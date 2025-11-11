¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¡©¡×¡¢Â¾¹ñ¤òË¬¤ì¤ëÊÆ¹ñ¿Í¤¬Î¹Àè¤Ç´¶¤¸¤ë¸·¤·¤¤»ëÀþ
¡ÊCNN¡Ë¥À¥Ö¥ê¥ó»ÔÆâ¤ÎÅ¹ÊÞ¡£¥«¥ê¥Ö³¤¤ËÉâ¤«¤Ö¥»¥ó¥È¥Þ¡¼¥Á¥óÅç¤òÁö¤ë¥¿¥¯¥·¡¼¡£¥Î¥ë¥¦¥§¡¼ËÌÉô¤Î¾®¤µ¤Ê¶õ¹Á¡£
¤³¤ì¤é¤Ï¥í¡¼¥ì¥ó¡¦¥²¥¤¤µ¤ó¤¬º£Ç¯¡¢¥É¥Ê¥ë¥É¡¦¥È¥é¥ó¥×ÊÆÂçÅýÎÎ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î°Õ¸«¤òÃ±ÅáÄ¾Æþ¤ËÌä¤ï¤ì¤¿¾ì½ê¤Î¤Û¤ó¤Î°ìÉô¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¡£44ºÐ¤Î¥²¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥í¥ê¥À¤òµòÅÀ¤È¤¹¤ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¥¯¥ê¥¨¡¼¥¿¡¼¡£¼ÁÌä¤·¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ÈÆ±¤¸¶õ´Ö¤ËÎ©¤Ã¤¿¤½¤Ð¤«¤é¡¢ÊÆ¹ñÀ¯¼£¤Î¸½¾õ¤Ë´Ø¤¹¤ë¥³¥á¥ó¥È¤ä¼ÁÌä¤òÍá¤Ó¤»¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö»ä¤Î¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤ò¼ª¤Ë¤·¤ÆÊÆ¹ñ¿Í¤À¤ÈÊ¬¤«¤ë¤È¡¢¤Û¤Ü¤¹¤°¤ËµÄÏÀ¤¬»Ï¤Þ¤ë¡£Èà¤é¤¬ÏÃ¤·¤¿¤¬¤ë¤Î¤ÏÂçÅýÎÎ¤Î¤³¤È¤À¡×¡Ê¥²¥¤¤µ¤ó¡Ë
9·î¤Ë¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Ç¥é¥¤¥É¥·¥§¥¢¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¥²¥¤¤µ¤ó¡£¼ÖÆâ¤ÇÊÆ¹ñ¿Í¤ÎÍ§¿Í¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿ÅÓÃ¼¡¢±¿Å¾¼ê¤¬À¯¼£¤ÎÏÃ¤ò¤·¤Æ¤â¤¤¤¤¤«¤È¿Ò¤Í¤Æ¤¤¿¡£
¡ÖÆâÍÆ¤Ë¤è¤ë¡×¤È¥²¥¤¤µ¤ó¤ÏÅú¤¨¤¿¡£¹¥¤ó¤ÇÀ¯¼£¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ëÊý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤ÎÈ¿±þ¤¬¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨¤È°ìÃ×¤¹¤ë¤È¤Ï·è¤·¤Æ¹Í¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ê¥²¥¤¤µ¤ó¤Ï¼«¿È¤Î¤³¤È¤ò¡Ö92%¡×¤Î°ì¿Í¤À¤ÈÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤³¤ì¤ÏºòÇ¯¤ÎÊÆÂçÅýÎÎÁª¤ÇÌ±¼çÅÞ¸õÊä¤Î¥«¥Þ¥é¡¦¥Ï¥ê¥¹»á¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¹õ¿Í½÷À¤Î³ä¹ç¤ò»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡Ë
¡ÖÈà¡Ê±¿Å¾¼ê¡Ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤Þ¤¿Æ±¤¸¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤«¤È¿Ò¤Í¤¿¡×¤È¥²¥¤¤µ¤ó¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ÎÂçÅýÎÎ2´üÌÜ¤Î½¢Ç¤¤ËÇ¼ÆÀ¤¬¤¤¤«¤Ê¤¤¤è¤¦¤À¡£¡ÖÆóÅÙ¤â¤³¤ó¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤³¤ë¤Ê¤ó¤Æ¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¡¢Èà¤Ï¶¯Ä´¤·¤¿¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤À¤«¤é¸ÀÍÕ¤òÂù¤µ¤Ê¤¤¡×¤È¥²¥¤¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¹ñÆâ³°¤ÇÏÃÂêÊ¨Æ
