Ãæ¹ñ¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¹±Îã¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¥»¡¼¥ë¡¡µîÇ¯¤ÎÈÎÇä³Û¤Ï30Ãû±ßµ¬ÌÏ¡¡°ìÊý¡ÈÂçÎÌÊÖÉÊ¡ÉÌäÂê¤¬¡¡ÂÐºö¤Ë¡ÈµðÂç¥¿¥°¡ÉÅêÆþ
¤¤ç¤¦11·î11Æü¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤È¤µ¤ì¡¢¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎ¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥»¡¼¥ë¤¬¹±Îã¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¡¢ÂçÎÌ¤Ë¾¦ÉÊ¤¬Çä¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¢¤ëÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Í¥Ã¥ÈÄÌÈÎºÇÂç¼ê¡Ö¥¢¥ê¥Ð¥Ð¡×¤¬»Ï¤á¤¿¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤ÎÂçµ¬ÌÏ¤Ê¥»¡¼¥ë¡£Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢µîÇ¯¤ÎÈÎÇä³Û¤Ï¤ª¤è¤½30Ãû±ß¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤¹¡£º£Ç¯¤Ï¤Ï¤ä¤¯¤âÀè·îÃæ½Ü¤«¤é¥»¡¼¥ë¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢²áµîºÇÄ¹¤Î´ü´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖÆüÍÑÉÊ¤ä¥¹¥¥ó¥±¥¢À½ÉÊ¤òÇã¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤¯¤µ¤óÇã¤¦¤Û¤É³ä°ú¤¬Âç¤¤¤¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î»þ´ü¤Ë¤Þ¤È¤á¤ÆÇã¤¦¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡×
¡Ö¥Õ¥§¥¤¥¹¥Þ¥¹¥¯¤Ê¤ÉÈ¢Çã¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£·è¤Þ¤Ã¤¿Í½»»¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
ÂçÎÌ¤Ë¾¦ÉÊ¤¬¹ØÆþ¤µ¤ì¤ë°ìÊý¤Ç¡¢¤¤¤ÞÌäÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡£
³¹Ãæ¤ËÃÖ¤«¤ì¤¿²ÙÊª¡¢¤³¤ì¤é¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÊÖÉÊ¤µ¤ì¤¿¾¦ÉÊ¤Ç¤¹¡£2019Ç¯¤Ï20¡ó¤Û¤É¤À¤Ã¤¿ÊÖÉÊÎ¨¤¬2021Ç¯¤Ë¤Ï47¡ó¤Ë¤Ê¤ë¤Ê¤ÉÇ¯¡¹¾å¾º¡£¤¤¤Þ¤ä¡ÖÆÈ¿È¤ÎÆü¡×¤Ê¤É¤ÎÂç·¿¥»¡¼¥ë»þ¤Ï¡¢ºÇÂç¤Ç60¡ó¤Ë¤â¤Î¤Ü¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
ÇÛÃ£°÷
¡Ö¡ÊQ.ºÇ¶á¤ÏÊÖÉÊ¤¬Â¿¤¤¡©¡Ëº£Ç¯¤ÏÂ¿¤¤¤Í¡£¡ÊQ.ÊÖÉÊ¾¦ÉÊ¤Ï²¿¤¬Â¿¤¤¡©¡ËÉþ¤¬Â¿¤¤¤Í¡×
¡Ö¡ÊQ.1Æü¤É¤ì¤¯¤é¤¤ÊÖÉÊ¤òÇÛÁ÷¤¹¤ë¡©¡Ë100ÅÀ°Ê¾å¤Ç¤¹¡×
Ãæ¹ñ¤Ç¤Ï¡¢¹ØÆþ¸å1½µ´Ö°ÊÆâ¤Ç¤¢¤ì¤ÐÊÖÉÊ¤Ç¤¤ë¤¿¤á¡¢¤½¤Îµ¤·Ú¤µ¤¬ÌäÂê¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼ÂºÝ¤Ë³¹Ãæ¤ÇÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤ë¤È¡Ä
