¡¡V.LEAGUE WOMEN¡ÊV¥êー¥°½÷»Ò¡Ë¤Î¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¤Ï8Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¸ø¼°LINE¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Î¼Â»Ü¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤¬ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÜ¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ÏÀÅ²¬¸©³ÝÀî»Ô¤Ç¤Î»î¹ç¤¬½é³«ºÅ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¸ø¼°LINE¤òÍ§¤À¤Á¤ËÌ¤ÅÐÏ¿¤ÎÊý¸ÂÄê¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£10Æü¡Ê·î¡Ë～14Æü¡Ê¶â¡Ë¤Î16:00¤Þ¤Ç¤Ë¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¸ø¼°LINE¤ò¿·µ¬Í§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤·¤¿Êý¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢15Æü¡ÊÅÚ¡Ë¤È16Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËÅì±ó¥«¥ë¥Á¥ãー¥Ñー¥¯Áí¹çÂÎ°é´Û¡¦¤µ¤ó¤êー¤Ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¥«¥Î¥¢¥é¥¦¥ì¥¢ー¥ºÊ¡²¬¤È¤Î¥Ûー¥à¥²ー¥à¡Ê¤É¤Á¤é¤«1»î¹ç¡Ë¤ØÌµÎÁ¾·ÂÔ¤¹¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿½¤·¹þ¤ßÊýË¡¤Ï´ü´ÖÃæ¤Ë¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¸ø¼°LINE¤òÍ§¤À¤ÁÅÐÏ¿¤¹¤ë¤Î¤ß¡£ÅÐÏ¿¸å¤Ï»î¹ç¾·ÂÔ¥¯ー¥Ý¥ó¤¬¼«Æ°¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢»î¹çÅöÆü¤ËÆþ¾ì¸ýÁ°¤Î¼õÉÕ¤Ç¥¯ー¥Ý¥ó²èÌÌ¤ò·Ç¼¨¤·¡¢´ÑÀï¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¸½ºß5¾¡1ÇÔ¤Ç¥êー¥°3°Ì¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤¤¤ë¥Ö¥ì¥¹ÉÍ¾¾¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
