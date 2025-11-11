¡ÚÀ¾ÅÄ½¡Àé²ÂÏ¢ºÜ¡Û¼Â¤Ï¥«¥á¥é¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥¿¤ÎAI¥°¥é¥¹¡×
Vol.155-2
ËÜÏ¢ºÜ¤Ç¤Ï¡¢¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¦À¾ÅÄ½¡Àé²Â»á¤¬¥Ç¥¸¥¿¥ë¶È³¦¤ÎºÇ¿·Æ°¸þ¤ò¥ì¥Ý¡¼¥È¤¹¤ë¡£º£²ó¤Ï¥á¥¿¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¨¤ì¤ë¡£²áµî²¿ÅÙ¤«ÅÐ¾ì¤·¤Æ¤ÏÉáµÚ¤»¤º¤Ë¾Ã¤¨¤¿¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤¬Â¿¤¤¤Ê¤«¡¢¥á¥¿¤Î¼è¤ëÉáµÚ¤Ø¤ÎÀïÎ¬¤Ï²¿¤«¡£
º£·î¤ÎÃíÌÜ¥¢¥¤¥Æ¥à
¥á¥¿
Meta Ray-Ban Display
799¥É¥ë¡ÊÌó12Ëü3000±ß¢¨¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤ÏÌ¤Äê¡Ë
¢¨1¥É¥ë¡áÌó154±ß¤Ç´¹»»¡Ê2025Ç¯10·î31Æü¸½ºß¡Ë
¥á¥¿¤Ï2023Ç¯½©¤«¤é¡ÖRay-Ban Mata¡×¤òÈ¯Çä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÆüËÜ¤Ç¤ÏÌ¤È¯Çä¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤Þ¤êÇ§¼±¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢À¤³¦Åª¤Ë¤Ï¤«¤Ê¤ê¤Î¥Ò¥Ã¥È¾¦ÉÊ¤À¡£
¸½ºß¥á¥¿¤Ï¡¢Ray-Ban¤È¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤·¤¿¡ÖRay-Ban Meta Gen 2¡×¤È¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÅëºÜ¤Î¡ÖMeta Ray-Ban Display¡×¡¢¤½¤·¤Æ¥ª¡¼¥¯¥ê¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥â¥Ç¥ë¤Ç¤¢¤ë¡ÖOakley Meta HSTN¡×¡ÖOakley Meta Vanguard¡×¤Î4¥â¥Ç¥ë¤Ë¹¤²¡¢ÀÑ¶ËÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥á¥¿¤Ï¤³¤ì¤é¤ÎÀ½ÉÊ¤È¥¹¥Þ¥Û¾å¤ÇÆ°ºî¤¹¤ë¥¢¥×¥ê¤Ç¤ÎAI¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÏ¢·È¤µ¤»¡¢¡ÖAI¥°¥é¥¹¡×¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢¥á¥¿¤¬AI¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦¸Æ¾Î¤òÀÑ¶ËÅª¤Ë»È¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤ÏºÇ¶á¤Î¤³¤È¤À¡£
¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢Ray-Ban Meta¤òÈ¯Çä¤·¤¿Åö½é¤Ï¡¢AIµ¡Ç½¤è¤ê¤â¡Ö¥«¥á¥é¡×¤ò¥¦¥ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¤À¡£ÌÜ¤Ë¶á¤¤¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤Î±¦Ã¼¡ÊOakley Meta Vanguard¤Î¾ì¹ç¤Ë¤ÏÈý´Ö¤ÎÉôÊ¬¡Ë¤Ë¥«¥á¥é¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼ç´Ñ»ëÅÀ¤Ç¼Ì¿¿¡¦Æ°²è¤¬»£¤ì¤ë¤Î¤Ï³Ú¤·¤¤¤â¤Î¤À¡£
¼ÂºÝ¡¢AIµ¡Ç½¤Ï¸åÉÕ¤±¤Ë¶á¤¯¡¢AIµ¡Ç½¼«ÂÎ¤Î¼ÂÍÑÀ¤â¤½¤³¤Þ¤Ç¹â¤¯¤Ê¤¤¡£AI¤ËÉ÷·Ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤¦¡¢¤È¤¤¤¦µ¡Ç½¤¬¥á¥¤¥ó¤Ê¤Î¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤òÉÑÈË¤Ë»È¤¦¿Í¤ÏÀµÄ¾¾¯¤Ê¤¤¡£º£¤âÀÎ¤â¡¢¥á¥¿¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¼ç¼´¤Îµ¡Ç½¤Ï¥«¥á¥é¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¡£
