âÏÃÂê¤Î¡Ö¥Ó¥ó¥Ó¥ó¥Ó¡¼¥ó¡×¡£º£²ó¤Î¥³¥é¥Ü¤Ç¤Ï¡¢YouTube»£±Æ¤¬½ª¤ï¤Ã¤¿¼ÖÆâ¤Ç´Ü¡¦¤¯¤ë¤Þ¤Î¿È¤Ë´¬¤µ¯¤³¤ë¡¢¤Þ¤µ¤«¤Î½ÐÍè»ö¤òÉÁ¤¤¤¿¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
