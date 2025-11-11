¡Ú#¥¥ã¥Ð¥¯¥é¤ÇÆ¯¤¯ÍýÍ³¡Û¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤«¤é¥¥ã¥Ð¾îÅ¾¿È °ì½ï¤ËÆ¯¤¯½÷¤Î»Ò¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë²¿¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ë¡×»Ù¤¨¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÆ£ºé¤á¤¤P¤«¤é¤Î¸ÀÍÕ¤È¤Ï¨¡¨¡Åìµþ¶Ó»åÄ®¡¦¤¨¤ì¤Ê
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡ÛÅìµþ¡¦¶Ó»åÄ®¡ÖClubÏ¡ ¶Ó»åÄ®¡×¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ë¤¨¤ì¤Ê¡£Æ±Å¹ÊÞ¤ÇÆ¯¤»Ï¤á¤Æ¸½ºß¤Ë»ê¤ë¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤Ë¤Ï¿É¤¤¤³¤È¤â¡£ÁêÃÌ¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¡¢Æü¡¹»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë´¶¼Õ¤Î»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¿Í¥¥ã¥Ð¾î¤Î¥ª¥Õ¥·¥ç¥ë¥É¥ì¥¹»Ñ
Ìó1Ç¯´Ö¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¤Î¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤·¤ÆÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢»Å»öÎÌ¤ÈµëÎÁ¤¬¸«¹ç¤ï¤º¡¢¥¥ã¥Ð¾î¤ËÅ¾¿È¤·¤¿¤¨¤ì¤Ê¡£¶Ó»åÄ®¤ÎÊÌ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ÇÌë¿¦¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¤¬¡¢ÍÍ¡¹¤Ê»ö¾ð¤«¤é°ÜÀÒ¤¹¤ë¤³¤È¤ò·èÃÇ¤·¤¿¡£¶äºÂ¤äÏ»ËÜÌÚ¤ÎÅ¹ÊÞ¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤â¤·¤¿¤¬¡Ö¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤¬¡ÖClubÏ¡ ¶Ó»åÄ®¡×¡£°ÊÁ°ºßÀÒ¤·¤Æ¤¤¤¿Å¹ÊÞ¤Ç¤â¤ªµÒÍÍ¤«¤é¡Ö¡ØClubÏ¡¡Ù¤ÎÌ¾Á°¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤¿¡×¤¿¤áµ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼ÂºÝ¤ËÂÎ¸³ÆþÅ¹¤·¤¿ºÝ¤â¡Ö¤¹¤´¤¯Ê·°Ïµ¤¤¬ÎÉ¤¯¤Æ¡¢1Æü¤ÇÆþÅ¹¤ò·è¤á¤Þ¤·¤¿¡£½÷¤Î»Ò¤â¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤µ¤ó¤âÍ¥¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
ÆþÅ¹¤·¤Æ¤«¤é¸½ºß¤Þ¤Ç2Ç¯´ÖÆ¯¤Â³¤±¤Æ¤ß¤Æ¡¢¡ÖClubÏ¡ ¶Ó»åÄ®¡×¤Î°õ¾Ý¤Ï¡ÖÎÉ¤¤°ÕÌ£¤ÇÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È¸ì¤ê¡¢ÉÔËþ¤Ï¡ÖÆÃ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÃÇ¸À¡£Â¾¤ÎÅ¹ÊÞ¤â·Ð¸³¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¡Ö½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤Ç¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤â¼è¤ì¤ÆÃç¤âÎÉ¤¯¤Æ¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¤Ï¡ÖÃÇ¥È¥Ä1°Ì¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¥¥ã¥¹¥ÈÆ±»Î¤Ç¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ÇÍ·¤Ó¤Ë¹Ô¤¯¤³¤È¤â¡£ËèÆü´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ëÆ±¶È¤ÎÍ§¿Í¤Ï¡Ö¤ª¸ß¤¤¤Ë²¿¤Ç¤â¸À¤¤¹ç¤¨¤ë1ÈÖ¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¹¡×¤È¾Ð´é¤ò¸«¤»¡¢¡ÖClubÏ¡ ¶Ó»åÄ®¡×¤ÇÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤ª¤«¤²¤Ç»Å»ö¤òÄ¶¤¨¤¿·Ò¤¬¤ê¤¬¤Ç¤¤¿¡£
