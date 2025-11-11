Åìµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¡¡¤á¤ó¤¿¤¤¥ï¥¤¥É¡¡11·î11Æü
ÅìÅÎÏÂ¡Ê¤Ò¤¬¤·¡¦¤È¤ï¡Ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¤Î¤ªÅ·µ¤¾ðÊó¤Ç¤¹¡£Ê¡²¬¤Èº´²ì¤ÎÅ·µ¤¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
11Æü¤Ï¸áÁ°Ãæ¤Ï±À¤ËÊ¤¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Ãë´Ö¤ÏÀÄ¶õ¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä«¤Ï¸©Æâ¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÃÏÅÀ¤Çº£µ¨°ìÈÖ¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤È¤Ê¤ê¡¢Ê¡²¬»Ô¤Ç¤â10¡î¤ò²¼²ó¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï20¡î¤ËÆÏ¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ä«¤¬Îä¤¨¹þ¤ó¤ÀÊ¬¡¢µ¤²¹º¹¤ÎÂç¤¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤«¤é¤ÎÅ·µ¤¤Ç¤¹¡£12Æü¤ÏÄ«¤«¤éÀ²¤ì¤Æ¡¢ÆüÃæ¤âÆüº¹¤·¤¬¤è¤¯ÆÏ¤¯¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Í¼Êý°Ê¹ß¤Ï±À¤¬¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢±«¤Î¹ß¤ë½ê¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Ä«¤ÎÎä¤¨¹þ¤ß¤Ï11Æü¤è¤ê¤ä¤ä¼å¤Þ¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢ºÇÄãµ¤²¹¤ÏÆâÎ¦Éô¤òÃæ¿´¤Ë°ì·å¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£ÆüÃæ¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤Ï20¡î¤òÄ¶¤¨¤ë½ê¤â¤¢¤ê¡¢µ¤²¹º¹¤ÎÂç¤¤¤°ìÆü¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤µ¤Æ¡¢11·î11Æü¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡Ö1¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤ó¤Ë¼ÁÌä¤Ç¤¹¡£1»þ´Ö¤Ë1¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤È¤¤¤¦Í½Êó¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë»þ¡¢»±¤ò»ý¤Ã¤Æ½Ð¤«¤±¤Þ¤¹¤«¡£º£²ó¤Î¤ªÅ·µ¤¥á¥â¤Ï¤³¤Á¤é¤Ç¤¹¡£
¡Ö1¥ß¥ê¤Î±«¤Ã¤Æ¤É¤ì¤¯¤é¤¤¡©¡×
1»þ´Ö¤Ë1¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤ë¤È¤É¤ì¤¯¤é¤¤¤Î¿åÎÌ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
1¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë½ê¤Ë¡¢1ÊÕ¤¬1¥áー¥È¥ë¤Î¿åÁå¤òÃÖ¤¤¤Æ1»þ´ÖÊüÃÖ¤¹¤ë¤È¡¢¿åÁå¤ÎÃæ¤Ë¤Ï1¥ê¥Ã¥È¥ë¿å¤¬¤¿¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö¤Ë1¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¸À¤Ã¤Æ¤â¥Ô¥ó¤ÈÍè¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢°ìÈÌÅª¤Ê»±¤ÎÄ¾·Â¤¬¤Á¤ç¤¦¤É1¥áー¥È¥ë¤¯¤é¤¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢1¥ß¥ê¤Î±«¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¡¢»±¤òº¹¤µ¤º¤Ë1»þ´Ö³°¤Ë¤¤¤¿¤é¡¢Æ¬¤«¤é1¥ê¥Ã¥È¥ë¤Î¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤¯¤é¤¤Ç¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£1»þ´Ö±«¤ËÂÇ¤¿¤ì¤Ã¤Ñ¤Ê¤·¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢10Ê¬¤Û¤É¤Ê¤é¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£Ã±½ã·×»»¤Ç¤¹¤¬¡¢1»þ´Ö¤Ë1¥ê¥Ã¥È¥ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï¡¢10Ê¬´Ö¤À¤ÈÂçÂÎ170¥ß¥ê¥ê¥Ã¥È¥ë¡¢¥³¥Ã¥×1ÇÕÊ¬¤Î¿å¤ò¤«¤Ö¤ë¤¯¤é¤¤Ç¨¤ì¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
1¥ß¥ê¤Î±«¤Ç¤â10Ê¬ÂÇ¤¿¤ì¤ë¤È°Õ³°¤ÈÇ¨¤ì¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¾¯¤·¤Ç¤â±«¤¬¤Ñ¤é¤Ä¤¤½¤¦¤Ê»þ¤Ï¡¢ÌÂ¤ï¤º±«¶ñ¤ò»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£