¡ÖÉþ¤ò¤è¤¯ÊÖÉÊ¤·¤Þ¤¹¤Í¡£»îÃå¤¹¤ë¤È¹ç¤ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ê¡¢¼Ì¿¿¤Î°õ¾Ý¤È°ã¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡×
¡ÖÉáÃÊ¤Ï1¡Á2Å¹ÊÞ¤«¤éÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾¦ÉÊ¤òÇã¤Ã¤ÆÈæ¤Ù¤Æ¤ß¤Æ¡¢ÎÉ¤¯¤Ê¤¤Êý¤òÊÖÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×
¤½¤¦¤·¤¿ÊÖÉÊ¤Î¼ûÍ×¤òµÕ¼ê¤Ë¤È¤ê¡¢µÞÀ®Ä¹¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¤â¡£
µ¼Ô
¡Ö³¹¤Î¤¢¤é¤æ¤ë¾ì½ê¤Ë¤³¤¦¤·¤¿ÇÛÁ÷ÍÑ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤¬ÀßÃÖ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ºÇ¶á¤Ï¹ØÆþ¤·¤¿¾¦ÉÊ¤òÊÖÉÊ¤¹¤ë¿Í¤ÎÍøÍÑ¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡×
Áý¤¨Â³¤±¤ëÊÖÉÊ¤È¤È¤â¤ËÍøÍÑ¼Ô¤¬µÞÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡ÖÇÛÁ÷ÍÑ¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¡×¤Ç¤¹¡£
Ãæ¹ñ¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¼ûÍ×¤Î¹â¤Þ¤ê¤Ç¤ª¤È¤È¤·¤Þ¤Ç¤Î2Ç¯´Ö¤ÇÊÖÉÊÈ¯Á÷¤ÎÇä¾å¤Ï10ÇÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¤Þ¤¹¡£
¥í¥Ã¥«¡¼ÍøÍÑ¼Ô
¡ÖÉþ¤òÊÖÉÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥µ¥¤¥º¤¬¹ç¤ï¤Ê¤¯¤Æ¡£¡ÊQ.ÉáÃÊ¤«¤é¤³¤Î¥í¥Ã¥«¡¼¤ò»È¤Ã¤ÆÊÖÉÊ¤¹¤ë¡©¡Ë¤è¤¯»È¤¤¤Þ¤¹¡£ÊØÍø¤Ç¤¹¤«¤é¡£¤É¤³¤Ë¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤·¤Í¡×
°ìÊý¡¢Ãæ¹ñ¤ÎSNS¤Ë¤Ï¤³¤ó¤Ê¿Í¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¡£ÍÎÉþ¤«¤éÂç¤¤¯¤Ï¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¾¦ÉÊ¤Î¡Ö¥¿¥°¡×¤Ç¤¹¡£¥¿¥°¤ò³°¤µ¤º¿ôÆü´ÖÃåÍÑ¤·¤Æ¤«¤éÊÖÉÊ¤¹¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤¿»öÂÖ¤ò¼õ¤±¥á¡¼¥«¡¼Â¦¤¬ÅêÆþ¤·¤¿¤Î¤ÏµðÂç¤Ê¡Ö¥¿¥°¡×¡£¡È¤³¤Î¥¿¥°¤ò³°¤·¤¿¤éÊÖÉÊ¤Ç¤¤Þ¤»¤ó¡É¤Èµ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Âç¤¤Ê¥¿¥°¤ò¤Ä¤±¤¿¤Þ¤Þ³°¤ÇÃåÍÑ¤Ç¤¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
³ÈÂç¤¹¤ë»Ô¾ì¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÊÖÉÊ¤È¤¤¤¦¿·¤¿¤ÊÌäÂê¤¬Éâ¤Ä¦¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿ÆÈ¿È¤ÎÆü¥»¡¼¥ë¡£¾ÃÈñ¤Îºß¤êÊý¤¬Ìä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£