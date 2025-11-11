timelesz¡Öwith MUSIC¡×4ÅÙÌÜ½Ð±é¤ÇÂçÀèÇÚ¤È¤Î¶¦±éÈëÏÃÌÀ¤«¤¹ ¡È¥¿¥¤¥×¥í¡É²ÝÂê¶Ê¤âÈäÏª
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡Û11·î15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï²»³ÚÈÖÁÈ¡Öwith MUSIC¡×¡ÊËè½µÅÚÍË22»þ¡Á¡Ë¤è¤ê¡¢½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È²Î¾§³Ú¶Ê¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûtimelesz¥á¥ó¥Ð¡¼¡¢ÆÈÆÃ¤Ê¥¤¥é¥¹¥ÈÈäÏª
¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ4²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëtimelesz¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¡£¾åÈ¾´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô211ËÜ¡¢³Æ¶É´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡£·ãÆ°¤Î¤³¤Î2025Ç¯¤òÁí¤Þ¤È¤á¤Ë¤·MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¡¦¾¾²¼Þ«Ê¿¤È°ì½ï¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£4·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤Ï¡©
¤µ¤é¤ËËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É8ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ê24Ëü9Àé¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤È¸ø³«¡£¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏºÇ¿·¶Ê¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×¤È¡È¥¿¥¤¥×¥í¡É¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³×Ì¿¤ÎDancin¡Ç night¡×2¶Ê¤Î¹ë²Ú¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
Æ±¶É·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤È¡Öwith MUSIC¡×¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤¬·èÄê¡£Í½Â¬ÉÔÇ½¤Ê¥Î¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¹Í»¡¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤¬ÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢½é²óÊüÁ÷¤«¤é¥È¥ì¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿Æ±¥É¥é¥Þ¡£¼çÂê²Î¤Ï24Ç¯Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¤½¤Î¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤áÆ±ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤Î¤À¤¬¡ÖÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡×¤Î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤ëº£½µÅÚÍËÆü21»þ54Ê¬¤«¤éÌÌÇò¤¤»Å³Ý¤±¤¬ÅÐ¾ì¡£¶Ã¤¤ÎÅ¸³«¤«¤é¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ÖËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡×Âè1´üOP¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖTHE DAY¡×¤ÈFINAL SEASON OP¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¤ÎSP¥á¥É¥ì¡¼¤âÈäÏª¤¹¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