¤³¤³¤Î¤È¤³¤íÊÆ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ï¡¢¸«ÃÎ¤é¤Ì¿Í¤«¤éÀ¯¼£¤Ë´Ø¤¹¤ëÇ®¿´¤Ê°Õ¸«¤ò¿ôÂ¿¤¯Ê¹¤«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¸½ÃÏ¤Î¿Í¡¹¤ËÊÆ¹ñ¿Í¤À¤È¹ð¤²¤ë¤È¡¢ºÇ½é¤ÏÃµ¤ê¤òÆþ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÇùÁ³¤È¤·¤¿¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤é¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£Îã¤¨¤Ð¡Öº£¤¢¤Ê¤¿¤Î¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¿ïÊ¬¿§¡¹¤Ê¤³¤È¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤É¤¤¤¦¤è¤¦¤Ê¡£
¥Ä¥¢¡¼¥ª¥Ú¥ì¡¼¥¿¡¼¤Î¥É¥Ë¡¦¥Ù¥é¥¦»á¤Ï¡¢Î¹¹ÔÃæ¤ËÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤µ¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤òÅ°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ù¥é¥¦»á¤¬ÁÏÀß¤·¤¿Î¹¹Ô²ñ¼Ò¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¬¥¤¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤Ï¡¢¼ç¤ËÊÆ¹ñ¿Í¤ä¤½¤ÎÂ¾¤Î±Ñ¸ì·÷¤ÎÎ¹¹Ô¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢Ç¯´ÖÌó80·ï¤Î¹ñºÝÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤ò¼êÇÛ¤¹¤ë¡£ÃÄÂÎÎ¹¹Ô¤Î¡ÖºÇÎÉ¤Î¿´ÆÀ¡×¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ½ÐÈ¯Á°¤Ë»²²Ã¼Ô¤ËÁ÷ÉÕ¤µ¤ì¤ë»ñÎÁ¤Ë¤Ï¡¢À¯¼£¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÈ¯¸À¤ò¶Ø»ß¤¹¤ë¥Ý¥ê¥·¡¼¤¬¾Ü½Ò¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÖÅö¼Ò¤ÏÁ´¤Æ¤ÎÎ¹¹Ô¥ê¡¼¥À¡¼¤òÂÐ¾Ý¤Ë¸¦½¤¤ò¹Ô¤¤¡¢²¿¤Ç¤¢¤ìÀ¯¼£Åª¤ÊÏÃÂê¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¾ì¹ç¤Ë¤Ï¡¢³Î¼Â¤Ë¤½¤ì¤òÃæÃÇ¤¹¤ë¤è¤¦Å°Äì¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¥°¥ë¡¼¥×Æâ¤ÎÃ¯¤«¤¬¡¢¤É¤¦¤¤¤¦Î©¾ì¤Ç¤½¤¦¤Ê¤ë¤Ë¤»¤è¡¢¤½¤ÎÏÃÂê¤ÇÁÂ³°´¶¤ò´¶¤¸¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤é¡£¤½¤Î¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤Ï¡¢Åö¼Ò¤¬Ã£À®¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤ÎÂÐ¶Ë¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¡×¤È¡¢¥Ù¥é¥¦»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£
¤¿¤À¥Ù¥é¥¦»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¸½ÃÏ¤Çº¤Æñ¤Ê»öÂÖ¤¬À¸¤¸¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ë¡£¥°¥ë¡¼¥×³°¤Î¿Í¡¹¤Ï¡¢ÅöÁ³¤Ê¤¬¤éÀ¯¼£ÃÌµÁ¶Ø»ß¤ÎÊý¿Ë¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¤«¤é¤À¡£
º£Ç¯½é¤á¡¢¥¬¡¼¥ë¥º¡¦¥¬¥¤¥É¡¦¥È¥¥¡¦¥¶¡¦¥ï¡¼¥ë¥É¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤ËÍ§¿Í¤È»²²Ã¤·¡¢¥¹¥¤¥¹¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ë²¤½£½ô¹ñ¤òË¬¤ì¤¿¥¢¥ó¥¸¡¼¡¦¥í¡¼¥Á¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Á¥å¡¼¥ê¥Ò¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¿Í¤Î°ì²È¤ÈÏÃ¤ò¤·¤¿¡£¥°¥ë¡¼¥×¤È¤ÏÊÌ¸Ä¤ÇÎ¹¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤½¤Î°ì²È¤È¤ÎÏÃÂê¤Ï¡¢¤ä¤¬¤ÆÀ¯¼£´ØÏ¢¤Ë°Ü¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤ÎÄ«¿©»þ¤Î³Ú¤·¤¤²ñÏÃ¤À¤Ã¤¿¡£Èà¤é¤Ï¤È¤Æ¤âÏÃ¤·¤ä¤¹¤¯¡¢Î¹´·¤ì¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢¥Æ¥Í¥·¡¼½£½Ð¿È¤Î¸µ»õ²Ê°å¡¢¥í¡¼¥Á¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤È¤³¤í¤¬À¯¼£¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÆÍÁ³¡¢¤½¤Î°ì²È¤ÎÃæ¤ÎÃËÀ¤¬ÉÔËþ¤²¤ÊÀ¼¤Ç¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¤É¤¦¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È¸ý¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥í¡¼¥Á¤µ¤ó¤Ï¥È¥é¥ó¥×»á¤Î»Ù»ý¼Ô¤À¡£
¥í¡¼¥Á¤µ¤ó¤ÈÍ§¿Í¤Ï¤½¤Î¾ì¤ÎÊ·°Ïµ¤¤ò²õ¤¹¤Þ¤¤¤È¡¢·Ú¤¯¾Ð¤¤¤Ê¤¬¤é¥È¥é¥ó¥×»á¤¬¹¥¤¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤«¤ÈÌä¤¤ÊÖ¤·¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¥Ë¥å¡¼¥¸¡¼¥é¥ó¥É¤ÇËÒ¾ì¤ò·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤½¤ÎÃËÀ¤Ï¡¢ºÇ¶á¤Î´ØÀÇ¤¬²È¶È¤Ë¤É¤¦±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤¿¡£¥È¥é¥ó¥×»á¤ò»Ù»ý¤¹¤ëÎ©¾ì¤Ç¤Ï¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥í¡¼¥Á¤µ¤ó¤ÏÃËÀ¤Ë¶¦´¶¤òÊú¤»Ï¤á¤¿¤È¤¤¤¦¡£¤½¤Î¸å¤â²ñÏÃ¤ÎÊ·°Ïµ¤¤¬¸±°¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤ÏÁ´¤¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
³°¹ñ¤ÇÊÆ¹ñÀ¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤Æ¤â¡¢¤½¤ì¤òÍýÍ³¤ËÎ¹¹Ô¤ò¤¿¤á¤é¤¦¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤È¥í¡¼¥Á¤µ¤ó¤Ï¸À¤¤ÀÚ¤ë¡£¼ÁÌä¤ò¤½¤é¤¹
°ìÊý¡¢¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹½Ð¿È¤ÎÍý³ØÎÅË¡»Î·ó·ò¹¯¥é¥¤¥¿¡¼¡¢¥Ë¥³¡¼¥ë¡¦¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤Ï¡¢Î¹¹ÔÃæ¤Ë¥È¥é¥ó¥×»á¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤«¤ì¤ë¤ÈÏÃÂê¤ò¤½¤é¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤¬»þ¡¹¤¢¤ë¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£º£Ç¯½é¤á¡¢±Ñ¥¤¥ó¥°¥é¥ó¥É½Ð¿È¤ÎÉ×¤ÈÅÏ²¤¤·¡¢¥µ¥ó¥Æ¥£¥¢¥´¡¦¥Ç¡¦¥³¥ó¥Ý¥¹¥Æ¡¼¥é¤Ø¸þ¤«¤¦½äÎéÏ©¤ò6½µ´ÖÊâ¤¤¤¿ºÝ¤â¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
½Ð²ñ¤Ã¤¿¿Í¤ËÌ¾Á°¤È½Ð¿ÈÃÏ¤ò¹ð¤²¤ë¤È¡¢Â³¤±¤Æ¡Ö¥È¥é¥ó¥×¤ËÅêÉ¼¤·¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤µ¤ì¤ë¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤¬·«¤êÊÖ¤µ¤ì¤¿¤È¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤µ¤ó¤Ï¼¨º¶¡£¤¤¤¤µ¤¤Ï¤·¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¦¤Þ¤¯¤Ï¤°¤é¤«¤»¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¤¿¤À°ìÅÙ¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Î¤¢¤ëÂ¼¤ÇÄ«¿©¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿»þ¡¢µï¹ç¤ï¤»¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¿ÍÃËÀ¤ËÊÆ¹ñ¿Í¤À¤È¹ð¤²¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÊÆ¹ñ¿Í¤Ï·ù¤¤¤À¡×¤È¤½¤Ã¤Ý¤ò¸þ¤«¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÃËÀ¤ÏÊÆ¹ñ¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÈÏÃ¤·»Ï¤á¤¿¡£ÃËÀ¤È¤Ï¤½¤ì¤Ã¤¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢ÁêÅö¤ËÉÔÌû²÷¤Ê·Ð¸³¤À¤Ã¤¿¤È¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤µ¤ó¤Ï¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡ÖÊÖÅú¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤³¤È¡×
¼«Ê¬¤Î°Õ¸«¤ò½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦µá¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¸½ºßÂ¿¤¯¤ÎÊÆ¹ñ¿ÍÎ¹¹Ô¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤ÆÎ¹¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤É¤ÎÊÆ¹ñ¿Í¤â¡¢º£¹ñ³°¤òÎ¹¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤éÂÐÎ©Åª¤Ê²ñÏÃ¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤ò³Ð¸ç¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤È¡¢¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤µ¤ó¤Ï»ØÅ¦¡£¡Ö¼ÁÌä¹¶¤á¤ËÁø¤¦¤Î¤ò³Ð¸ç¤¹¤ë¤³¤È¡×¡Ö¤½¤ì¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤¿¤¯¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤½¤¦¤¤¤¦ÊÖÅú¤òÁ°¤â¤Ã¤ÆÍÑ°Õ¤·¤Æ¤ª¤¯¤Ù¤¤À¡×¤È½õ¸À¤¹¤ë¡£
¥Ø¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¤µ¤ó¼«¿È¡¢À¯¼£¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤¹¤³¤È¼«ÂÎ¤ËÆÃ¤ËÄñ¹³¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¿Éíå¡Ê¤·¤ó¤é¤Ä¡Ë¤Ê¼ÁÌä¤Ø¤ÎÊÖÅú¤Ï¤â¤Ã¤È½àÈ÷¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¤è¤«¤Ã¤¿¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ç¥È¥í¥¤¥È¡¦¥¨¥Á¥±¥Ã¥È¡¦¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¤ÎÁÏÀß¼Ô¡¢¥À¥Ë¥¨¥ë¡¦¥³¥Ð¥Á¥§¥Ó¥Ã¥Á»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Ë¾¤Þ¤Ê¤¤À¯¼£¤ÎÏÃÂê¤ò¿¶¤é¤ì¤ë¾õ¶·¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯ÏÃÂê¤òÊÑ¤¨¤Ä¤Ä¡¢µ¤¤Þ¤º¤¤¶õµ¤¤Ë¤â¤·¤Ê¤¤¡×¤³¤È¤ÏÃ¯¤Ë¤Ç¤â²ÄÇ½¤À¤È¤¤¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¡Ö¤â¤¦¾¯¤··Ú¤¤ÏÃÂê¤Ë¤·¤Þ¤»¤ó¤«¡©¡×¤Ê¤É¤ÈÄó°Æ¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÀ¯¼£¤Ï¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¹ð¤²¤Æ¼«Á³¤ËÊÌ¤ÎÏÃÂê¤Ë°Ü¤ë¤Î¤âÍ¸ú¤À¡£
ËÁÆ¬¤Î¥²¥¤¤µ¤ó¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ³°¤Ç¤³¤¦¤·¤¿ÏÃÂê¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤ë¤Î¤ÏÍ½ÁÛ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤À¤È»ØÅ¦¡£¸½ºß¤ÏÀ¤³¦Ãæ¤¬ÊÆ¹ñÀ¯¼£¤òÃí»ë¤¹¤ë¾õ¶·¤Ë¤¢¤ê¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊÆ¹ñ¿Í¤Ø¤ÎÈ½ÃÇ¤ò²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È¸ì¤Ã¤¿¡£