¡Ö¹¶·â¥Ø¥ê¡×Á´ÇÑ¤Î¥É¥¤¥Ä¡ÈÂå¤ï¤ê¤Î¥ä¥Ä¡É¤ò¤µ¤é¤Ë¹ØÆþ·èÄê¡ª ¸¶·Áµ¡¤Ï¥«¥ï¥µ¥¤â¶¦Æ±³«È¯
²ÄÆ°Î¨¡¦À°È÷¥³¥¹¥È¶¦¤ËÌäÂê¤¢¤ëµ¡ÂÎ¤Î¸å·Ñ
¡¡¥É¥¤¥ÄÀ¯ÉÜ¤¬¡¢¥¨¥¢¥Ð¥¹¼ÒÀ½¤ÎÂ¿ÍÑÅÓ·³ÍÑ¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼H145M¤ò¿·¤¿¤Ë20µ¡ÄÉ²Ã¹ØÆþ¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢2025Ç¯11·î9Æü¤Ë³¤³°¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÊóÆ»¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¤·¡¢¥·¥ó¥×¥ë¡Ä¡ª ¤³¤ì¤¬¹¶·â¥Ø¥ê¤Î¡ÈÂå¤ï¤ê¡É¤Ë¤Ê¤ë¥Ø¥êH145M¤Ç¤¹
¡¡º£²ó¤ÎÄ´Ã£ÈñÍÑ¤ÏÌó10²¯¥æ¡¼¥í¡ÊÌó1750²¯±ß¡Ë¤Ç¡¢¥É¥¤¥ÄÏ¢Ë®·³¤Ë¤ª¤±¤ëÆÃ¼ìºîÀïÉôÂâ¤Î¶¯²½¤ª¤è¤Ó·±ÎýÍÑµ¡¤Î¹¹¿·¤òÌÜÅª¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¿·¤¿¤Êµ¡ÂÎ¤Ï2027Ç¯¤«¤é2Ç¯´Ö¤ò¤«¤±¤Æ½ç¼¡Ç¼Æþ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä¤Ï¤â¤È¤â¤È¡¢Ï·µà²½¤¬¿Ê¤à¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¹¶·â¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Î¸å·Ñ¤È¤·¤Æ¡¢H145M¤ò62µ¡Æ³Æþ¤¹¤ë·ÀÌó¤ò2023Ç¯12·î¤ËÄù·ë¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÀÌó¤Ë¤ÏÄÉ²Ã20µ¡¤Î¹ØÆþ¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÀ¹¤ê¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤Ï¤½¤Î¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤¬Àµ¼°¤Ë¹Ô»È¤µ¤ì¤¿·Á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÄÉ²Ã¹ØÆþ¤Î»ñ¶â¤Ï¡¢¥í¥·¥¢¤Ë¤è¤ë¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¿¯¹¶¤ò¼õ¤±¤Æ2024Ç¯¤ËÁÏÀß¤µ¤ì¤¿¡¢¥É¥¤¥Ä·³¤Î¶áÂå²½¤òÌÜÅª¤È¤¹¤ëÆÃÊÌ´ð¶â¤«¤éµò½Ð¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£¤³¤Î´ð¶â¤ÏÁí³Û1000²¯¥æ¡¼¥íµ¬ÌÏ¤Ë¤Î¤Ü¤ê¡¢ÁõÈ÷¤Î¹¹¿·¡¢Â¨±þÎÏ¤Î¶¯²½¡¢ÃÆÌô¤Î³ÎÊÝ¤Ê¤É¡¢²¤½£¤Ç¤âºÇÂçµé¤Î·³ºÆÊÔ¥×¥í¥°¥é¥à¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢H145M¤Î¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤¿H145¤Ï¡¢ÆüËÜ¤ÎÀîºê½Å¹©¶È¤ÈµìMBB¼Ò¡Ê¸½¥¨¥¢¥Ð¥¹¡¦¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¥º¡Ë¤¬¶¦Æ±³«È¯¤·¤¿Ãæ·¿ÁÐÈ¯¥Ø¥ê¥³¥×¥¿¡¼¤Ç¡¢µßµÞ°åÎÅ¡¢¾ÃËÉ¡¦ËÉºÒ¡¢·Ù»¡¡¢ÊóÆ»¡¢¿Í°÷¡¦Êª»ñÍ¢Á÷¤Ê¤ÉÉý¹¤¤Ê¬Ìî¤Ç±¿ÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡·³ÍÑµ¡¥¿¥¤¥×¤ÎH145M¤Ï¤µ¤é¤ËÌò³ä¤¬³ÈÄ¥¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥â¥¸¥å¥é¡¼·¿¤Î¡Ö¥ß¥Ã¥·¥ç¥ó¥Ñ¥Ã¥¯¡×¤òÅëºÜ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÂÐÃÏ¥ß¥µ¥¤¥ë¤ä¥í¥±¥Ã¥ÈÃÆ¡¢µ¡ÂÎËÉ¸æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ê¤É¤òÁõÈ÷²ÄÇ½¤È¤·¡¢·Ú¹¶·â¡¦Äå»¡¡¦ÆÃ¼ìºîÀï»Ù±ç¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÇ¤Ì³¤ËÂÐ±þ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ÁõÈ÷¤Î´¹Áõ¤â¿×Â®¤Ç¡¢¿ôÊ¬°ÊÆâ¤Ë·Ú¹¶·â¥Ø¥ê¥â¡¼¥É¤«¤é·ü¿â¹ß²¼ÁõÃÖ¤òÈ÷¤¨¤¿ÆÃ¼ìºîÀï»ÅÍÍ¤ØÀÚ¤êÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡¥É¥¤¥Ä·³¤Ç¤Ï¡¢²ÔÆ¯Î¨¤ÎÄãÌÂ¤È°Ý»ýÈñ¤Î¹âÆ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¹¶·â¥Ø¥ê¤òÃÊ³¬Åª¤ËÂàÌò¤µ¤»¡¢ÂÐÀï¼Ö¥ß¥µ¥¤¥ë¤ò±¿ÍÑ¤Ç¤¤ëH145M¤ËÃÖ¤´¹¤¨¤ëÊý¿Ë¤ò2023Ç¯5·î¤Ë·èÄê¡£2038Ç¯¤Þ¤Ç¤Ë¥¿¥¤¥¬¡¼¤ÎÁ´µ¡¤òÂàÌò¤µ¤»¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¿¥¤¥¬¡¼¡×¤ÏÆ³ÆþÅö½é¤«¤é¸Î¾ãÎ¨¤¬¹â¤¯¡¢2022Ç¯4·î¤Ë¤Ï²ÔÆ¯µ¡¤¬¤ï¤º¤«9µ¡¤Ë¤Þ¤Ç¸º¾¯¤·¡¢Ï¢Ë®µÄ²ñ¤ÇÌäÂê»ë¤µ¤ì¤¿·Ð°Þ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·H145M¤Ï¡¢À°È÷À¡¦¿®ÍêÀ¡¦±¿ÍÑ½ÀÆðÀ¤ËÍ¥¤ì¤ë¡È·ÚÎÌÂ¿Ç¤Ì³¥Ø¥ê¡É¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤Î¥É¥¤¥Ä·³¤ª¤è¤Ó²¤½£ËÉ±ÒÂÎÀ©¤ÎÃæ³Ë¤òÃ´¤¦µ¡ÂÎ¤Ë¤Ê¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥¤¥Ù¥ó¥È,
²ð¸î,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡,
ÂçÁ¥,
»×¤¤¤ä¤ê,
¶âÂ°²Ã¹©,
ºë¶Ì,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¾²ÃÈË¼,
°ËÅì»Ô