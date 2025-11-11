¥·¥êー¥º¤Õ¤ë¤µ¤È¤Þ¤Ä¤ê Åî¸¶Ä®¼«Ëý¤Î¥¥¸½Á¡Ú¹âÃÎ¡Û
11·î14Æü¤«¤é3Æü´Ö¹Ô¤ï¤ì¤ë¹±Îã¤Î¤Õ¤ë¤µ¤È¤Þ¤Ä¤ê¡£¹âÃÎ¸©Æâ³ÆÃÏ¤Î¼«Ëý¤ÎÌ£¤¬°ìÆ²¤Ë½¸¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£¥·¥êー¥º¤ÇÃíÌÜ¤Î°ìÉÊ¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£º£²ó¤Ï²ñ¾ì¤ÎÂçÆé¤Ç¿¶Éñ¤ï¤ì¤ëÅî¸¶¤Îµ®½Å¤ÊÆù¤ò»È¤Ã¤¿ÀäÉÊÆé¤Ç¤¹¡£
11·î14Æü¤«¤é3Æü´Ö¡¢¹âÃÎ»Ô¤Î¶ÀÀî²ÏÈÊ¤ß¤É¤ê¤Î¹¾ì¤Ç³«¤«¤ì¤ë¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ëÅÚº´Âè54²ó¤Õ¤ë¤µ¤È¤Þ¤Ä¤ê¡£º£Ç¯¤Ï23»ÔÄ®Â¼4ÃÄÂÎ¤Î¼«Ëý¤ÎÌ£¤¬½¸·ë¤·¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÃæ¤«¤éº£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡ª
ÉáÄÌ¤Î·ÜÆù¤è¤ê¤â¾®¤µ¤¤¾å¤ËÀ¸°é¤Ë»þ´Ö¤¬¤«¤«¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¹âµé¿©ºà¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë¥¥¸Æù¤òÂçº¬¤ä¥´¥Ü¥¦¤Ê¤É¤ÎÌîºÚ¤äÆ¦Éå¡¦¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È°ì½ï¤Ë¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼Ñ¹þ¤àìÔÂô¤Ê¥¥¸½Á¤Ç¤¹¡£
ÌîÀ¸¤Î¥¥¸¤Î¿ô¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¿¤¿¤á¡¢10¸®¤Û¤É¤ÎÄíÀè¤Ç»ô¤¤»Ï¤á¤¿¤Î¤¬Åî¸¶¤Ç¤Î»ô°é¤Î»Ï¤Þ¤ê¤Ç¤¹¡£1985Ç¯¤ËÀ¸»ºÁÈ¹ç¤¬ÀßÎ©¤µ¤ìÄ¹¤¯ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ë¿©ºà¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢À¸»º¼Ô¤Î¹âÎð²½¤â¤¢¤Ã¤Æ2021Ç¯¤Ë¤Ï1¸®¤À¤±¤Ë¡£¤Õ¤ë¤µ¤È¤ÎÌ£¤ò»Ä¤¹¤¿¤á½¸Íî³èÆ°¥»¥ó¥¿ーÆâ¤Ç»ÍËüÀî ðµÀ¸»ºÉô¤òÎ©¤Á¾å¤²²Ã¹©¤Ê¤É¤Î»ö¶È¤ò°ú¤·Ñ¤®¤Þ¤·¤¿¡£
¸½ºß¤Ï2¸®¤ÎÀ¸»º¼Ô¤ÇÇ¯´ÖÌó4500±©¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£É¸¹â¤Î¹â¤¤Åî¸¶¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î´¨¤µ¤Ç»é¤¬¤Î¤ê¡¢Êü¤·»ô¤¤¤Ç¼«Í³¤ËÆ°¤²ó¤ì¤ë¤³¤È¤Ç¥¥¸¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥¹¥È¥ì¥¹¥Õ¥êー¡£¤µ¤é¤Ë»ÍËü½½Àî¸»Î®°è¤ÎÈþ¤·¤¤¿å¤ÈÅî¸¶¤Ç¤È¤ì¤¿ÇÀºîÊª¤Ê¤É¤â±Â¤Ë²Ã¤¨¡¢¾å¼Á¤ÊÆù¼Á¤¬½ÐÍè¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£¥¥¸¤Î¥¬¥é¥¹ー¥×¤¬Ç»¸ü¤Ê¤¿¤á¡¢Ì£ÉÕ¤±¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Û¤ó¤Î¾¯¤·¤Î¥«¥Ä¥ª½Ð½Á¤È¾ßÌý¡¦±ö¤Î¤ß¤Ç¤¹¡£
¤Õ¤ë¤µ¤È¤Þ¤Ä¤êÅöÆü¤Ï¡¢ÆüÂØ¤ï¤ê¤Ç¤´ÅöÃÏÆé¤¬¤Õ¤ë¤Þ¤ï¤ì¤ë¡Ö¤Õ¤ë¤µ¤ÈÆéÎÁÍý¡×¤Î¥³ー¥Êー¤Ç¥¥¸½Á¤ÏºÇ½ªÆü¤Î11·î16Æü¤ÎÆüÍËÆü¤ËÅÐ¾ì¤·¡¢ÂçÆé¤Ç1000¿ÍÊ¬¤òºî¤ëÍ½Äê¡£½éÆü¤Î14Æü¤Ë¤âÅî¸¶Ä®¤Î¾®´Ö¤Ç100¿ÍÊ¬ÍÑ°Õ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¤É¤¦¤¾¤ªÁá¤á¤Ë¡£