¤¿¤À¤·¡¢AIµ¡Ç½¤Ë¤Þ¤Ã¤¿¤¯²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£¥Þ¥¤¥¯¤È²»À¼½ÐÎÏ¤òÀ¸¤«¤·¤¿¡ÖËÝÌõµ¡Ç½¡×¤Ï¡¢ÆüËÜ¸ì¤³¤½»È¤¨¤Ê¤¤¤¬¼ÂÍÑÅª¤Ê¤â¤Î¤À¡£²èÁü¤òÇ§¼±¤¹¤ëµ¡Ç½¤â¡¢Ã±¤Ê¤ë²èÁü¸¡º÷¤Ê¤é»È¤¤Æ»¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¸å¤Ï¤â¤Ã¤È¥¹¥Ô¡¼¥É¤â²óÅú¤ÎÆâÍÆ¤Î¼Á¤â¾å¤ê¡¢²ÁÃÍ¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
AI¤¬¿Í´Ö¤ÎÌò¤ËÎ©¤Ä¤Ë¤Ï¡¢¿Í´Ö¤¬¸«¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤òÍý²ò¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤ò¥¹¥Þ¥Û¤Î¥«¥á¥é¤Ë¤ä¤é¤»¤ë¤Î¤Ï¡¢Áàºî¤ÎÌÌ¤ÇÂçÊÑ¤À¡£¤À¤¬¥á¥¬¥Í¤Ê¤é¡¢¥¹¥Þ¥Û¤«¤é¼ê¤òÎ¥¤·¡¢¼«Á³¤Ë»È¤¨¤ë¡£²»À¼¤Ë¤è¤ëÂÐÏÃ¤â¡¢º£¤Ê¤éÆñ¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤¿¤À¡¢²»¤Ç¤Î²ñÏÃ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆâÍÆ¤òÉ½¼¨¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Û¤¦¤¬ÊØÍø¤Ê¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
ËÜ»ïÈÇ¤Ç¤â½Ò¤Ù¤¿¤¬¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤ÉÕ¤¤ÎMeta Ray-Ban Display¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÍýÍ³¤Ë¤Ï¡¢¡È»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤ò¤¹¤°¤Ë¸«¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦¥Ë¡¼¥º¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£É®¼Ô¤âÂÎ¸³¤·¤¿¤¬¡¢»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤¬ÌÜ¤ÎÁ°¤ËÉâ¤«¤ó¤ÇÉ½¼¨¤µ¤ì¡¢»ØÀè¤ÎÆ°¤¤Ç¥º¡¼¥à¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï¤¿¤·¤«¤ËÊØÍø¤ÇÌÌÇò¤¤¡£
¥¹¥Þ¡¼¥È¥°¥é¥¹¤Î¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤Ï¡È¼ê·ø¤¤¥Ë¡¼¥º¡É¤¬É¬Í×¤À¡£¤½¤Î¥Ë¡¼¥º¤¬¥«¥á¥é¤Ç¤¢¤ê¡¢¤½¤³¤«¤é½ù¡¹¤Ë³ÈÂç¤·¤Æ¤¤¤¯·Á¤ÇAI¤Î²ÁÃÍ¤¬¹¤¬¤ë¡£AI¥°¥é¥¹¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÂ¿¾¯¸ØÄ¥¤âÆþ¤Ã¤¿É½¸½¤À¤¬¡¢Àµ¤·¤¤É½¸½¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤Î¤À¡£
¤Ç¤Ï¡¢¥á¥¿¤â¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤Æ¡¢Â¾¼Ò¤â³«È¯¤·¤Æ¤¤¿¡Ö¥Ø¥Ã¥É¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¡ÊHMD¡Ë·¿¡×¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡© ¤½¤ÎÅÀ¤Ï¼¡²ó²òÀâ¤¹¤ë¡£
½µ´©GetNavi¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤³¤Á¤é
The post ¡ÚÀ¾ÅÄ½¡Àé²ÂÏ¢ºÜ¡Û¼Â¤Ï¥«¥á¥é¤¬¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥á¥¿¤ÎAI¥°¥é¥¹¡× appeared first on GetNavi web ¥²¥Ã¥È¥Ê¥Ó.