¤Ï¤Ê¤ï¡¢¿·º§¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤ò½ËÊ¡¡Ö¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¡Ä·ëº§£²£µ¼þÇ¯¤ÎÉ×ÉØ¤«¤é¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤â
¡¡¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Ï¤Ê¤ï¤ÈºÊ¤ÎÃÒ»Ò¤µ¤ó¤¬£±£±Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡Ö¤¤¤¤É×ÉØ¡¡¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¡¦¥ª¥Ö¡¦¥¶¡¦¥¤¥ä¡¼¡¡£²£°£²£µ¡×µ¼ÔÈ¯É½²ñ¤Ë½ÐÀÊ¤·¤¿¡£
¡¡·ÝÇ½ÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤¿¤Ï¤Ê¤ïÉ×ºÊ¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ï¡Ö²æ¡¹¤ÇÂç¾æÉ×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡¢¥É¥Ã¥¥ê¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤È»×¤Ã¤Æ¡Ê²ñ¾ì¤Ë¡Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¡£·è¤·¤ÆÍýÁÛ¤ÎÉ×ÉØ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤·¡¢¤¹¤ì°ã¤¦»þ¤âÂ¿¤¤Ãæ°ì½ï¤ËÊë¤é¤·¤Æ¤¤¿¡£ËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¤¡×¤È¼õ¾Þ¤ò´î¤ó¤À¡£
¡¡¤³¤ÎÆü¡¢£Ð£å£ò£æ£õ£í£å¤Î¤¢¡Á¤Á¤ã¤ó¤¬·ëº§¤òÈ¯É½¡£¤Ï¤Ê¤ï¤Ïº£Ç¯¤Î£±·î¤Ëº´²ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¤âÂ¤ò±¿¤Ó¡¢¸òÎ®¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¡ÖËÜÅö¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯¤Æ¡¢»Ò¶¡¤Îº¢¤«¤é¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¤È¤·¤Æ´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¤¿¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤Ç¤¹¤«¤é¡¢·ëº§¤·¤Æ¹¬¤»¤Ê²ÈÄí¤òÃÛ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤Ã¤Æ¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢¤¤¤Á¥Õ¥¡¥ó¤È¤·¤Æ¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ø¤¢¡¼¤Á¤ã¤ó¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡Ù¤ÈËÜ¿Í¤Ë¤âÅÁ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ËÊ¡¤·¤¿¡£
¤Ï¤Ê¤ï¤Ïº£Ç¯¤Ç·ëº§£²£µ¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¿·º§¤Î£²¿Í¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤ë¤È¡ÖËÍ¤é¤¬¸À¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤±¤É¡¢Á´¤ÆÎ¯¤á¹þ¤Þ¤Ê¤¤¤Ç£²¿Í¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«°ú¤Ã¤«¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤«¤µ¤é¤±¤À¤·¤Æ¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¤Í¡×¤È¸ÀÍÕ¤òÁ÷¤Ã¤¿¡£