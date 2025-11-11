timelesz¡¢·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤òÁí¤Þ¤È¤á¡¡¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¢ª¡Øwith MUSIC¡Ù¤Ë¡È»Å³Ý¤±¡É
¡¡15ÆüÊüÁ÷¤ÎÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Øwith MUSIC¡Ù¡Ê¸å9¡§54¡Á¸å10¡§54¡Ë¤Î½Ð±é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤¬11Æü¡¢È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£timelesz¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬½Ð±é¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û²èÎÏ¤¬ÇúÈ¯¡©Ëþ³«¾Ð´é¤Îtimelesz¡¦¸¶²Å¹§
¡¡¿·ÂÎÀ©¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ4²óÌÜ¤Î½Ð±é¤È¤Ê¤ëtimelesz¤Ï¡¢¾åÈ¾´ü¤Î¥Æ¥ì¥Ó½Ð±éËÜ¿ô211ËÜ¡¢³Æ¶É´§¥ì¥®¥å¥é¡¼ÈÖÁÈ¤¬Â³¡¹¤ÈÃÂÀ¸¤·¡¢¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¡£·ãÆ°¤Î2025Ç¯¤òÁí¤Þ¤È¤á¤·¡¢MC¤ÎÍÆ¯Í³Èþ»Ò¤È¾¾²¼Þ«Ê¿¤È¤È¤â¤Ë¿¶¤êÊÖ¤ë¡£4·î¤Ë¿·¥á¥ó¥Ð¡¼5¿Í¤¬¥é¥¸¥ª¤Ç¶¦±é¤·¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¤È¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤ä¡¢ËÌ³¤Æ»¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¤Ê¤É8ÅÔ»Ô¤ò¤Þ¤ï¤ê24Ëü9000¿Í¤òÆ°°÷¤·¤¿Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¤ÎÍÍ»Ò¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈÆÏ¤±¤ë¡£
¡¡¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ç¤ÏºÇ¿·¶Ê¡Ö¥ì¥·¥Ô¡×¤È¡Ø¥¿¥¤¥×¥í¡Ù¤Î²ÝÂê¶Ê¤È¤·¤ÆÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö³×Ì¿¤ÎDancin¡Ç night¡×2¶Ê¤Î¹ë²Ú¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
¡¡Æ±¶É·ÏÅÚÍË¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤È¡Øwith MUSIC¡Ù¤Î¥³¥é¥Ü¤¬·èÄê¤·¤¿¡£¥É¥é¥Þ¼çÂê²Î¤Ï24Ç¯Á°¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤µ¤ì¤¿¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤Î±ýÇ¯¤ÎÌ¾¶Ê¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¡£º£²ó¤Ï¡¢¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤òÈäÏª¤¹¤ë¤¿¤áÆ±ÈÖÁÈ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°¤¤¤³¤È¡Ù¤Î¥É¥é¥ÞÊüÁ÷¤¬½ª¤ï¤ë¸á¸å9»þ54Ê¬¤«¤éÌÌÇò¤¤»Å³Ý¤±¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¡È¤Þ¤µ¤«¤ÎÅ¸³«¡É¤«¤é¥Ý¥ë¥Î¥°¥é¥Õ¥£¥Æ¥£¤¬²Î¾§¤¹¤ë¡Ö¥¢¥²¥ÏÄ³¡×¤òÁ÷¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢¿Íµ¤¥¢¥Ë¥á¡ØËÍ¤Î¥Ò¡¼¥í¡¼¥¢¥«¥Ç¥ß¥¢¡ÙÂè1´üOP¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖTHE DAY¡×¤ÈFINAL SEASON OP¥Æ¡¼¥Þ¶Ê¡ÖTHE REVO¡×¤ÎSP¥á¥É¥ì¡¼¤òÈäÏª¤¹¤ë¡£
