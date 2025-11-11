BOYNEXTDOOR¡¢¥È¥à¡õ¥¸¥§¥ê¡¼¤ÈºÆ²ñ¤Ç¾Ð´é¡ÖËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡×
¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2025/11/11¡Û6¿ÍÁÈ¥Ü¡¼¥¤¥°¥ë¡¼¥×¡¦BOYNEXTDOOR¤¬2025Ç¯11·î11Æü¡¢²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡¦¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥×¥é¥¶1³¬ ¥µ¥«¥¿¤Î¥¿¥Í ¥¬¡¼¥Ç¥ó¥¹¥¯¥¨¥¢¤Ë¤Æ¹Ô¤ï¤ì¤¿¥á¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼ÅÀÅô¼°¤Ë½ÐÀÊ¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤È¤ÎºÆ²ñ¤ò´î¤Ö¾ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBOYNEXTDOORÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐ¾ì
º£²ó¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¡ÖTom and Jerry MUSIC TREE¡×¤ÎÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿6¿Í¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢6¿Í¤ÏÂ³¡¹¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢ÅÀÅô¼°Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Î85¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥½¥ó¥°¡ÖSAY CHEESE¡ª¡×¤ò¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤¬¸«¼é¤ëÃæ²Î¤¦¾ìÌÌ¤â¡£ºÇ¸å¤ËJAEHYUN¤Ï¡Öº£Æü¤Ï¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤È°ì½ï¤Ë¤³¤ó¤Ê¤ËåºÎï¤Ê¥Ä¥ê¡¼¤ÎÅÀÅô¼°¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤¤¤¤»×¤¤½Ð¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¤Ë¤Ã¤³¤ê¡£Âà¾ì»þ¤Ë¤Ï¡¢¶î¤±¤Ä¤±¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ø¥Ý¡¼¥º¤ò¸«¤»¤ëÍÍ»Ò¤ä¡¢SUNGHO¤¬¥È¥à¤ò°ú¤ÃÄ¥¤êÂà¾ì¤¹¤ëÃçËÓ¤Þ¤¸¤¤ÍÍ»Ò¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£
²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡¦MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ï¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢º£Ç¯85¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025-2026 -¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼ ¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥ß¤¬¤¤¤ë¡£-¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢BOYNEXTDOOR¤Ë¤è¤ë¥Ä¥ê¡¼¤ÎÅÀÅô¼°¤ä¡¢¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼85¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥½¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
TM¡õ¡ÊC¡ËTurner Entertainment Co. ¡Ês25¡Ë
¡ÊC¡ËKOZ ENTERTAINMENT ¡õ HYBE.All Rights Reserved.
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛBOYNEXTDOORÆüËÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÅÐ¾ì
¢¡BOYNEXTDOOR¡¢¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤ÈºÆ²ñ
º£²ó¡¢ßê¤Ó¤ä¤«¤Ê¥á¥¤¥ó¥Ä¥ê¡¼¡ÖTom and Jerry MUSIC TREE¡×¤ÎÅÀÅô¼°¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿6¿Í¡£¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Ç¤¢¤ë¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¤¬¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¤·¤¿°áÁõ¤òÃåÍÑ¤·¤ÆÅÐ¾ì¤¹¤ë¤È¡¢6¿Í¤ÏÂ³¡¹¤È¥Ï¥¤¥¿¥Ã¥Á¤ò¤·¡¢ºÆ²ñ¤ò´î¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£
¢¡¡ÖYOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025-2026 -¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼ ¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥ß¤¬¤¤¤ë¡£-¡×
²£ÉÍ¥é¥ó¥É¥Þ¡¼¥¯¥¿¥ï¡¼¡¦MARK IS ¤ß¤Ê¤È¤ß¤é¤¤¤Ï¡¢2025Ç¯11·î11Æü¡Á2026Ç¯1·î12Æü¤Î´ü´ÖÃæ¡¢º£Ç¯85¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡Ö¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼¡×¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤«¤é¥Ë¥å¡¼¥¤¥ä¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤ë¥Û¥ê¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖYOKOHAMA MINATOMIRAI WINTER HOLIDAY 2025-2026 -¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼ ¤È¤Ê¤ê¤Ë¤Ï¡¢¥¥ß¤¬¤¤¤ë¡£-¡×¤ò³«ºÅ¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢BOYNEXTDOOR¤Ë¤è¤ë¥Ä¥ê¡¼¤ÎÅÀÅô¼°¤ä¡¢¥È¥à¤È¥¸¥§¥ê¡¼85¼þÇ¯¥¢¥Ë¥Ð¡¼¥µ¥ê¡¼¥½¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥È¡¼¥¯¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¡ÊmodelpressÊÔ½¸Éô¡Ë
TM¡õ¡ÊC¡ËTurner Entertainment Co. ¡Ês25¡Ë
¡ÊC¡ËKOZ ENTERTAINMENT ¡õ HYBE.All Rights Reserved.
¡ÚNot Sponsored µ»ö¡Û