Ï¡¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÆÃÄ§¤Î1¤Ä¤È¤·¤ÆÆ£ºé¤á¤¤¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£¤¨¤ì¤Ê¤ÏÆ£ºé»á¤ÎÂ¸ºß¤ÎÂç¤¤µ¤ò´¶¤¸¤Æ¤ª¤ê¡Ö²¿¤Ç¤âÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤É¤ó¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Ç¤âÅª³Î¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡×¤È´¶¼Õ¤·¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤«¤éÁ÷¤é¤ì¤Æ¤¯¤ëLINE¤ÎÆâÍÆ¤Ëº¤¤ê¡¢ÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤¤Ë¤Ï¡¢Æ£ºé»á¤«¤é¡Ö¶¯µ¤¤Ê¥Þ¥¤¥ó¥É¤ò»ý¤Ä¤ÈÎÉ¤¤¡×¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¡Ö¿´¤Ë¥¢¥ì¥óÍÍ¤ò»ô¤¤¤Ê¤é¤·¤Ê¤µ¤¤¡×¤È¤¤¤¦½õ¸À¤¬¡£¤¨¤ì¤Ê¤Ï¤³¤Î¸ÀÍÕ¤ÇÇº¤ß¤¬²ò·è¤·¤¿¤³¤È¤òÏÃ¤·¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¡Ö¿´¤Ë¥¢¥ì¥óÍÍ¤ò¤º¤Ã¤È»ô¤¤¤Ê¤é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÈù¾Ð¤ó¤À¡£
Æ£ºé»á°Ê³°¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤â¼ê¸ü¤¤¡£¤¨¤ì¤Ê¤¬°û¿©Å¹¤Ç¿ì¤¤ÄÙ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤ÏÅ¹Ä¹¤ÈÃ´Åö¹õÉþ¤¬·Þ¤¨¤ËÍè¤Æ¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¤¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤ò¤¹¤´¤¯ÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤ªÅ¹¤À¤Ê¤È´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¤ªµÒÍÍ¤È¤Î±ï¤¬ÀÚ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤È¤¤Ê¤É¡¢Æ¯¤¯Ãæ¤Ç¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¿É¤¤¤³¤È¤â¡£µã¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¦¤¬¡¢¤½¤ó¤Ê¤È¤¤â¡Ö¡ØÂç¾æÉ×¤À¤è¡Ù¤ÈÀ¼¤ò³Ý¤±¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢Ë«¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ê¡¢¤ªÅ¹¤Î³§¤Ë¤¹¤´¤¯»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢Á´ÎÏ¤Ç¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡ÖClubÏ¡ ¶Ó»åÄ®¡×¤Î¤¿¤á¤Ë¡Öº£²ó¤Î¤è¤¦¤Ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë½Ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤Ê¤É¡¢¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤ò¸«¤»¤¿¡£
¸µ¥¹¥¿¥¤¥ê¥¹¥È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤È¤¤¤¦°Û¿§¤Î·ÐÎò¤ò»ý¤Ä¤¨¤ì¤Ê¤µ¤ó¤Ï¡¢¼«¿È¤ÎÀ¸³è´ðÈ×¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥¥ã¥Ð¾î¤Ø¤ÎÅ¾¿È¤ò·è°Õ¤·¤¿¡£¿ô¤¢¤ëÅ¹ÊÞ¤ÎÃæ¤«¤é¡ÖClubÏ¡ ¶Ó»åÄ®¡×¤òÂ¨·è¤·¤¿ÍýÍ³¤Ï¡¢²¿¤è¤ê¤â¡ÖÊ·°Ïµ¤¤ÎÎÉ¤µ¡×¤È¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¦½÷¤Î»ÒÆ±»Î¤ÎÃç¤ÎÎÉ¤µ¡×¡£Èà½÷¤Î¸ÀÍÕ¤«¤é¤Ï¡¢¤³¤Î¤ªÅ¹¤¬¡Ö¥®¥¹¥®¥¹¤·¤Ê¤¤¡×¡Ö¥¥ã¥¹¥È¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¤¤¤¦´Ä¶¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¶¯¤¯ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£¤ªÅ¹¤Ø²¸¤ò´¶¤¸¡¢º£¸å¼«Ê¬¼«¿È¤¬³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡Ö¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È¸ì¤ë¤¨¤ì¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·è¤·¤ÆËº¤ì¤º¡¢¤ªµÒÍÍ°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢Æü¡¹¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
