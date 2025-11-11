¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡¢ÉðÆ»´Û¸ø±é²»¸»¤ò19ÆüÇÛ¿®¤Ø¡¡20Ê¬Ä¶¤¨¤Î¥í¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¤â¼ýÏ¿
¡¡¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤¬¡¢º£Ç¯2·î¤Ë³«ºÅ¤·¤¿ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤ò¡¢19Æü¤Ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
¡¡¥é¥¤¥Ö±ÇÁüºîÉÊ¡ØFREDERHYTHM ARENA 2025 CITRUS CURIO CITY -KOBE & TOKYO NIGHT CRUISING-¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤ò1½µ´Ö¸å¤Ë¹µ¤¨¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¡£º£²ó¤Î¥é¥¤¥Ö²»¸»¤Ï¡¢2·î24Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿Åìµþ¡¦ÆüËÜÉðÆ»´Û¸ø±é¤«¤éËÜÊÔ13¶Ê¤ò¸·Áª¼ýÏ¿¡£Ãæ¤Ç¤â¡ÖFRDC Remix¡×¤ÏÌó20Ê¬¤Ë¤â¤ª¤è¤Ö¥í¥ó¥°¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¡¢¥é¥¤¥Ö¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¹½À®¤È¥¢¥ì¥ó¥¸¤¬»Ü¤µ¤ì¤¿¡¢Ä°¤±þ¤¨È´·²¤Î³Ú¶Ê¤Ë»Å¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥é¥¤¥Ö¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤ËÄêÉ¾¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢±ÇÁüºîÉÊ¤ÎÁ°¤Ë¡È²»¡É¤ÇÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤À¡£
¡¡26Æü¤Ë¤Ï¡¢Æ±¸ø±é¤ò´°Á´¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¡õDVD¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤Î¥é¥¤¥ÖÁ´ÊÔ¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¢¥ó¥³¡¼¥ë3¶Ê¤È¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤è¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤ò¼ýÏ¿¡£¤µ¤é¤Ë¿À¸Í¥ï¡¼¥ë¥ÉµÇ°¥Û¡¼¥ë¸ø±é¤Î¡ÖFRDC Remix¡×¤â¼ý¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢Åìµþ¸ø±é¤È¤Ï°Û¤Ê¤ë¥¢¥ì¥ó¥¸¤Ç¤ÎÈäÏª¤È¤Ê¤ë¡£Blu-ray¸ÂÄê¤Ç¡¢Î¾¸ø±é¤ÎÉñÂæÎ¢¤ËÇ÷¤ë¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼±ÇÁü¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡±ÇÁüºîÉÊ¤Ï¡¢ÆÃ¼ì²Ã¹©¥¹¥ê¡¼¥Ö¥±¡¼¥¹¤ä¥¢¥¯¥ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥É¡¢56¥Ú¡¼¥¸¤Î¥Õ¥©¥È¥Ö¥Ã¥¯¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¹ë²Ú¸ÂÄêÈ×Blu-ray¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÄÌ¾ïÈ×Blu-ray¤ÈDVD¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¹ØÆþ¼ÔÆÃÅµ¤Ë¤Ï¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¤ä¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡¢´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤Ê¤É¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢³Æ¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç°Û¤Ê¤ë»ÅÍÍ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥ì¥Ç¥ê¥Ã¥¯¤Ï¸½ºß¡¢Á´¹ñ¥Ä¥¢¡¼¡ØFREDERHYTHM TOUR 2025 -Ë°¤¯¤Þ¤ÇÁÏÂ¤-¡Ù¤ò³«ºÅÃæ¤Ç¡¢14Æü¡¢15Æü¤Ë¤ÏÂçºå¡¦Zepp Osaka Bayside¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
