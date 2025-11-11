»³ËÜÍ³¿¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤·É°Õ¤Ë³åºÓ¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥×¥í¡×¡¡»ëÀþ½¸¤á¤¿¡ÈÆüËÜ¼°¤Î¿¶¤ëÉñ¤¤¡É
¡¡ÊÆÂç¥ê¡¼¥°¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ï¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤È¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º¡ÊWS¡Ë¤òÀ©¤·¡¢2Ç¯Ï¢Â³À¤³¦°ì¤Ëµ±¤¤¤¿¡£»³ËÜÍ³¿Åê¼ê¤Ï3ÅÐÈÄ¤Ç3¾¡¤òµó¤²WS¤ÎMVP¤ò³ÍÆÀ¡£°µ´¬¤ÎÅêµå¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿»î¹çÃæ¤ÎÉ½¾ð¤ä¿¶¤ëÉñ¤¤¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¡¡WSÂè2Àï¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ï9²ó1¼ºÅÀ¤Ç´°Åê¾¡Íø¡£¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Î¹¶·âÃæ¡¢»³ËÜ¤¬¿¿·õ¤ÊÉ½¾ð¤Ç¸«¤Ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢1ºý¤Î¥Î¡¼¥È¤À¤Ã¤¿¡£±¦¼ê¤Ë°®¤Ã¤¿¥Ú¥ó¤Ç²¿¤«¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡»î¹çÃæ¤Î¥Ù¥ó¥Á¤Ç¥¿¥Ö¥ì¥Ã¥ÈÃ¼Ëö¤ò¼ê¤Ë¤¹¤ë»Ñ¤Ï¡¢ÂçÃ«æÆÊ¿Åê¼ê¤ò»Ï¤áÂ¿¤¯¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¥ê¡¼¥¬¡¼¤Ë¸«¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Î¡¢»³ËÜ¤Î¤è¤¦¤Ë¥Ú¥ó¤Ç²¿¤«¤ò¥á¥â¤¹¤ëÁª¼ê¤ÏÂ¿¤¯¤Ê¤¤¡£ÊÆ¥¹¥Ý¡¼¥ÄÀìÌç¶É¡ÖFOX¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤ÎMLBÀìÌç¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤¬¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤Ï»î¹çÃæ¤Ë¼ê½ñ¤¤Ç¥á¥â¤ò¤È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤Ê¤É¤ÈÅÁ¤¨¤é¤ì¤ë¤È¡¢ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤â¡Ö¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤¢¤ì¿¦¾ì¤Ç¤¢¤ì¡¢»ä¤Î¥Á¡¼¥à¤ËÍß¤·¤¤¤Î¤Ï¤³¤¦¤¤¤¦¥¿¥¤¥×¤ÎÃË¤À¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿¡£
¡¡ÂÐÀïÀ®ÀÓ2¾¡3ÇÔ¤Î³³¤Ã¤×¤Á¤Ç·Þ¤¨¤¿Âè6Àï¤Ï¡¢6²ó1¼ºÅÀ¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò¾¡Íø¤ËÆ³¤¤¤¿¡£3²ó¤Ë¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤¬ÀèÀ©¤¹¤ë¤È¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î»³ËÜ¤Ï¥°¥é¥Ö¤ò¤Ä¤±¡¢Åêµå¥Õ¥©¡¼¥à¤òÆþÇ°¤Ë³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ô¥Ã¥Á¥ó¥°¡¦¥Ë¥ó¥¸¥ã¡×¤Î°¦¾Î¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ëÊÆÅêµåÊ¬ÀÏ²È¤Î¥í¥Ö¡¦¥Õ¥ê¡¼¥É¥Þ¥ó»á¤¬¡Ö½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈX¤Ë¼ÂºÝ¤Î±ÇÁü¤ò¸ø³«¡£ÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö¤Þ¤µ¤Ë¥×¥í¤È¤·¤Æ¤Î¤ª¼êËÜ¡×¡Ö¤³¤ì¤Ï¼¹Ç°¤À¤Í¡¢¤¹¤´¤¯¹¥¤¤À¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£
¡¡Ãæ0Æü¤Ç¤Î±¿Ì¿¤ÎÂè7Àï¡£9²ó¤Î¥Ô¥ó¥Á¤«¤éÏ¢Åê¤·¤¿»³ËÜ¤Ï¡¢±äÄ¹11²ó¤Þ¤ÇÅê¤²È´¤¤¤ÆÆ¹¾å¤²Åê¼ê¤Ë¡£11²ó¤Ï¶¯ÂÇ¼Ô¥²¥ì¡¼¥íJr.¤òÂÇÀÊ¤Ë·Þ¤¨¤¿¾ìÌÌ¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ï¥¥ã¥Ã¥×¤Î¤Ä¤Ð¤Ë»Ø¤òÅö¤Æ¤ë¥¸¥ã¥¹¥Á¥ã¡¼¤òÈäÏª¡£Áê¼êÂÇ¼Ô¤ËÂÐ¤¹¤ë·É°Õ¤ò¼¨¤·¤¿¡£
¡¡Á´ÊÆÃæ·Ñ¤Ç¤â±Ç¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥ï¥ó¥·¡¼¥ó¡£X¾å¤ÎÊÆ¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö·É°Õ¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ëÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤¬Âç¹¥¤¤À¡×¡Ö¥ä¥Þ¥â¥È¤ÏÉÊ³Ê¤¬¤¢¤ë¤è¡×¤È¾Î»¿¤¬Áê¼¡¤¤¤À¡£
¡¡»³ËÜ¤¬WS¤ÇÅê¤¸¤¿¤Î¤Ï235µå¡£ÅÁÀâ¤ÎÍ¾±¤¤Ï¡¢º£¤â»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
